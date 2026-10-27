Bei Schwarzenbek wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Es kam zu massiven Einschränkungen im Fernverkehr.

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Nachdem die Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg am Dienstagvormittag für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden musste, ist die Strecke mittlerweile wieder freigegeben.

Grund für die Sperrung war der Fund einers Munitionsteils aus dem Zweiten Weltkrieg. Nach Angaben der Polizei wurde der Blindgänger am Dienstagmorgen bei Bauarbeiten am Bahnhof Müssen gefunden. Nach Sichtung des Gegenstandes handelte es sich um einen Sprengkopf. Da Zünder und Sprengstoff noch vorhanden waren, wurde der Sprengkopf geborgen.

Die Einschränkungen im Bahnverkehr werden aufgehoben. Zwischenzeitlich fuhren keine ICE-Züge zwischen Hamburg und Berlin sowie zwischen Hamburg und Rostock. Alle ICE-Züge der Verbindung Berlin - Hamburg - Amsterdam wurden zwischen Berlin und Osnabrück über Hannover umgeleitet.

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