Selbstfahrende Autos rollen durch Berlin-Mitte: Wann kommen die Busse ohne Fahrer?

Motor-AI-Gründer Roy Uhlmann über Fahrermangel im Nahverkehr, die Sicherheit fahrerloser Autos und die Frage, wann in Berlin fahrerlose Fahrzeuge rollen. Ein Interview.

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Roy Uhlmann in einem seiner Fahrzeuge: „Was hier entsteht, ist keine Spielerei, sondern eine Antwort auf ein Problem.“

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Sie fahren schon. Rund um den Unternehmenssitz von Motor AI in Mitte rollen Elektro-Vans über Kopfsteinpflaster, durch einen Kreisverkehr, unter einer Eisenbahnbrücke hindurch, unter der das GPS-Signal abreißt. Tempo 30, Innenstadt, realer Verkehr. Vier verschiedene Verkehrsszenarien auf wenigen hundert Metern – und der Wagen löst sie selbst. Auf dem Fahrersitz sitzt noch ein Mensch, die Hände unter dem Lenkrad. Blechschäden gab es nach Unternehmensangaben bisher keine.

Was hier entsteht, ist keine Spielerei, sondern eine Antwort auf ein Berliner Problem. Den Verkehrsbetrieben fehlen Fahrer. Antrittsprämien werden gezahlt, Nachtschichten und Außenbezirke sind am schwersten zu besetzen. Nachts fahren fast leere Busse durch Marzahn oder Spandau – ökonomisch absurd, aber Daseinsvorsorge. Kleine autonome Fahrzeuge könnten diese Lücke schließen.

Die Technik dahinter ist bemerkenswert gründlich: Lidar, Radar und Kamera dreifach redundant, doppelte Lenkung, doppelte Bremse, ein zweiter Rechner im Kofferraum. Jede Fahrentscheidung muss nachweisbar sein – Blackbox verboten. Was in den USA als Bremsklotz gälte, ist hier der Qualitätsbeweis. Und die Software kommt komplett aus Berlin, nicht aus Kalifornien oder Tel Aviv.

Ende dieses Jahres sollen die ersten Testpersonen mitfahren. Die Erlaubnis für Fahrten ganz ohne Sicherheitsfahrer will das Unternehmen im kommenden Jahr. Berlin könnte damit die erste europäische Hauptstadt mit eigener Level-4-Technologie sein.

Ein Gespräch mit dem Gründer Roy Uhlmann am Unternehmenssitz in Mitte – und in der Werkstatt.

Roy Uhlmann: „Wir stehen vor einem sehr konkreten Problem, das in den kommenden Jahren größer und nicht kleiner wird. Autonomes Fahren ist eine der wenigen Antworten darauf.“ © Kyle Knodell

Herr Uhlmann, ist autonomes Fahren die Antwort auf ein Problem, das der Nahverkehr längst hat?

Ja – aber nicht aus den Gründen, die man zuerst vermutet. Wir haben nicht eine Technologie entwickelt und suchen nun krampfhaft nach einem Anwendungsfall. Es ist genau umgekehrt: Wir stehen vor einem sehr konkreten Problem, das in den kommenden Jahren größer und nicht kleiner wird. Autonomes Fahren ist eine der wenigen Antworten darauf. Man muss sich nur die Zahlen ansehen. Immer weniger Menschen wollen Busfahrer werden, vor allem für die unbeliebten Schichten – nachts, am Wochenende oder in den Außenbezirken. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, bricht uns der öffentliche Nahverkehr weg, wie wir ihn kennen. Und damit verlieren ganz normale Menschen ihre Mobilität: Menschen, die kein eigenes Auto haben, sich keines leisten können oder keines wollen.

Deshalb würde ich die Debatte auch nicht an der Technik aufhängen. Die entscheidende Frage lautet: Wollen wir Mobilität für alle gewährleisten – unabhängig davon, ob sich noch genügend Menschen finden, die unter den heutigen Bedingungen Busse fahren? Wer diese Frage mit Ja beantwortet, kommt an autonomem Fahren kaum vorbei.

