Aserbaidschan setzt auf Diversifizierung: Ölgelder sollen neue Wachstumsfelder finanzieren

Präsident Alijew wirbt um Investoren für Energie, KI, Rechenzentren und Infrastruktur und will das Land wirtschaftlich breiter aufstellen.

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Aserbaidschans Präsident Alijew hat noch Großes vor. Sein Land will sich vom Öl lösen und in Digitales und Erneuerbare investieren.

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Präsident Ilham Alijew verkündete beim „Azerbaijan International Investment Forum“ die nächste Entwicklungsphase des Landes, um langfristig die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Öl und Gas werden zwar die wichtigsten Quellen des Wohlstands bleiben, doch diese Einnahmen sollen zunehmend dazu dienen, das Wachstum in den Bereichen erneuerbare Energien, Logistik, Künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Bergbau und Ernährungssicherheit zu finanzieren.

Weg vom Öl und Gas

Alijews Botschaft lautete, Aserbaidschan habe die vergangenen drei Jahrzehnte damit verbracht, die finanziellen Reserven, die Infrastruktur und die politische Stabilität aufzubauen, die für Investitionen erforderlich seien, wolle diese Grundlage nun aber nutzen, um die Wirtschaft breiter aufzustellen.

„Wir müssen auf dieser positiven Dynamik aufbauen“, sagte er und verwies auf Investitionen von mehr als 350 Milliarden US-Dollar in den vergangenen 20 Jahren, von denen nach seinen Angaben etwa die Hälfte aus dem Ausland stammte. „Wir müssen mit dem allgemeinen Entwicklungstrend Schritt halten und unser Potenzial in Sektoren jenseits von Öl und Gas nutzen, um langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.“

Gleichzeitig machte Alijew ebenso deutlich, dass Kohlenwasserstoffe nicht aus diesem Modell verschwinden würden. „Öl und Gas werden weiterhin unsere Wirtschaft dominieren und den Wohlstand erzeugen, der reinvestiert werden wird“, sagte er.

Diese Formulierung bringt das zentrale Paradox der Diversifizierungsstrategie Aserbaidschans auf den Punkt. Baku versucht, eine weniger von Öl abhängige Wirtschaft aufzubauen, indem es gleichzeitig weiterhin die Kohlenwasserstoffe fördert, die die finanzielle Grundlage für die Diversifizierung überhaupt erst geschaffen haben.

Mehr Solar und Wind

Alijew bezeichnete erneuerbare Energien als eines der wichtigsten Ziele für diese Investitionen. Er sagte, allein der aserbaidschanische Teil des Kaspischen Meeres verfüge schätzungsweise über ein Potenzial von 157 GW für erneuerbare Energien auf See, zusätzlich zu Solar- und Windkraftprojekten, die bereits an Land entwickelt würden.

Das Ziel besteht nicht lediglich darin, Emissionen zu reduzieren. Alijew sagte, Aserbaidschan wolle die Menge an Erdgas verringern, die zur Erzeugung des heimischen Stroms verbrannt wird, um mehr Gas für den Export verfügbar zu machen und es durch erneuerbare Energien zu ersetzen. „Unser Ziel ist es, den Verbrauch von Erdgas zur Stromerzeugung so weit wie möglich zu reduzieren und diese Reserve für Exporte zu nutzen“, sagte er.

Noch prägen Ölförderanlagen das Bild Aserbaidschans. Nach Plänen der Regierung soll damit bald Schluss sein, Solaranlagen und Windkraft sollen primär gefördert werden. © stock&people/imago

Erneuerbare Energien werden damit zu einer Erweiterung der bestehenden Exportstrategie Aserbaidschans und nicht zu einem unmittelbaren Ersatz für Kohlenwasserstoffe. Das Land plant außerdem, Stromspeicher und neue Übertragungskapazitäten zu entwickeln, darunter Verbindungen zu europäischen Märkten.

Konnektivität als Schlüssel

Alijew hob Pläne für eine Unterwasser-Stromverbindung über das Kaspische Meer hervor, an der Aserbaidschan, Kasachstan und Usbekistan beteiligt wären, sowie für ein separates Schwarzes-Meer-Kabel, das über Georgien nach Rumänien führen soll. Solche Projekte, argumentierte er, würden erhebliche externe Finanzierung erfordern.

Logistik war die zweite große Säule von Alijews Investitionsappell. Aserbaidschan hat stark in Eisenbahnen, Autobahnen, Häfen und andere Verkehrsinfrastruktur investiert, um seine Lage zwischen Zentralasien und Europa sowie an den Nord-Süd-Handelsrouten zu nutzen. Alijew sagte, dass der Transitgüterverkehr durch Aserbaidschan in diesem Jahr voraussichtlich 16 Millionen Tonnen erreichen werde, mit einem Ziel von 25 Millionen Tonnen bis 2030 – möglicherweise auch mehr.

Die geopolitische Fragmentierung traditioneller Handelsrouten habe diese Chance verstärkt, argumentierte er. Dennoch müsse Aserbaidschan wettbewerbsfähig bleiben, selbst wenn einige dieser Störungen verschwänden. „Wenn sich die geopolitische Lage in unserer Region ändert und wieder so wird, wie sie vor fünf Jahren war, sollten wir für Lieferanten trotzdem attraktiv sein“, sagte er.

Baku will nicht, dass der Mittlere Korridor und andere Transitwege ausschließlich von den durch Sanktionen oder Kriege verursachten Störungen abhängen. Alijew argumentierte, dass digitalisierte Zollsysteme, verlässliche Regulierung und effiziente Logistik Aserbaidschan aus eigener Kraft wirtschaftlich attraktiv machen müssten.

