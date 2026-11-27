Auf Surfbrettern von der Stadiondecke zur Bühne: Die Backstreet Boys spielen am 9. Juli 2027 im Olympiastadion. Der Vorverkauf beginnt am Dienstag, hier die wichtigsten Termine.

Die Backstreet Boys 2019 in der damaligen Mercedes-Benz-Arena (Archivbild): 2027 kommen sie wieder nach Berlin, wie gerade bekannt wurde.

Für alle, die „I Want It That Way“ noch immer auswendig mitsingen können, gibt es gute Nachrichten: Die Backstreet Boys kommen zurück. Am Freitag, dem 9. Juli 2027, spielen Nick, Brian, AJ, Howie und Kevin im Berliner Olympiastadion.



Es ist eine von sieben Open-Air-Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz, und die einzige in der Hauptstadt. Wer dabei sein möchte, sollte wahrscheinlich schnell sein, wenn die Tickets in den Verkauf gehen.

Auftakt auf Surfbrettern

Die Tour trägt den Titel „Into The Millennium“ mit dem Zusatz „Homecoming“. Ihr Auftakt dürfte für Gänsehaut sorgen: Die Band schwebt dann laut ihrem Konzertveranstalter Live Nation auf Surfbrettern von der Stadiondecke auf die Bühne. Danach folge ein Hitmarathon mit 26 Songs. Im Mittelpunkt stehe das fünffach Grammy-nominierte Album „Millennium“, dazu gebe es Klassiker wie „Larger Than Life“ und eine Auswahl der größten Hits.

Zustimmung wird geprüft...

Warum „Heimkehr“?

Für die Band ist die Tour dem Vernehmen nach mehr als eine Konzertreihe. „Wenn wir davon sprechen, dass dies eine Heimkehr ist, dann deshalb, weil damals für uns alles ins Rollen gekommen ist“, sagt Brian Littrell. Im deutschsprachigen Raum erlebte die Gruppe früh, wie groß sie werden konnte, und hier bekam sie ihre erste Platinschallplatte.



Zuletzt jagte die Band von Rekord zu Rekord: Die ausverkauften Düsseldorfer Shows lockten 470.000 Fans, in Las Vegas kamen bei 56 Konzerten in der Sphere knapp eine Million Zuschauer, in Toronto waren es rund 500.000.

So kommt man an Tickets

Die Nachfrage dürfte groß werden, denn der Vorverkauf startet gestaffelt schon in der kommenden Woche. Den Anfang macht am Dienstag, dem 1. Dezember, um 10 Uhr der exklusive Vorverkauf für die BSB Army, also die Hardcore-Fans.



Um 12 Uhr folgen am selben Tag die Prio-Tickets von PayPal und Telekom. Am Mittwoch, dem 2. Dezember, ab 12 Uhr startet der Ticketmaster-Presale, und der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, 4. Dezember, um 12 Uhr.



Aus der Erfahrung hat sich gezeigt: Wer sich vorab bei den Anbietern einloggt und sein Zahlungsmittel hinterlegt, spart im Ansturm wertvolle Sekunden. Weitere Details sind zu finden auf den offiziellen Vorverkaufsseiten livenation.de und ticketmaster.de.



Was bleibt noch zu sagen? Backstreet's back!

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema