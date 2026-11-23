Der Bug der „Titanic“ in rund 3800 Metern Tiefe: Aus dem Wrack und seinem Trümmerfeld stammen die 361 Fundstücke, die versteigert werden sollten. (Archivbild)

Dreimal schlug Ausguck Frederick Fleet in der Nacht zum 15. April 1912 die Glocke im Krähennest an. Drei Schläge hießen: Hindernis direkt voraus. Dann griff er zum Telefon und meldete der Brücke den Eisberg.



Diese Bronzeglocke sollte jetzt verkauft werden. Eine US-Richterin hat das verhindert. Die Firma, der die Glocke gehört, will das Urteil kippen und warnt vor der eigenen Pleite.

Titanic-Schätze: Was versteigert werden sollte

RMS Titanic Inc. (RMST) aus Atlanta hält die Bergungsrechte am Wrack und verwahrt rund 5500 Fundstücke. Damit verdient sie seit Jahrzehnten Geld mit Ausstellungen, verkauft hat sie noch nie etwas.



Das sollte sich ändern. Auf der Liste standen 361 Objekte in rund 100 Losen, alle 1987 bei der ersten Bergung aus 3800 Metern Tiefe geholt.

Diese Titanic-Fundstücke wollte RMST verkaufen: die Glocke aus dem Krähennest

einen Bronze-Engel von der großen Treppe der ersten Klasse

eine Halskette aus Goldnuggets und einen Herzanhänger

Geldscheine und Geschirr

Warum die Richterin den Titanic-Verkauf stoppte

Rebecca Beach Smith vom Bundesgericht in Norfolk (Virginia) wacht seit Jahrzehnten über die „Titanic“. Schon im April legte sie die Auktion auf Eis, im August folgte die ausführliche Begründung.



Ihr Kern: Die Firma hat zugesagt, die Sammlung zusammenzuhalten und öffentlich zu zeigen. 1993 gegenüber Frankreich, 2011 gegenüber dem US-Gericht. Ein Verkauf an Privatsammler bricht beides.



Die US-Regierung, Frankreich, Archäologen und Museen stellten sich auf ihre Seite. Die Richterin verlangt nun eine vollständige Inventur aller 5500 Stücke samt Zustand.

RMS Titanic Inc. warnt vor Pleite

Die Firma hält das US-Gericht für die Funde von 1987 schlicht nicht zuständig. Sie hat das Berufungsgericht in Richmond angerufen, das ein Eilverfahren bewilligte.



In ihrem Antrag schreibt RMST laut dem Portal Urgent Matter, das Geld reiche ohne Verkauf womöglich nur noch sechs Monate. Die wichtigste Kreditlinie sei Ende März ausgelaufen. Es gab Entlassungen, Tourneen wurden abgesagt.



Die Richterin glaubt das nicht so recht. Hinter RMST stehen finanzstarke Investoren, darunter eine Tochter des Finanzkonzerns Apollo. „Warum müssen Sie diese Artefakte verkaufen?“, fragte sie laut New York Times in der Anhörung.

Ring von Lady Duff Gordon: Dieser Titanic-Schatz durfte verkauft werden

Was solche Stücke wert sind, zeigte sich am Samstag in England. Der Diamantring von Lady Lucy Duff Gordon kam für 150.000 Pfund unter den Hammer, rund 179.000 Euro und fast doppelt so viel wie erwartet.



Die Modedesignerin trug ihn in Rettungsboot Nummer 1. Gebaut für 40 Menschen, besetzt mit zwölf. Erlaubt war der Verkauf, weil der Ring nie auf dem Meeresgrund lag. Er blieb in Familienbesitz.

Das Wrack der Titanic zerfällt

Unten im Atlantik läuft die Zeit ab. 2024 entdeckte RMST, dass ein 4,5 Meter langes Stück der Bugreling abgebrochen ist, genau dort, wo Jack und Rose im Film standen. 2022 war sie laut PBS noch intakt.



Bald erzählen nur noch die geborgenen Stücke vom Leben an Bord. Eine Glocke, die 1500 Menschen nicht retten konnte, gehört ins Museum, nicht in die Vitrine eines Milliardärs. Ob es so kommt, entscheidet jetzt das Berufungsgericht.

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