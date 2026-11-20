Im Gemüseregal eines durchschnittlichen Supermarkts herrscht ziemliche Einigkeit darüber, wie die Natur auszusehen hat. Möhren sind gerade, Kartoffeln rundlich, Paprika glänzen in drei verlässlichen Farben.



Was sich nicht gut waschen, sortieren, verpacken oder stapeln lässt, hat schlechte Karten. Dabei beginnt die wirklich interessante Gemüseabteilung oft erst dort, wo das Supermarktsortiment endet.

Sie hat eine bessere Karriere verdient

Nehmen wir zum Beispiel die Schwarzwurzel. Eine lange, dunkle Stange, die aussieht, als habe jemand sie gerade aus einem besonders schwierigen Beet gezogen. Beim Schälen tritt ein klebriger Milchsaft aus, der Hände und Messer zuverlässig verklebt.



Man versteht sofort, weshalb die Lebensmittelindustrie mit ihr nicht besonders glücklich ist. Aber in Butter gegart, mit etwas Zitrone und vielleicht gerösteten Haselnüssen, entwickelt sie einen feinen, leicht erdigen Geschmack, der entfernt an Spargel erinnert, dabei aber viel eigenständiger ist.

Die Pastinake hat es inzwischen wieder zu einer gewissen Bekanntheit gebracht, nicht zuletzt als Bestandteil von allerlei Babybreien. Ihr süßlich-würziges Aroma verdient allerdings eine bessere Karriere. Geröstet bekommt sie fast karamellige Noten, als Püree verträgt sie Muskat und kräftige Bratensaucen. Die Petersilienwurzel sieht ihr ähnlich, schmeckt aber anders: weniger süß, dafür noch würziger, mit einer deutlichen Erinnerung an glatte Petersilie.

Nicht alles, was unter der Erde wächst, muss eine Kartoffel sein – Wurzeln sind unterschätzt. © unsplash

Topinambur wiederum ist eine Verwandte der Sonnenblume, deren knorrige Knollen nussig und ein wenig nach Artischocke schmecken. Roh gehobelt sind sie knackig, gebraten werden sie weich und süßlich. Und dann wäre da ja noch der Knollenziest. Das sind winzige, weißliche, geringelte Knöllchen, die aussehen wie die Finger einer Porzellanpuppe.



In Frankreich kennt man sie als „Crosnes“. Sie schmecken zart nach Artischocke und müssen nicht geschält, sondern nur gründlich gebürstet werden. Wer einmal versucht hat, ein Kilo davon zu putzen, ahnt, weshalb sie selten im Sonderangebot liegen.

Die Mühen des Putzens

Noch schwieriger aufzutreiben ist die Kerbelrübe, auch Knollenkerbel genannt. Ihre kleinen, kegelförmigen Wurzeln entwickeln nach der Ernte bei richtiger Lagerung eine Süße, die an Esskastanien erinnert. Es ist ein Geschmack, für den man in einer Restaurantküche gern mehrere Arbeitsschritte erfindet.

Diese Pflanze bringt ihn ganz von selbst mit. Auch die Haferwurzel, früher als Gemüse geschätzt, ist fast verschwunden. Sie erinnert daran, dass unsere heutige Auswahl keineswegs das Ergebnis eines großen Geschmackswettbewerbs ist, sondern das Resultat einer Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, in der Ertrag, maschinelle Verarbeitbarkeit und wirtschaftliche Effizienz mehr zählen als geschmackliche Vielfalt und ernährungsphysiologische Qualität.

Unter der Erde verborgen, auf dem Teller ein Genuss: die Jersualem Artischocke © unsplash

In älteren Kochbüchern begegnet man solchen Gemüsen noch ganz selbstverständlich. Schon im 19. Jahrhundert wurden Schwarzwurzeln und Kerbelrüben als wohlschmeckend beschrieben, zugleich beklagte man die Mühe des Putzens. In einem Kriegskochbuch von 1917 taucht Topinambur als Gemüse auf, ein Haushaltsratgeber von 1950 empfiehlt die Knollen gekocht, gebraten, überbacken oder roh als Salat.



Die Kartoffel hat viele ihrer Vorgänger aus dem Alltag verdrängt, später halfen Kühlketten, Maschinen und ein auf Einheitlichkeit ausgerichteter Handel nach. Was heute als ausgefallene Spezialität gilt, war früher mitunter einfach Winteressen.

Auch Kräuter erzählen diese Geschichte. Kerbel, Bohnenkraut, Liebstöckel, Sauerampfer oder Pimpinelle waren keine exotischen Dekorationen, sondern gaben Suppen, Saucen und Gemüsegerichten ihren eigenen Charakter. Wer nur noch zwischen Petersilie, Basilikum und einem traurigen Bund Dill wählen kann, hält das womöglich schon für Vielfalt. Dabei ist die Küche voller Aromen, die nie verschwunden sind. Wir haben bloß aufgehört, nach ihnen zu fragen. Hier hat Ökonomie ganz offensichtlich Einzug in die Kulinarik gehalten.

privat Unser Kolumnist Felix Hanika war zunächst Investmentbanker, dann absolvierte er im Hotel & Restaurant Bareiss im Schwarzwald eine Kochlehre. Acht Jahre lang kochte er in den besten Restaurants der Welt. In der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung veröffentlicht er regelmäßig seine Lieblingsrezepte.

Ernährungsphysiologisch können die „alten Wurzeln“ jedenfalls noch heute überzeugen. Schwarzwurzel und Topinambur liefern beispielsweise Inulin, einen Ballaststoff, der von Darmbakterien verwertet wird. Dazu kommen je nach Gemüse Kalium und verschiedene Vitamine. Dass eine Knolle aus ökologischem Anbau stammt, macht sie allerdings nicht automatisch vitaminreicher.



Entscheidend sind auch Sorte, Boden, Frische und Zubereitung. Und wer größere Mengen Topinambur zum ersten Mal isst, lernt womöglich die Wirkung von Inulin auf die Verdauung schneller kennen als geplant – Obacht also!

Ich finde es mittlerweile schade, wie bereitwillig wir uns an ein kleines, immer gleiches Sortiment gewöhnt haben. Nicht jede Kerbelrübe wird zur Offenbarung und manche erdige Note muss man sich erst erschmecken. Aber genau das macht Kochen reizvoll. Man muss immer wieder mal etwas probieren, dessen Geschmack man nicht längst auswendig kennt.



Auf Wochenmärkten, bei Gemüsegärtnern und in manchen Bioläden lassen sich diese Wurzeln wiederfinden. Sie verlangen meistens eine Bürste, ein scharfes Messer und etwas kulinarisches Gespür. Und sie erinnern uns daran, dass Essen mehr sein kann als die möglichst reibungslose Versorgung mit Kalorien. Hier ein paar Rezepte, die zeigen sollen, wie gut das schmecken kann.

Topinambursuppe mit brauner Butter und gerösteten Haselnüssen

Von wegen olle Knolle: Mit brauner Butter und Haselnüssen wird Topinambur zum Festessen. © unsplash

Zutaten (4 Personen): 600 g Topinambur, 150 g mehligkochende Kartoffeln, 2 Schalotten, 800 ml Gemüsefond, 150 ml Sahne, 100 ml trockener Weißwein, 80 g Butter, 60 g Haselnüsse, 1 EL Olivenöl, 1/2 Zitrone, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Die Topinamburknollen gründlich waschen und mit einer Bürste reinigen. Zusammen mit den geschälten Kartoffeln in grobe Würfel schneiden. Die Schalotten fein würfeln und in einem Topf mit Olivenöl und 20 g Butter glasig anschwitzen. Topinambur und Kartoffeln hinzufügen, einige Minuten mitdünsten und mit Weißwein ablöschen.



Den Wein nahezu vollständig einkochen lassen, anschließend den Gemüsefond angießen und alles bei mittlerer Hitze etwa 25 bis 30 Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse richtig weich ist. Die Sahne hinzufügen und die Suppe mit einem Mixer/Pürierstab sehr fein pürieren. Für eine besonders samtige Konsistenz anschließend durch ein feines Sieb passieren. Mit Salz & Pfeffer sowie einigen Tropfen Zitronensaft abschmecken. Die Haselnüsse grob hacken und in einer Pfanne goldbraun rösten.



