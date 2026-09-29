Award für Deutschlands besten Gastgeber: Diese Berliner Barbetreiber sind im Rennen

Wer macht den besten Job hinter der Bar? Der „Glasgeber des Jahres“-Award sucht Deutschlands besten Gastgeber. Auch mehrere Berliner Barchefs sind nominiert.

Immer wieder ist davon zu lesen, woran es in Berlin nicht alles mangelt. Seien es Kita-Plätze, Wohnungen oder etwa Parkplätze – die Liste an Dingen, die es in der Hauptstadt nicht genug gibt, ist lang. Ganz anders sieht das bei Bars aus. Rund 850 davon gibt es in der Stadt, hat zuletzt das Datenportal Listflix gezählt. Grob heruntergerechnet sind das über 70 Bars pro Bezirk, wobei die Dichte natürlich stark variieren kann.



Nur selten geht es dabei allerdings um die Menschen, die hinter der Bar stehen und maßgeblich mit dafür verantwortlich sind, ob die Gäste vor dem Tresen einen guten Abend haben. Ein neuer Award soll diese Charaktere und ihre Bars nun ins Rampenlicht rücken.

„Der wichtigste Award unserer Branche“

„Glasgeber des Jahres 2026“ heißt der Preis, den Barbetreiber und Gastronomen erstmals gewinnen können. Veranstaltet wird der Award, der Bars in ganz Deutschland unter die Lupe nimmt, von dem Berliner Barbecue-Restaurant Chicago Williams BBQ in Charlottenburg.



Mit großen Worten wird in einem Post auf Instagram getönt: „Der wichtigste Award unserer Branche!“ Die Bühne gehöre den Menschen, die „Gastfreundschaft in ihrer DNA“ haben, ihren Gästen „von Herzen den stabilsten Service“ geben und dabei ihr Team immer wieder zu Höchstleistungen animieren würden.

Zustimmung wird geprüft...

Unter den insgesamt 41 Nominierten tummeln sich auch einige Berliner Barleute. So zum Beispiel Maya Ramon, die Betreiberin der Anna Hirsch Bar an der Torstraße. In den Kommentaren unter dem Post möchten viele sie ganz vorne sehen – und am liebsten gleich zur „Glasgeberin des Jahres“ küren.



Den zahlreichen Kommentaren nach zu urteilen, scheint sie dabei starke Konkurrenz aus Köln zu bekommen. Eine ganze Reihe an Usern würde am liebsten Roxy Helm, die Inhaberin der Twin Tin Bar in der Rheinmetropole, gewinnen sehen.

Neben weiteren Kontrahenten aus den meisten deutschen Großstädten – Hamburg, Frankfurt, München, Stuttgart und Dresden – sowie Mannheim und dem beschaulichen Winterberg in Nordrhein-Westfalen sind gleich zwölf Teilnehmer aus Berlin vertreten. Kristin Giehl von der Goldies Bar im KaDeWe, Nora Gromann und Thorsten Bender von der Bar Zentral unweit des Zoologischen Gartens, Vito Nicotra vom Buck & Breck in der Brunnenstraße oder etwa die Betreiber der Bar im Berliner Roomers sind für die Hauptstadt unter anderem im Rennen.

Abgestimmt werden kann offenbar nur über die Kommentarspalte auf Instagram. Am 11. Oktober wird der „Glasgeber des Jahres“-Award dann in dem Charlottenburger Restaurant verliehen. Ab 22 Uhr startet die Veranstaltung, die feierliche Preisverleihung soll eine halbe Stunde später beginnen.



Chicago Williams BBQ. Marburger Str.16, 10789 Berlin. Weitere Informationen unter www.chicagowilliamsbbq.de

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