Sie beschreiben damit eine Lücke, die es schon gibt – und die niemand mehr füllt?

Genau. Der öffentliche Nahverkehr steht wirtschaftlich unter enormem Druck. Es fehlen Busfahrer, die Verkehrsbetriebe zahlen bereits Antrittsprämien, damit sich überhaupt noch Bewerber finden. Wenn wir Mobilität weiterhin als Teil der Daseinsvorsorge begreifen, brauchen wir darauf eine Antwort.

Ein Beispiel: Nachts um drei fährt ein zwölf Meter langer Bus durch einen Außenbezirk, in dem nur zwei Fahrgäste sitzen. Das rechnet sich nicht. Kleinere autonome Fahrzeuge könnten diese Außenbezirke besser bedienen, während die wenigen Fahrer, die nachts arbeiten wollen, die großen Zubringerlinien übernehmen. Die Straßenbahn und der Gelenkbus verschwinden dadurch nicht – im Gegenteil: Sie könnten besser ausgelastet werden.

In der Werkstatt zeigt sich, wie aus einem Elektrofahrzeug ein autonomer Testwagen wird: mit zusätzlichen Sensoren, Rechnern, Batterien – und mehrfach abgesicherten Systemen für Lenkung und Bremsen. © Kyle Knodell

Was sagen Sie jemandem, der gern selbst Auto fährt?

Man macht ihm klar, dass ihm nichts weggenommen wird. Wer gerne selbst fährt, wird das auch weiterhin tun können. Autonome Fahrzeuge ersetzen nicht das Privatauto. Sie schließen eine Lücke dort, wo heute schon Menschen fehlen, die andere befördern.

Es geht also nicht um einen Wettbewerb zwischen zwei Systemen, sondern um eine Ergänzung. Und es geht auch um die Arbeitsbedingungen im Nahverkehr: um den Busfahrer, der am Sonntagabend an einer abgelegenen Haltestelle auf eine mobile Toilette angewiesen ist, weil dort sonst nichts vorhanden ist.

Ein Kauf durch Privatpersonen ist gesetzlich bislang jedoch nicht vorgesehen. Roy Uhlmann

Aber könnten Privatleute solche Fahrzeuge nutzen?

Mitfahren: ja. Die Fahrzeuge sollen von öffentlichen oder privaten Mobilitätsanbietern eingesetzt werden. Ein Kauf durch Privatpersonen ist gesetzlich bislang jedoch nicht vorgesehen.

Viele denken bei autonomem Fahren zuerst an Tesla. Ist das vergleichbar mit dem, was Sie bauen?

Nein, da gibt es einen entscheidenden Unterschied. Tesla bietet ein Level-2-System an – also ein Assistenzsystem, kein autonomes Fahren im rechtlichen Sinne. Hier bleibt der Fahrer jederzeit voll verantwortlich. Wir dagegen sprechen von Level 4, also von Fahrzeugen, die in ihrem Einsatzgebiet komplett selbstständig fahren. Level-4-Fahrzeuge für den Privatmarkt gibt es bislang weltweit nicht, auch nicht in den USA.

Risikoanalysen, um mögliche Bedrohungen zu identifizieren

Was heißt „sicher“ bei einem fahrerlosen System konkret?

Vorgeschrieben ist maximal ein Fehler pro 100 Millionen Betriebsstunden. Als Fehler gilt dabei beispielsweise schon ein falsch erkanntes Objekt, nicht erst ein Unfall. Um solche Risiken zu beherrschen, arbeiten wir mit sogenannten HARA- und TARA-Analysen. Das sind systematische Risikoanalysen, mit denen wir mögliche Bedrohungen identifizieren und gezielt absichern.

Eine Kamera allein sieht nachts im Wald nichts. Deshalb kombinieren wir drei Sensortypen: Lidar, Radar und Kamera. Auch die Rechner sowie das Brems- und Lenksystem sind redundant ausgelegt. Darin liegt ein großer Unterschied zu den USA, wo das nicht vorgeschrieben ist. Das macht die Entwicklung hier langsamer, aber die autonomen Fahrzeuge sicherer.