Digitalisierung vorantreiben

Neu ist vor allem die Dringlichkeit beim Ausbau der digitalen Infrastruktur. Alijew stellte wiederholt einen Zusammenhang zwischen Aserbaidschans künftigem Stromüberschuss und der Entwicklung von KI und Rechenzentren her und sagte, das Land befinde sich bereits in Verhandlungen mit führenden internationalen Unternehmen.

Zu den Vorteilen des Landes gehörten seiner Ansicht nach relativ günstige Energie, seine Lage zwischen Europa und Asien sowie eine Glasfaserinfrastruktur, einschließlich einer geplanten Verbindung über das Kaspische Meer nach Kasachstan. „Wir wollen definitiv mit den allgemeinen Entwicklungstrends der Weltwirtschaft Schritt halten“, sagte Alijew und fügte hinzu, dass Aserbaidschan aktiv mit Hyperscale-Technologieunternehmen zusammenarbeiten müsse.

Auf die Frage, was große Technologieunternehmen tun sollten, fiel seine Antwort knapp aus: „Als Erstes: das Büro eröffnen.“ Diese Ambition könnte es Aserbaidschan ermöglichen, Energie auf eine andere Weise zu nutzen. Anstatt jede zusätzliche Einheit Strom zu exportieren, könnte Elektrizität im Land Rechenzentren und Recheninfrastruktur versorgen und so potenziell digitale Dienstleistungen und höherwertige wirtschaftliche Aktivitäten schaffen.

Großflächige Diversifikation

Auch der Bergbau steht im Zentrum der Investitionen. Alijew verwies auf ein kürzlich genehmigtes vierjähriges staatliches Programm, das eine stärkere Aktivität in diesem Sektor fördern soll, und bezeichnete ihn als einen potenziell wichtigen neuen Wachstumsmotor Aserbaidschans.

Auch Landwirtschaft und Ernährungssicherheit setzte er weit oben auf die Prioritätenliste. Störungen in den Lieferketten, Dürren und andere Belastungen hätten den strategischen Wert der heimischen Lebensmittelproduktion erhöht, sagte er, während Aserbaidschan seine Abhängigkeit von Importen verringern wolle.

Die von Alijew präsentierte Investitionsargumentation stützte sich in hohem Maße auf finanzielle Stabilität. Er sagte, die öffentliche Auslandsverschuldung Aserbaidschans liege bei etwa 5,6 Prozent des BIP, während die Devisenreserven diese Verschuldung um nahezu das 30-Fache überstiegen.

Er verwies außerdem auf den Wechselkurs des Manat, der seit April 2017 unverändert bei 1,70 AZN pro US-Dollar liegt, sowie auf die Beständigkeit der mit internationalen Ölgesellschaften geschlossenen Produktionsbeteiligungsverträge.

„Kein einziges Wort wurde geändert“, sagte Alijew über die Vereinbarungen. Er argumentierte, Aserbaidschan habe bisweilen Vertragsbestimmungen akzeptiert, die ihm nicht gefallen hätten, weil die Wahrung der Glaubwürdigkeit gegenüber Investoren wichtiger gewesen sei als eine Neuverhandlung der Verträge.

Alijew räumte auch die bisherigen Grenzen der Diversifizierung ein. Zwar mache der Nicht-Öl-Sektor mehr als 70 Prozent des BIP aus, sagte er, doch Kohlenwasserstoffe erwirtschafteten weiterhin fast 90 Prozent der Exporte.

Diese Lücke könnte der wichtigste Maßstab dafür sein, ob die in Baku dargelegte Strategie erfolgreich ist. Aserbaidschan hat die wirtschaftliche Aktivität im Inland erheblich ausgeweitet, doch Öl und Gas als Quellen von Deviseneinnahmen zu ersetzen, wird deutlich schwieriger sein.

Mehr ausländische Investoren

Aus diesem Grund betonte Alijew, dass ausländische Investoren mehr als nur Kapital beitragen könnten. Aserbaidschan wolle auch Fachwissen, Technologie und Ausbildung.

Er verwies auf die Ölindustrie als Beispiel. Als internationale Energieunternehmen in den 1990er-Jahren erstmals ins Land kamen, seien mehr als 90 Prozent ihrer Beschäftigten Ausländer gewesen, sagte er. Heute liege dieser Anteil seiner Schätzung nach eher bei 5 Prozent, nachdem über Jahrzehnte hinweg Wissen und Fähigkeiten an aserbaidschanische Arbeitnehmer übertragen worden seien. „Der Aufbau von Kapazitäten, den wir nicht kaufen können“, sei besonders wichtig, sagte Alijew.

Der Präsident schloss mit einer Einladung an die Investoren, sich selbst ein Urteil über Aserbaidschan zu bilden. Er argumentierte, dass Foren, die im eigenen Land abgehalten würden, überzeugender seien als Investitions-Roadshows im Ausland.

Die übergeordnete Botschaft war klar. Aserbaidschan hat die Öl-Ära damit verbracht, Reserven anzuhäufen und Infrastruktur aufzubauen. Nun bittet Alijew das globale Kapital darum, dabei zu helfen, diese Vermögenswerte in neue Wachstumsquellen umzuwandeln, bevor Kohlenwasserstoffe ihre dominante Rolle verlieren.

Die offene Frage ist, ob erneuerbare Energien, Logistik, Bergbau und digitale Infrastruktur letztlich Exporteinnahmen in einem Umfang erwirtschaften können, der erforderlich wäre, um diese Abhängigkeit zu verringern. Vorerst werden Aserbaidschans Ambitionen für die Zeit nach dem Öl weiterhin fest durch Öleinnahmen finanziert.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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