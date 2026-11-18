20 Angehörige der Awá sind im brasilianischen Regenwald aus der Isolation getreten und haben um Essen gebeten. Es gibt nur noch 100 von ihnen.

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Sie traten am Montag plötzlich aus dem Dschungel und standen am Rand eines Dorfs im brasilianischen Regenwald. 20 Männer, Frauen und Kinder der Awá, eines isoliert lebenden indigenen Stamms im Bundesstaat Maranhão. Das meldete am Dienstag die Nichtregierungsorganisation Survival International.

Die Awá vermeiden eigentlich den Kontakt zur Außenwelt, sie sind unabhängig von moderner Infrastruktur oder staatlichen Strukturen, sie bewahren sich ihre Sprache und Kultur. Nur noch 100 Awá soll es geben. Dass diese Menschen nun aus dem Dschungel gekommen sind, offenbar weil sie Hunger leiden, ist ein historisches Ereignis.

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Die isoliert lebenden Stämme im Amazonas sind die letzten Überlebenden einer Welt, die schon existierte, bevor Columbus auf diesen Kontinent gelangte.

Die Awá haben es mehr als 500 Jahre lang geschafft, sich einer Eroberung zu widersetzen, die damit begann, dass Spanier und Portugiesen Anfang des 16. Jahrhunderts an der Küste Südamerikas landeten. Und nun stehen sie ausgehungert vor einem Regierungsposten im Gebiet des Stammes der Guajajara, der seine Isolation längst aufgegeben hat.

Die Welt ist zu klein für die Awá

Sie hätten nach Yamswurzeln gefragt und seien dann wieder im Wald verschwunden, heißt es. In einem Video, das einer der Guajajara gemacht hat, sieht man Menschen, nackt, bewaffnet mit Speeren, die ihre Hände nach den Wurzeln ausstrecken.

Die Geschichte der Amazonasregion ist eine Geschichte der Brutalität im Umgang mit den Ureinwohnern. Ganze Stämme sind spurlos verschwunden, ohne dass jemals jemand zur Rechenschaft gezogen worden ist.

Vor 40 Jahren hat Brasilien einen ungewöhnlichen Schritt getan, indem es die Rechte dieser Menschen anerkannte, auch ihr Recht auf Isolation, das nur im unberührten Regenwald möglich ist.

Längst aber hat Brasilien in seinen Bemühungen nachgelassen. Die Landnahme im Regenwald, das Abholzen, und das alles im Namen der Gier, wird nicht mehr gebremst, die Schutzgebiete schrumpfen. Die Welt wird zu klein, als dass die Awá noch darin Platz haben.

Der Anblick der Awá ist beschämend

Im Jahr 2011 erschien das atemberaubende Buch „The Unconquered“ von Scott Wallace. Es handelt von einer Expedition zu einem anderen isolierten Stamm im Amazonasgebiet, den Flecheiros, mit dem Ziel, die Bedingungen für ihren Schutz zu erkunden, nicht um Kontakt herzustellen.

Unconquered heißt unbesiegt, ungebrochen. Es ist ein Wort, das auf die Menschen, die diese Woche in ihrer Not aus dem Dschungel gekommen sind, nicht mehr passt. Ihr Anblick ist beschämend.