Autofahrerin erfasst Kind an Ampel in Berlin-Westend – 92-Jährige am Steuer

Eine 13-Jährige ist in Berlin-Westend von einem abbiegenden Auto einer 92-jährigen Fahrerin überrollt und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten beide an der Ampel Grün.

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Eine 13-Jährige ist in Berlin-Westend beim Überqueren einer Straße von einem abbiegenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Am Steuer saß eine 92-jährige Frau.

Das Mädchen wollte am Mittwochmittag an einer Kreuzung den Spandauer Damm überqueren, als es von dem Wagen der Seniorin überrollt wurde. Das teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatten sowohl die Autofahrerin als auch das Kind an der Ampel Grün.

Ein Kinderarzt, der sich zufällig in der Nähe aufhielt, übernahm nach Polizeiangaben die Erstversorgung des Mädchens. Anschließend wurde die 13-Jährige mit einem gebrochenen Bein in eine Klinik gebracht. Auch die 92-Jährige stand unter dem Eindruck des Unfalls und wurde ärztlich behandelt.

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben zum genauen Hergang des Unfalls. (mit dpa)

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