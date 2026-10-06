Auswanderer geben auf: Campingplatz mit eigenem Strand in Schweden für 539.000 Euro zu haben

Auswandern nach Schweden: Campingplatz in Våmhus bei Mora für 539.000 Euro zu verkaufen. Ein Wohnhaus der Betreiber gibt es für 200.000 Euro dazu.

Rote Holzhütte am Seeufer: So sieht der Campingtraum in Schweden aus. Auf dem inserierten Platz am Orsasjön stehen acht Ferienhütten. (Symbolbild)

Für 539.000 Euro bekommt man in Berlin eine gebrauchte Eigentumswohnung mit knapp 100 Quadratmetern. In Mittelschweden bekommt man dafür einen ganzen Campingplatz am See.



Das Angebot liegt in Våmhus in der Provinz Dalarna, direkt am Orsasjön. Zum Gelände gehören ein kleiner Strand und gut 15.000 Quadratmeter Fläche – rund 150-mal so viel wie die Berliner Vergleichswohnung.



Grundlage der Rechnung ist der Kaufpreisspiegel der LBS: Im ersten Quartal 2026 lag der mittlere Angebotspreis für gebrauchte Eigentumswohnungen in Berlin bei 5.512 Euro pro Quadratmeter.

Campingplatz in Schweden: Das steckt im Inserat

Zuerst berichtete das niederländische Onlinemagazin Manners über den Verkauf, inseriert ist der Platz auf dem Portal Camping-te-Koop. Laut Inserat hat das 1,51 Hektar große Gelände 65 Stellplätze, 48 davon mit Stromanschluss.



Wer Gäste lieber unter ein Dach bringt, hat acht Ferienhütten und zwei eingerichtete Glamping-Zelte. Am Strand liegen sechs Kanus und zwei Stand-up-Paddleboards bereit, an der Rezeption gibt es einen Kiosk.



Das Servicehaus mit acht Duschen und sechs Toiletten wurde 2022 modernisiert und wintertauglich gemacht. Eine Wärmepumpe heizt seitdem den Fußboden, in Dalarna ist das kein Luxus. Die Umsatzzahlen zeigen die Verkäufer nur ernsthaften Interessenten.

Niederländische Auswanderer geben nach vier Jahren auf

Betrieben wird der Platz von einem niederländischen Paar, das ihn 2022 übernommen hat. Im Inserat schreiben die beiden sinngemäß, sie gäben schweren Herzens einen Ort ab, den sie mit viel Liebe aufgebaut hätten. Einen Grund nennen sie nicht.



Für die neuen Betreiber steht auch eine Unterkunft bereit: Fünf Autominuten entfernt steht ein Wohnhaus der Betreiber für umgerechnet rund 200.000 Euro zum Verkauf. Platz und Haus zusammen kosten knapp 740.000 Euro.



Der Abstand hat Vorteile. Wer auf dem eigenen Campingplatz wohnt, wird im Juli um sechs Uhr vom ersten Gast geweckt, der nach Brötchen fragt.

Wasalauf vor der Tür, die Bären sind weg

Våmhus liegt zwischen Mora und Orsa. In Mora endet jedes Jahr der Wasalauf, Schwedens berühmtestes Skirennen, und das Wintersportgebiet Orsa Grönklitt ist nicht weit.



Wer dort Bären sehen will, kommt zu spät. Der Raubtierpark in Grönklitt, einst als größter Europas beworben, hat 2022 nach Jahren mit Verlusten geschlossen. Auf dem Gelände sollen laut dem schwedischen Sender SVT Skipisten entstehen.

Blick auf Orsa am Orsasjön in Dalarna: An diesem See liegt auch der Campingplatz, der jetzt zum Verkauf steht. © Imago/Martin Werner

In Schweden darf man fast überall zelten

Eine Pointe hat das Geschäftsmodell trotzdem. Dank des Jedermannsrechts, auf Schwedisch Allemansrätten, darf jeder in der freien Natur zelten, sogar auf fremdem Land, solange er nicht stört und nichts zerstört.



Ein Campingplatz verkauft in Schweden also nicht das Recht zu übernachten, sondern die warme Dusche danach.

Auswandern nach Schweden: Was Käufer wissen sollten

Um die Wintersonnenwende wird es in Dalarna nur etwa fünfeinhalb Stunden hell. Wer auch dann Gäste will, braucht genau die wintertauglichen Gebäude, mit denen das Inserat wirbt.



Wer länger als ein Jahr bleibt, meldet sich beim Skatteverket an und bekommt eine Personnummer. Ohne sie gibt es in Schweden kaum ein Bankkonto oder einen Handyvertrag. Für Behörden und Personal hilft Schwedisch enorm.



Ein Schnäppchen ist der Platz nicht. Eine Berliner Wohnung zum selben Preis hat allerdings keinen Strand.

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