Die restlichen 60 g Butter in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze erhitzen, bis sie schäumt, die Milchbestandteile goldbraun werden und die Butter angenehm nussig duftet. Sofort vom Herd nehmen, damit sie nicht verbrennt. Die heiße Suppe in vorgewärmte tiefe Teller geben, mit etwas brauner Butter beträufeln und die gerösteten Haselnüsse darüberstreuen.

Petersilienwurzelsalat mit Apfel, Walnüssen und Senfkorn-Vinaigrette

Zutaten (4 Personen): 500 g Petersilienwurzeln, 2 säuerliche Äpfel, 80 g Walnusskerne, 1 Schalotte, 2 TL gelbe Senfkörner, 2 EL Apfelessig, 1 TL Dijon-Senf, 1 TL Honig, 4 EL Walnussöl, 1 EL Olivenöl, 1/2 Zitrone, etwas glatte Petersilie, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Die Petersilienwurzeln gründlich waschen, schälen und der Länge nach halbieren. Je nach Dicke in etwa 5 Millimeter breite Scheiben schneiden und in leicht gesalzenem Wasser etwa 4 bis 5 Minuten blanchieren, bis sie bissfest sind. Abgießen und gut abtropfen lassen. Die Walnüsse in einer Pfanne goldbraun rösten, abkühlen lassen und grob hacken.



Die Senfkörner in einem kleinen Topf mit etwas Wasser etwa 10 Minuten sanft köcheln lassen, anschließend abgießen. So werden sie etwas milder und angenehmer im Biss. Die Schalotte sehr fein würfeln und mit Apfelessig, Dijon-Senf, Honig, den Senfkörnern und beiden Ölen zu einer Vinaigrette verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Die noch lauwarmen Petersilienwurzeln mit der Vinaigrette vermengen und etwa 10 Minuten ziehen lassen. Währenddessen die Äpfel vierteln, entkernen und mit Schale in feine Spalten schneiden. Mit etwas Zitronensaft beträufeln und zusammen mit den Walnüssen vorsichtig unter die Petersilienwurzeln heben. Zum Schluss die grob gehackte Petersilie hinzufügen und den Salat nochmals abschmecken. Am besten lauwarm servieren.

Schwarzwurzeln à la Crème

Nicht gerade eine Schönheit, dafür geschmacklich ganz weit vorn: die Schwarzwurzel © imago

Zutaten (4 Personen): 800 g frische Schwarzwurzeln, 1 Zitrone, 30 g Butter, 1 Schalotte, 150 ml trockener Weißwein, 200 ml Sahne, 150 ml Gemüsefond, 1 TL Dijon-Senf, etwas glatte Petersilie, 1 Prise Muskatnuss, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Eine große Schüssel mit kaltem Wasser und dem Saft einer halben Zitrone vorbereiten. Die Schwarzwurzeln unter fließendem Wasser gründlich abbürsten, mit einem Sparschäler schälen und sofort in das Zitronenwasser legen, damit sie sich nicht verfärben. Da der austretende Milchsaft stark klebt, empfiehlt es sich, dabei Küchenhandschuhe zu tragen. Die geschälten Schwarzwurzeln in etwa 5 Zentimeter lange Stücke schneiden und in leicht gesalzenem Wasser mit etwas Zitronensaft etwa 10 bis 12 Minuten vorgaren, bis sie beinahe weich sind.



Anschließend abgießen und gut abtropfen lassen. Die Schalotte fein würfeln und in einer großen Sauteuse mit der Butter glasig anschwitzen. Die Schwarzwurzeln hinzufügen, kurz mitdünsten und mit Weißwein ablöschen. Den Wein auf etwa ein Drittel reduzieren, anschließend Gemüsefond und Sahne angießen und alles bei milder Hitze weitere 8 bis 10 Minuten offen köcheln lassen, bis die Schwarzwurzeln vollständig gar sind und die Sauce eine cremige Konsistenz angenommen hat.



Den Dijon-Senf einrühren und mit Salz & Pfeffer, Muskatnuss und etwas fein abgeriebener Zitronenschale abschmecken. Zum Schluss die fein gehackte Petersilie unterheben. Die Schwarzwurzeln sollen von einer samtigen, leicht gebundenen Rahmsauce umhüllt sein, ohne darin zu schwimmen. Als klassische Beilage passen sie hervorragend zu gebratenem Kalbfleisch, Geflügel oder einem kräftigen Schmorgericht wie Kalbsbacken.

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