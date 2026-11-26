Eine Genossenschaft in Sachsen wollte den Rückbau. Vor Gericht verlor sie. Warum Vermieter konkrete Gründe brauchen – und was offen bleibt.

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Balkonkraftwerke an einem Mehrfamilienhaus (Symbolbild): Laut BGH reicht eine veränderte Optik allein nicht, um sie zu verbieten.

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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 25. November 2026 entschieden, dass ein Mieter aus Sachsen sein Balkonkraftwerk behalten darf. Er hat es anders angebracht, als seine Wohnungsgenossenschaft erlaubt hatte. Dass sich das Aussehen der Fassade verändert, reicht allein nicht aus, um ein Steckersolargerät abzulehnen.

Der VIII. Zivilsenat hat die Revision der Genossenschaft zurückgewiesen (Az. VIII ZR 248/25). Damit ist ein Urteil des Landgerichts Dresden vom 5. August 2025 rechtskräftig. Grundlage ist bislang die Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs. Laut der Rechtsprechungsdatenbank Dejure waren die schriftlichen Urteilsgründe am 26. November noch nicht veröffentlicht.

Streit in Sachsen: Warum die Genossenschaft keinen Rückbau bekommt

Die Genossenschaft hatte dem Mieter die Anlage unter Auflagen gestattet. An diese Vorgaben hielt er sich nicht und montierte die Module außen am Balkon. Für diese Variante fehlte also formal die Zustimmung.

Den Abbau konnte die Vermieterin trotzdem nicht erzwingen. Nach Ansicht der Richter hätte sie genau diese Montage nach § 554 Absatz 1 BGB erlauben müssen. Sich dann auf die fehlende Erlaubnis zu berufen, verstößt nach § 242 BGB gegen Treu und Glauben.

Flickenteppich und Blendgefahr: Diese Einwände genügen dem BGH nicht

Ein verändertes Erscheinungsbild des Hauses reichte dem Senat nicht. Auch die Sorge vor einem optischen „Flickenteppich“ ließ er nicht gelten, ebenso wenig eine nur abstrakt denkbare Blendung.

Es kommt darauf an, ob die konkrete Anlage nachweisbar auf andere wirkt und den Vermieter dadurch unzumutbar belastet. Wie der juristische Fachverlag Otto Schmidt erläutert, muss dabei jede Seite die Tatsachen vortragen und belegen, die in der Abwägung für sie sprechen.

Vertreterversammlung ohne Wirkung: Auch Genossenschaftsmieter sind geschützt

Wichtig ist das Urteil für alle, die in einer Genossenschaftswohnung leben. Auch ihnen steht der zwingende Schutz aus § 554 BGB grundsätzlich zu.

Die Genossenschaft hatte sich auf ein generelles Verbot ihrer Vertreterversammlung gestützt. Dieser Beschluss konnte das gesetzliche Recht des Mieters im entschiedenen Fall nicht aushebeln.

Vonovia, Statik, Verschattung: Diese Fragen bleiben offen

Ein allgemeines Recht, ohne Zustimmung zu montieren, folgt aus dem Urteil nicht. Ist die Anlage eine bauliche Veränderung, brauchen Mieter weiter die Erlaubnis. Entschieden wurde zudem nur über eine Wohnung, nicht über Gewerbemieten.

Ungeklärt bleibt, welche Auflagen zulässig sind, etwa Statik- und Haftpflichtnachweise oder Montage durch Fachleute. Darüber streitet laut WDR-Recherche die Deutsche Umwelthilfe mit Vonovia vor dem OLG Hamm. Geringen zusätzlichen Schatten hielt das Amtsgericht Osnabrück im Oktober 2026 für hinnehmbar, in einem noch nicht rechtskräftigen Nachbarschaftsstreit.

Das sollten Sie jetzt tun

Beantragen Sie die Erlaubnis schriftlich, bevor Sie Module anbringen. Lehnt Ihr Vermieter allein wegen der Optik ab, verweisen Sie auf das Aktenzeichen VIII ZR 248/25.

Halten Sie erteilte Auflagen ein oder widersprechen Sie ihnen schriftlich, wenn Sie sie für überzogen halten. Kommen Sie nicht weiter, lassen Sie Ihren Fall von einem Mieterverein oder einer Fachanwältin für Mietrecht prüfen.

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