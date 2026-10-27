Bei Hannover fährt ein Auto in eine Gruppe von Menschen. Was bisher bekannt ist.

In Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen ist ein Auto am Montagabend gezielt in eine Gruppe von Menschen gefahren. Dabei wurden vier bis fünf Menschen verletzt, einige von ihnen schwer, so eine Polizeisprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.



Die Verletzten wurden demnach ins Krankenhaus gebracht, sind aber nicht in Lebensgefahr. Auf das flüchtende Auto schoss die Polizei.

Polizei ermittelt zu Hintergründen

Die Hintergründe des Vorfalls am späten Montagabend waren zunächst unklar, auch weil die Polizei den oder die Tatverdächtigen nicht stoppen konnte und die Flucht zu Fuß gelang – das Auto wurde zurückgelassen. „Der Tathergang und die genauen Tatbeteiligungen sind weiterhin Bestandteil der Ermittlungen“, sagte die Polizeisprecherin. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Beteiligten kannten.

In der Nähe des Tatorts fand eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei statt, so bekamen die Beamten laut der Sprecherin von dem Vorfall kurz vor Mitternacht unmittelbar mit. Um das Auto zu stoppen, hätten sie dann auf den Wagen geschossen. Die Polizei war mit zahlreichen und teils schwer bewaffneten Kräften vor Ort, auch ein Hubschrauber und ein Polizeihund sollen zum Einsatz gekommen sein. Der Tatort wurde für einige Stunden abgesperrt, um Spuren zu sichern.

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