Nachts, bei Nebel, tiefstehender Sonne – wie zuverlässig „sieht“ so ein Wagen?

Das System muss jedes Objekt erkennen können – ganz bewusst auch auf Höhe eines Kinderkopfes, falls dort ein kleines Kind mit dem Fahrrad unterwegs ist. Aus den Sensordaten erzeugen wir eine dreidimensionale Ansicht aus der Vogelperspektive. Das Fahrzeug weiß also jederzeit, was sich in seiner unmittelbaren Umgebung befindet.

Die Sensorik ist dreifach redundant ausgelegt, damit die Erkennung unabhängig von Wetter, Sonnenstand oder Nebel funktioniert. Auf dieser Grundlage berechnet das System, wie sich die Umgebung voraussichtlich entwickelt und wie das Fahrzeug reagieren muss.

Wenn kein Mensch mehr am Steuer sitzt, wird Sicherheit zur entscheidenden Voraussetzung, sagt Uhlmann. Motor AI setzt nach eigenen Angaben nicht nur auf mehrfach abgesicherte Technik, sondern auch auf ein System, dessen Entscheidungen nachvollziehbar bleiben sollen. © Kyle Knodell

Was passiert in einer Situation, die in den Trainingsdaten bislang nicht vorkam?

Genau darin liegt der entscheidende Unterschied zu vielen anderen Systemen. Manche basieren ausschließlich auf zuvor trainierten Manövern. Tritt etwas ein, das nicht trainiert wurde, kann es kritisch werden. Unser System ist anders aufgebaut.

Es erstellt fortlaufend – praktisch jede Millisekunde – eine neue Vorhersage darüber, wie sich die Umgebung entwickeln wird, und plant danach sein Manöver. Eine vollständig unvorhersehbare Situation wird dadurch sehr unwahrscheinlich, weil das System seine Prognose permanent aktualisiert. Das ist im Übrigen eine sehr menschliche Eigenschaft: Auch wir schätzen unbewusst, wie schwer eine Tasse sein wird, wenn wir sie greifen, und korrigieren unsere Bewegung, falls die Vorhersage nicht stimmt.

Ihr System ist also keine Blackbox?

Nein, das dürfen wir uns gar nicht leisten. Wir müssen exakt nachweisen können, wie eine Fahrentscheidung zustande kommt. Das ist auch eine Voraussetzung für die Betriebserlaubnis.

Wer überwacht die Fahrzeuge, wenn später kein Sicherheitsfahrer mehr an Bord ist?

Wir bauen hier im Haus einen Leitstand auf, vergleichbar mit einer Leitstelle der Deutschen Bahn. Von dort aus lässt sich permanent nachvollziehen, wo sich jedes Fahrzeug befindet und was es tut. Für Fahrzeuge in Privatbesitz wäre eine völlig andere Infrastruktur nötig. Deshalb wird es noch dauern, bis Level 4 auch für private Käufer infrage kommt.

Zur Person Roy Uhlmann, Mitte 40, ist Mitgründer und CEO von Motor AI. Das Berliner Start-up, das er 2017 gemeinsam mit Adam Bahlke gründete, entwickelt Software für autonomes Fahren – nicht mit maschinellem Lernen, sondern mit kognitiver KI auf Basis der Aktiven Inferenz. Uhlmann kommt aus der Datenbranche und saß von 2017 bis 2019 im Vorstand des Bundesverbands Deutsche Startups. Seit April 2025 testet Motor Ai mit KBA-Genehmigung einen Van mit Sicherheitsfahrer auf Berliner Straßen. 2024 kamen rund elf Millionen Euro Bundesförderung. Heute hat die Firma rund 100 Mitarbeiter.

Alle Funktionen müssen doppelt abgesichert sein

Wie wird ein solches Fahrzeug technisch umgebaut?

Als Basis verwenden wir ausschließlich Elektro-Vans – der ursprüngliche Hersteller ist dabei zweitrangig. Zunächst bauen wir große Teile des Innenraums aus, weil wir auf dem Dach Sensoren installieren und dafür zahlreiche Kabel durch das Fahrzeug verlegen müssen.

Hinzu kommt ein sogenanntes Drive-by-Wire-System: ein redundantes Lenk- und Bremssystem. Weil später niemand mehr am Steuer sitzt, müssen alle entscheidenden Funktionen doppelt abgesichert sein. Im Kofferraum bringen wir außerdem den Rechner und zusätzliche Batterien unter.

Was fällt einem Laien von außen zuerst auf?

Vor allem die Sensoren rings um das Fahrzeug: Laserscanner und Kameras, unter anderem auf dem Dach, sowie ein Radarsystem an der Front. Zusammen ermöglichen sie einen lückenlosen Rundumblick.

Wie weit können diese Sensoren sehen?

Die seitlichen Sensoren decken den Nahbereich bis etwa 70 Meter ab. Der Sensor auf dem Dach reicht bis zu 200, teilweise sogar 250 Meter weit. Diese Reichweite bestimmt auch, mit welcher Geschwindigkeit das Fahrzeug sicher fahren kann.

In der Berliner Innenstadt sind wir derzeit mit Tempo 30 unterwegs. Ausgelegt sind die Fahrzeuge auf bis zu 80 Kilometer pro Stunde. Rein technisch wäre wegen der Reichweite der Sensoren sogar mehr möglich. Autobahnfahrten sind derzeit allerdings nicht vorgesehen; das wäre allenfalls eine spätere Ausbaustufe.

Werden die Fahrzeuge damit nicht zu einer rollenden Videoüberwachung?

Nein. Gesichter und Kennzeichen, die von den Kameras erfasst werden, werden automatisch verpixelt. Das ist in der Europäischen Union vorgeschrieben, anders als etwa in den USA. Wir können keine Personen identifizieren. Das System soll ausschließlich erkennen, was sich um das Fahrzeug herum befindet: Bäume, Fußgänger, Radfahrer oder Straßenbahnen.

Wir simulieren vorab, wollen aber auch erleben, wie das System unter realen Bedingungen damit umgeht. Roy Uhlmann

Welche Herausforderungen stecken allein in der Straße vor Ihrer Tür?

Die Straße besteht aus Kopfsteinpflaster und hat keinen Mittelstreifen. Das Fahrzeug muss also zunächst bestimmen, wo genau es fahren soll. Weiter unten folgen ein Kreisverkehr, eine Fahrradspur und besondere Vorfahrtsregeln. Darüber verläuft eine große Eisenbahnbrücke aus Metall. Dort fällt das GPS-Signal aus, sodass sich das Fahrzeug auf andere Weise lokalisieren muss.

Allein auf diesem kurzen Straßenabschnitt kommen vier verschiedene Szenarien zusammen. Genau nach solchen Situationen suchen wir bei unseren Testfahrten durch die Stadt. Wir simulieren sie vorab, wollen aber auch erleben, wie das System unter realen Bedingungen damit umgeht.

Roy Uhlmann an seinem Firmensitz in Berlin-Mitte. Motor AI trifft auf einen Markt, in dem finanzstarke internationale Konzerne längst um die besten Ausgangspositionen kämpfen. Uhlmann setzt dagegen auf europäische Technologie, strenge Regulierung – und zunächst auf den öffentlichen Nahverkehr. © Kyle Knodell

Wieviele Testkilometer haben Sie inzwischen zurückgelegt?

Kilometer zählen wir nicht mehr. Das haben wir anfangs getan. Aber wer immer nur im Kreis fährt, testet zwar viele Kilometer, wiederholt dabei jedoch ständig dieselbe Situation. Solche Zahlen sind wenig aussagekräftig. Stattdessen messen und bewerten wir Fahreigenschaften und einzelne Szenarien. In Deutschland und Europa gibt es dafür klare Vorgaben. Das ist nicht bloß Bürokratie, sondern eine Leitlinie dafür, was als sicher gilt und wie sich diese Sicherheit nachweisen lässt. Wir testen deshalb Szenario für Szenario.

Welche Aufgabe hat der Sicherheitsfahrer während dieser Tests?

Er ist die Rückfallebene. Er sitzt auf dem Fahrersitz und hält die Hände unmittelbar unter dem Lenkrad, um im Zweifel sofort einzugreifen – und zwar frühzeitig, nicht erst im letzten Moment.

Deshalb gab es bei unseren Tests bislang auch keine Unfälle mit Blechschäden. Sobald das Fahrzeug ein Szenario nicht exakt so bewältigt, wie es soll, greift der Sicherheitsfahrer ein.

Wie unterscheidet sich Ihr Ansatz von der Kooperation zwischen Volkswagen und der BVG?

Volkswagen arbeitet mit einem israelisch-amerikanischen Partner zusammen. Es handelt sich also nicht um ein europäisches System. Wir dagegen haben unsere gesamte Software und Technologie selbst entwickelt.

Das ist uns aus drei Gründen wichtig: Erstens geht es um Sicherheit, denn ein System, das wir nicht vollständig kontrollieren können, birgt Risiken. Zweitens erhalten wir nur dann eine Betriebserlaubnis, wenn wir das System beherrschen und seine Entscheidungen nachvollziehen können. Und drittens wollen wir ein souveränes europäisches System schaffen – keine Technologie, bei der im Zweifel jemand außerhalb Europas den Schalter in der Hand hält.

Ist die strenge europäische Regulierung nicht ein Standortnachteil gegenüber den USA oder China?

Im Gegenteil. In den USA gilt ein Stück weit das Recht des Stärkeren: Wer am meisten Geld hat, setzt sich durch; wenn ein Unfall geschieht, zahlt das Unternehmen. Bei uns gibt es klare gesetzliche Regeln und unabhängige Prüfstellen. Durch dieses Nadelöhr müssen alle durch – unabhängig davon, wieviel Geld oder öffentliche Aufmerksamkeit sie haben. Das schafft Chancengleichheit. Gerade deshalb kann man meiner Ansicht nach in Deutschland ein Unternehmen wie unseres aufbauen. Am Ende entscheidet nicht nur die Menge des verfügbaren Kapitals, sondern auch die Qualität der Innovation.

Könnte autonomes Fahren Taxifahrten billiger machen, weil kein Fahrer mehr bezahlt werden muss?

Das ist zunächst eine theoretische Frage, unter anderem wegen der bestehenden Preisbindungen. Ob Fahrten tatsächlich günstiger werden, hängt letztlich vom jeweiligen Mobilitätsanbieter ab. Unser Ziel ist jedoch zunächst, dass der öffentliche Nahverkehr von den Fahrzeugen profitiert. Deshalb konzentrieren wir uns bewusst auf ihre Einbindung in bestehende ÖPNV-Angebote.

Sprechen Sie darüber bereits mit der BVG oder dem Berliner Senat?

Dazu halte ich mich bewusst zurück. Aber Berlin ist am Ende eine kleine Stadt, und alle sprechen miteinander. Sowohl die Verkehrssenatorin als auch die Wirtschaftssenatorin waren bereits hier. Ich glaube, Berlin weiß, was es an einem eigenen europäischen Unternehmen für autonomes Fahren in der Stadt hat.

Wann rechnen Sie mit dem Probandenbetrieb – und wann mit Fahrten ohne Sicherheitsfahrer?

Mit dem Probandenbetrieb, also der Mitfahrmöglichkeit von Personen einer Testgruppe, rechnen wir Ende dieses Jahres. Dort ist ein Sicherheitsfahrer mit an Bord. Für Fahrten ohne Sicherheitsfahrer benötigen wir eine Betriebserlaubnis. Wir arbeiten darauf hin, diese im kommenden Jahr zu bekommen.

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