Energiekrise

Autoexperte fordert Kurswechsel: „Unsere Autoindustrie ist fettleibig geworden“

Der Automobilexperte Harald Hamprecht über Energie als Wohlstands-DNA, den Perfektionismus deutscher Ingenieure und den Mut zur Simplizität in der deutschen Industrie.

Foto von Autor/Autorin: Ines Mallek-Klein
Ines Mallek-Klein
13 Min
Harald Hamprecht tritt beim <a href="https://ostdeutsches-energieforum.de/">15. Ostdeutschen Energieforum</a> ab 30. September 2026 in Leipzig als Branchenexperte und Podiumsgast auf.

Harald Hamprecht tritt beim 15. Ostdeutschen Energieforum ab 30. September 2026 in Leipzig als Branchenexperte und Podiumsgast auf.

© Mario Andreya

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Unsere Industrie ist fettleibig geworden. Wie ein Sportler, den ob seiner vielen Siege der Hunger nach Erfolg verlassen hat. Der Mann, der das sagt, heißt Harald Hamprecht. Er ist Automobil-, Marken- und Medienexperte. Mehr als elf Jahre war er als Journalist tätig, nun tritt er beim  15. Ostdeutschen Energieforum ab 30. September 2026 in Leipzig als Podiumsgast auf. Im Interview erklärt Hamprecht, was sich die deutsche Automobilindustrie von den Techgiganten abschauen sollte und warum Energie in der Zukunft eine noch viel entscheidendere Rolle spielen wird.

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