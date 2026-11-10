Autobahn-Unfälle mit 70 Fahrzeugen: Zwölf Tote und Dutzende Verletzte in Bulgarien

Bei einer Massenkarambolage auf einer Autobahn sind in Bulgarien mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen.

Bei zwei Massenkarambolagen auf der bulgarischen Autobahn Trakija sind am Dienstag zwölf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 46 weitere wurden verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur BTA unter Berufung auf Gesundheitsministerin Katya Ivkova berichtete.



Zehn Menschen starben laut Ivkova noch an der Unfallstelle, zwei weitere erlagen ihren Verletzungen in Krankenhäusern. Die Verletzten wurden auf mehrere Kliniken in den Regionen Sliwen, Jambol und Burgas verteilt. Der Gouverneur der Region Sliwen, Michail Kascherow, erklärte laut BTA vor Journalisten, dass mehr als 70 Fahrzeuge beteiligt waren.

Sicht durch Nebel eingeschränkt

Die beiden Unfälle ereigneten sich auf den entgegengesetzten Fahrbahnen der Autobahn, die die Hauptstadt Sofia mit der Schwarzmeerstadt Burgas verbindet. Auf Bildern lokaler Medien waren laut Reuters über mehrere Fahrspuren verteilte Autowracks und Lastwagen zu sehen. Zahlreiche Fahrzeuge waren demnach völlig zerstört, umgekippt oder von der Fahrbahn abgekommen.

Der Direktor der regionalen Straßenverwaltung, Galin Kostov, verwies laut BTA auf die nasse Fahrbahn und Geschwindigkeiten, die nicht an die Straßenverhältnisse angepasst gewesen seien. Ministerpräsident Rumen Radew bezeichnete das Unglück als „Tragödie“. Laut Reuters sagte er, er habe Flugzeuge entsandt, um Verletzte auszufliegen. Er kündigte außerdem an, den Unfallort besuchen zu wollen.

Von der Leyen äußert sich

Nach Angaben des Innenministeriums begann einer der Unfälle mit einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Lastwagen auf der Fahrbahn in Richtung Burgas, wie Reuters berichtet. Der Generalsekretär des Innenministeriums, Lyubomir Nikolov, bezeichnete Nebel demnach als wahrscheinliche Unfallursache. Rettungskräfte versuchten zunächst, eingeschlossene Menschen aus ihren Fahrzeugen zu befreien.

Die Autobahn wurde in beiden Richtungen gesperrt. Wie BTA berichtete, dürfte die Sperrung wegen der zahlreichen beteiligten Lastwagen und der laufenden Ermittlungen längere Zeit andauern. Der Verkehr wurde über Ausweichstrecken umgeleitet. Die Polizei von Burgas appellierte dem Bericht zufolge an Autofahrer, bei schlechter Sicht langsamer zu fahren und mehr Abstand zu halten.



Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte sich zu dem Unglück und kündigte an, ihren Besuch in Bulgarien zu verkürzen. „Ich möchte mein tiefstes Beileid aussprechen und den Rettungsteams meinen Respekt zollen“, sagte sie laut Reuters.

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