Autozulieferer Schaeffler: 2660 Jobs in Deutschland fallen weg – vier Werke vor dem Aus

Schaeffler kündigt ein neues Sparprogramm an. Besonders hart trifft es die deutschen Standorte.

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Der Autozulieferer Schaeffler hat ein weiteres Sparprogramm mit erheblichen Einschnitten bei der Beschäftigung angekündigt. In Europa sollen 3460 Stellen gestrichen und fünf Standorte „perspektivisch“ geschlossen werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Auf Deutschland entfallen davon den Angaben zufolge 2660 Stellen sowie vier der betroffenen Standorte. Welche Werke konkret geschlossen werden sollen, teilte Schaeffler zunächst nicht mit. (mit AFP)

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