Bei Schiene und Straße wird gekürzt. Die Merz-Koalition lässt Geld verschwinden und zaubert es geschrumpft wieder herbei. Inzwischen bröseln die Brücken munter weiter.

Die Brücke an der Berliner Wuhlheide wurde nach jahrelanger Beobachtung im April 2025 gesperrt. Diagnose: Betonkrebs. Um einen Einsturz des Stahlbetonbauwerks wie bei der Dresdner Carolabrücke auszuschließen, riss das Land Berlin die 243 Meter lange Brücke ersatzlos ab. Auch die Autobahnbrücken an der Berliner A100 rosten und bröseln vor sich hin. Ringbahnbrücke, Westendbrücke, Rudolf-Wissell-Brücke – die Liste wird lang und immer länger: Über 70 Brückenbauwerke an den Berliner Autobahnen weisen laut Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen nur noch einen Traglastindex V auf – die schlechteste Note signalisiert dringenden Modernisierungsbedarf. Bundesweit sind es gut 2500. Allein auf Bundesstraßen und Autobahnen.



Die Brücken-Problematik belastet derzeit ganz Deutschland – besonders die Regionen am Rhein. Nicole Grünewald, die Kölner IHK-Präsidentin, warnt bereits vor einem Verkehrsinfarkt in NRW: Am 3. Juni sperrte die Autobahn GmbH die Bonner Nordbrücke über den Rhein komplett. Dann ist seit 10. Juni eine Brücke auf der A4 auf Höhe Köln-Eifeltor in Richtung Olpe für schwere Lkw dicht, ebenso 50 Kilometer weiter östlich auf der Wiehltalbrücke. Grünewald: „Ich finde das privat schon wirklich nervig. Aber für unsere Wirtschaft ist das ein ernstes Problem. Denn kaputte Brücken kosten auch im Geschäftsverkehr Zeit, Nerven und bares Geld.“



Deshalb wollte die Bundesregierung mit ihrem großen Sondervermögen letztes Jahr die Infrastruktur stärken und zusätzlich investieren. Doch tatsächlich schmelzen die Etats für Straßen, Brücken und auch Schienen im Bundeshaushalt wie Eis in der Sommersonne. Wie passt das zusammen?

Klingbeil kürzt Investitionen bei Autobahn um zwei Drittel

Wirtschaftsforscher hatten mehrmals darauf aufmerksam gemacht: Das 500-Milliarden-Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz (SVIK) wird überwiegend zweckentfremdet. Die Merz-Regierung stopft so bequem Haushaltslöcher im Sozialen – etwa bei den Zuschüssen und Darlehen für Rente, Gesundheit oder Pflege. Nicht zu verwechseln ist dieser Schuldentopf mit der Bereichsausnahme für Verteidigung: Die Shopping-Tour von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bezahlen die Steuerzahler über den regulären Haushalt: Für Verteidigung dürfen laut Änderungen der Grundgesetzartikel 109 und 115 unbegrenzt neue Schulden aufgenommen werden. Das SVIK ist hingegen im Artikel 143h verankert und dient demnach für „zusätzliche Investitionen“ in Infrastruktur und Klimaschutz.

Doch wenn man den Hund einen Wurstberg bewachen lässt, weiß man, was passiert. So ist es auch mit dem SVIK: Es wird gnadenlos aufgefressen. Und der Hunger der Merz-Regierung ist enorm. Besonders deutlich wird dies beim Verkehrsetat.

2024 – dem Jahr vor dem Sondervermögen – betrug etwa der Einzeletat 1202 für die „Bundesschienenwege“ noch über 16 Milliarden Euro, für 2027 sind es nicht einmal mehr drei Milliarden. Über 13 Milliarden zauberte die Bundesregierung einfach woanders hin – möglicherweise in den steigenden Rentenzuschuss oder den wachsenden Etat für Zins und Tilgung der Bundesschuld. Das jetzt fehlende Geld für die Schienenwege fließt dafür aus dem SVIK. Tatsächlich kommen so aber in der Summe für die Schiene 2027 nur rund 16,5 Milliarden Euro zusammen – mit Berücksichtigung der Inflation also weniger als 2024. Zusätzliche Investitionen? Fehlanzeige.

Wie Klingbeil und Merz das Parlament entmachten

Die Experten der Oppositionsparteien im Bundestag schütteln angesichts der kreativen Haushaltspraktiken der Regierung nur noch den Kopf. AfD-Haushälter Michael Espendiller: „Das ‚Sondervermögen‘ dient als Verschiebebahnhof und ersetzt den normalen Haushalt, statt etwas zusätzlich zu leisten. Damit hat die Bundesregierung erheblich mehr Mittel für konsumtive Ausgaben zur Verfügung und verkauft uns das als ‚Investitionsoffensive‘.“ Auch Espendillers Kollege von der Linken, Dietmar Bartsch, benutzt den „Verschiebbahnhof“ als Metapher und bemängelt, dass immer mehr Ausgaben außerhalb des Kernhaushalts finanziert würden: „Dadurch wird auch der Haushaltsausschuss teilweise entmachtet.“

Wie man das Parlament bei der Staatsverschuldung am besten außen vor hält, zeigt nun der neueste Trick, den man sich beim Einzeletat für die Bundesfernstraßen ausgedacht hat: Für die Investitionen der Autobahn GmbH spendierte der Bund 2024 noch über sechs Milliarden Euro. Im ursprünglichen Haushaltsplan von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) für 2027 sollten es dann nur mehr etwas über vier Milliarden Euro sein. Und nun, nach der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses Mitte November, sind nicht einmal mehr zwei Milliarden Euro vorgesehen. Dieser harte Schnitt soll aber nicht mehr über Geld aus dem SVIK kompensiert werden. Anscheinend sind hier schon alle „Investitionen“ verplant. Also hat sich die Bundesregierung einen neuen Zaubertrick ausgedacht.

Autobahn GmbH: Das nächste Schuldenfass ohne Boden

Wenn aus dem Kernhaushalt und dem SVIK kein zusätzliches Geld mehr fließt, muss es ja trotzdem irgendwo herkommen. Also hat die Merz-Regierung eilends ein Gesetz in den Bundestag eingebracht, die Drucksache 21/8868. Darin steht: Im Gesetz zur Autobahn GmbH „wird das bisherige Verbot der Aufnahme von Krediten am Markt gestrichen. Zugleich wird die Autobahn GmbH ausdrücklich ermächtigt, Fremdkapital in Form von Krediten oder Anleihen aufzunehmen oder zu begeben“. Praktisch: Warum soll man auch umständlich Schuldengeld vom SVIK in den Haushalt verschieben, wenn die Autobahn GmbH die Schulden gleich selbst aufnehmen kann? Dann bleibt im SVIK auch mehr Geld übrig, das man anderweitig verschieben kann. Alternativen? Gibt es laut Gesetzentwurf „keine“. Das sieht die Opposition anders.

Dresden: Hier führte einst die Carolabrücke über die Elbe. Am 11. September 2024 um 2:58 Uhr stürzte die Brücke ein. © Matthias Hochstätter/Berliner Zeitung

Würde der Bund selbst Kredite aufnehmen, könnte er dies zu einem Zinssatz von derzeit 3,5 Prozent machen, rechnete AfD-Verkehrsexperte Stefan Henze im Bundestag vor, die Autobahn GmbH müsste hingegen um die 4,5 Prozent für Schuldengeld bezahlen. Auch die Grünen-Abgeordnete Paula Piechotta befürchtet, dass so die „Zinskosten durch die Decke gehen“ und sprach dem Finanzministerium (BMF), dem Mitinitiator des Gesetzentwurfs, die Kompetenz ab: Unter Klingbeil sei das BMF auf „Schrottaktienniveau“ abgerutscht, so Piechotta. Jorrit Bosch von den Linken sieht schon Finanzinvestor Blackrock als künftigen Autobahn-Eigentümer und eine Pkw-Maut bei der Autobahn heraufziehen, um Zins und Tilgung in Zukunft bedienen zu können. Alle drei warnen zudem davor, dem Parlament die Kontrolle über die Verschuldung der Autobahn GmbH zu entziehen: Es wäre sonst das nächste Schuldenfass ohne Boden.

Hauptsache Geld her: Bauindustrie muss bauen

Schienen, Straßen und Brücken hingegen bekommen trotz der waghalsigen Finanzartistik nicht mehr Geld ab als vorher, eher weniger. Die Bundesvereinigung der Mittelständischen Bauunternehmer (BVMB) merkt im Gespräch mit dieser Zeitung an, dass bei den Bundesfernstraßen und ihren Brücken und Tunneln weiterhin „ein erheblicher Nachholbedarf“ bestehe und dass der Bundesrechnungshof davon ausgehe, dass „die bisher vorgesehenen Mittel für die Brückenmodernisierung zu gering bemessen“ waren.

Daher ist der Bauwirtschaft auch relativ egal, woher das Geld für Straßen und Brücken kommt. Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, ist vielmehr darüber besorgt, dass man den Verkehrsetat zusammenstreicht, bevor das Kreditgesetz für die Autobahn überhaupt beschlossen ist: „Wir sagen es deutlich: Ohne die Kreditfähigkeit wird es kommendes Jahr erneut zu erheblichen Investitionsengpässen auf deutschen Straßen kommen. Das können wir uns als Land nicht leisten“, so Müller zu BLZ und OAZ: „Unsere Branche würde in ihrer Dynamik ausgebremst. Bleibende Schäden sind nicht zu vermeiden.“ Mögliche Kürzungen im Verkehrsetat lehne die Bauindustrie daher zu diesem Zeitpunkt ab.

Verkehrsministerium nimmt Brückenstatistik offline

Tatsächlich drängt die Zeit – und Zeit kostet wie immer Geld. Seitdem die Bonner Nordbrücke voll gesperrt ist, müssen Autos und Lastwagen die 20 Kilometer längeren Ausweichrouten über die Konrad-Adenauer-Brücke im Süden Bonns nehmen. Verkehrsaufkommen und Stauzeit haben sich deshalb dort laut ADAC mehr als verdoppelt. Das Problem: Auch die Konrad-Adenauer-Brücke (Baujahr 1972) ist laut BASt mit Traglastindex V ein Sanierungsfall in bedenklichem Zustand. Je mehr Verkehr nun hier drüber walzt, desto kritischer wird die Situation – für die Brücke und die gesamte Region.

Etwas rheinabwärts wirkt die Kölner IHK-Präsidentin Grünewald geknickt, weil das „Sondervermögen“ nun doch größtenteils nicht wie versprochen zusätzlich in die Infrastruktur fließe, sondern dazu genutzt werde, Haushaltslöcher zu stopfen: „Das war nicht der Sinn der Sache, und das kann so nicht weitergehen.“ Denn: „Unsere Brücken bröckeln.“

Übrigens: Die acht Megabyte schwere Brückenstatistik mit der angenehmen Filterfunktion hat die BASt als Bundesanstalt des Verkehrsministeriums mittlerweile von der Website genommen. Zu gruselig war wohl diese Excel-Tabelle für Medien und Öffentlichkeit, wenn man sich Traglastindizes und Zustandsbenotungen im Detail und nach Region sortiert. Wir stellen sie hier nochmals zum Download zur Verfügung. Fahren Sie vorsichtig!

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema