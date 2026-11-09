Ausweis aufs Handy ab 2. Januar: Was jeder mit Personalausweis bis Ende November erledigen sollte

Am 2. Januar 2027 soll der Personalausweis aufs Smartphone wandern. Dann startet d-you, die staatliche Ausweis-App des Bundes. Einrichten lässt sie sich nur mit der sechsstelligen PIN des Online-Ausweises.



Genau die fehlt vielen. Laut einer Bitkom-Umfrage aus dem April haben nur 18 Prozent der Befragten die Online-Funktion aktiviert und kennen ihre PIN. Weitere 21 Prozent haben sie freigeschaltet, die Nummer aber vergessen.



Für sie gibt es den kostenlosen PIN-Rücksetzbrief. Wer ihn bestellt, sollte allerdings eine Falle kennen. Und der Zeitpuffer bis zum Start ist kleiner, als er wirkt.

Erst prüfen: Sind Ausweis und Handy bereit?

Den schnellsten Check bietet die kostenlose AusweisApp mit der Funktion „Gerät und Ausweis prüfen“. Sie zeigt, ob die Online-Funktion aktiv ist und ob das Handy den Chip lesen kann.



Wer den ursprünglichen PIN-Brief vom Amt noch hat, braucht keinen neuen. Mit der fünfstelligen Transport-PIN darin legen Sie in der AusweisApp unter „PIN ändern“ eine eigene sechsstellige PIN fest.

Welches Smartphone d-you braucht

Seit dem 4. November ist die offizielle Infoseite d-you.gov.de online. Laut dem Fachportal iphone-ticker braucht die App mindestens iOS 18 oder Android 14, dazu NFC und Internet.



Die bisherige AusweisApp läuft dagegen nach Angaben von teltarif schon ab iOS 17 und Android 9. Ein Handy, auf dem die AusweisApp heute funktioniert, ist also nicht automatisch fit für d-you.



Der digitale Ausweis lässt sich auf höchstens zwei Geräten nutzen. Geht das Handy verloren, sperrt ein Löschschlüssel die Wallet aus der Ferne.

PIN vergessen: So bestellen Sie den Rücksetzbrief

Ist die PIN weg und der alte Brief verschwunden, hilft der PIN-Rücksetzbrief. Der Dienst ist seit Oktober wieder kostenlos, meldete das Personalausweisportal des Bundes.



Bestellt wird mit Smartphone, NFC und AusweisApp. Den Ausweis legen Sie flach an die Rückseite des Handys. Zur Bestätigung fragt die App die CAN ab, die sechsstellige Nummer unten rechts auf der Vorderseite der Karte.



Im Umschlag liegen eine neue PIN und ein Aktivierungscode zum Einscannen per QR-Code. Danach vergeben Sie in der AusweisApp Ihre eigene PIN. Bestellen kann, wer mindestens 16 Jahre alt ist und eine deutsche Meldeadresse hat.

Die Falle: Mit der Bestellung verfällt die alte PIN

Wer bestellt, macht seine alte PIN sofort ungültig, die Online-Funktion wird abgeschaltet. Stornieren lässt sich das nicht, auch wenn der alte PIN-Brief danach doch noch in der Schublade auftaucht.



Bis der neue Brief da ist, geht online also gar nichts mehr. Wer kurz vor einem Behördenantrag steht, sollte das einplanen.

Postident: Hier kann die Zustellung scheitern

Der Brief kommt nur persönlich gegen Personalausweis oder Reisepass. Ein Führerschein reicht nicht, Nachbarn dürfen ihn nicht annehmen, eine Umleitung an eine andere Adresse ist nicht möglich.



Wer nicht da ist, hat sieben Werktage Zeit, den Brief in der Postfiliale abzuholen. Der Aktivierungscode gilt 90 Tage ab Bestellung. War der Ausweis schon einmal als verloren oder gestohlen gemeldet, scheitert die Bestellung.

Warum Sie bis Ende November bestellen sollten

Rechnen Sie nach: bis zu sieben Werktage für die Zustellung, im ungünstigen Fall sieben weitere für die Abholung. Das sind fast drei Wochen, und ab Dezember steckt der PIN-Brief im Weihnachtsgeschäft der Post.



Der Dienst warnt selbst vor Verzögerungen bei vielen Bestellungen. Er ist zudem nur befristet: Der Bund bietet ihn laut Personalausweisportal „für einen begrenzten Zeitraum“ an. Anfang 2024 war er schon einmal aus Spargründen eingestellt worden.

Alternative: Neue PIN im Bürgeramt

Die PIN lässt sich weiterhin kostenlos bei der Ausweisbehörde vor Ort neu setzen. Die zuständige Stelle finden Sie über servicesuche.bund.de. In Berlin kommt jedes Bürgeramt der Stadt infrage, auch außerhalb des eigenen Bezirks.



Für Menschen mit elektronischem Aufenthaltstitel ist das der einzige Weg. Sie können d-you zwar einrichten, der Rücksetzbrief funktioniert aber nur für Personalausweis und eID-Karte.

Was d-you zum Start kann

Die rechtliche Grundlage steht: Am 15. Oktober hat der Bundestag das Digitale Identitätengesetz beschlossen, mit den Stimmen von Union und SPD. Der Bundesrat muss sich noch damit befassen.



Zum Start gibt es im Kern nur die Ausweisfunktion. Führerschein und biometrisches Passfoto sollen später folgen, berichtet netzpolitik.org. Die Übernahme des Passfotos dürfen Nutzer ablehnen.



Als Anwendungen nennt die Infoseite die Kontoeröffnung im Netz, die Paketabholung und den Altersnachweis. Die App soll dabei etwa „über 18“ bestätigen, ohne Name, Adresse oder Geburtsdatum zu übermitteln.



Unklar bleibt die Pseudonym-Funktion. Der Bundestag geht in seiner Entschließung davon aus, dass sie zum Start fehlt. Die Infoseite wirbt dagegen schon damit.

Wird der Handy-Ausweis Pflicht?

Nein. Die Nutzung von d-you ist freiwillig und kostenlos. Die Plastikkarte im Portemonnaie bleibt gültig.

Startet d-you wirklich am 2. Januar?

Ganz sicher ist das nicht. Die verbindliche Sicherheitsrichtlinie des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik soll erst zum Jahresende erscheinen, wie eine BSI-Sprecherin netzpolitik.org sagte. Die Bundesregierung will unter Berücksichtigung möglicher Restrisiken über den Start entscheiden.



Verloren ist die Mühe trotzdem nicht. Mit der PIN funktioniert der Online-Ausweis auch ohne d-you, etwa bei Anträgen an Behörden. Wer sie jetzt nicht kennt, sollte den Brief diese Woche bestellen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema