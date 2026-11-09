Bananen vom Himmel: Schimpanse sitzt im Hochwasser fest – dann kommt die Drohne

Ein Schimpanse mit Banane: In einer Auffangstation in Florida musste das Futter wegen Hochwassers zeitweise aus der Luft geliefert werden. (Symbolbild)

Um Kaleb herum ist nur noch Wasser. Der 38 Jahre alte Schimpanse sitzt in seinem Außengehege fest, kein Pfleger kommt mehr zu ihm durch. Dann surrt es über seinem Kopf, eine braune Papiertüte sinkt herab. Kaleb greift hinein, zieht eine Banane heraus und beginnt zu essen.



Gefilmt hat die Szene die Auffangstation Save the Chimps nahe Fort Pierce an der Ostküste Floridas, das ZDF zeigte die Bilder am Wochenende. Kaleb war nach Angaben der Station der einzige ihrer mehr als 200 Schimpansen, der aus der Luft versorgt werden musste.

Hochwasser in Florida: Tausendjahr-Regen an der Ostküste

Ein festsitzendes Unwetter hatte am 1. und 2. November Teile der Atlantikküste Floridas überflutet. Der US-Wettersender Fox Weather sprach von zwei Tausendjahr-Regenereignissen direkt hintereinander, Sturzfluten kosteten Menschenleben.



In Fort Pierce fielen allein am Montag 137 Liter pro Quadratmeter, ein Tagesrekord. Bis Dienstag kamen rund 212 Liter zusammen. Im nördlich gelegenen Valkaria waren es laut dem Sender mehr als 500 Liter in zwölf Stunden.



Neben der Station trat zudem der Header Canal über die Ufer und setzte das 61 Hektar große Gelände unter Wasser, wie der Lokalsender CBS12 berichtete. Abfließen konnte das Wasser tagelang nicht.

Golfcarts abgesoffen, Sumpfbuggy kaputt, Alligator vor der Küche

Normalerweise rollt das Futter per Golfcart zu den Inseln, rund 1,4 Tonnen am Tag. Diesmal standen die Carts bis zu 60 Zentimeter tief im Wasser. Ein gespendeter Sumpfbuggy übernahm, bis er am Mittwoch den Geist aufgab.



Am Donnerstag versank dann der Wagen eines Mitarbeiters in einem Erdloch vor der Station. Die Affen bekamen ihre Mahlzeiten und Medikamente am Ende per Traktor und Pick-up, eingesetzt wurde sogar das Privatauto eines Haustechnikers. Tierärzte schliefen auf dem Gelände.



Am Freitag meldete sich dann noch ein ungebetener Gast: Ein kleiner Alligator tauchte vor der Stationsküche auf.

Schimpanse per Drohne versorgt: Notfallplan griff

Für den Fall, dass gar nichts mehr fährt, hatte die Station vorgesorgt. Die Lieferdrohne sei schon vor einiger Zeit genau für so einen Notfall gekauft worden, sagte Technikchef Mark Yohannan der Nachrichtenagentur AP. Sie flog Kaleb Futter und Decken.



Kaleb nahm die Sache irgendwann selbst in die Hand. Ein zweites Video zeigt, wie er sich Griff um Griff an einem Seil über das stehende Wasser hangelt, hin zu einem Bereich, den die Pfleger wieder erreichen.



„Die Schimpansen bekommen ihr ganzes Futter, Bananen und Orangen pünktlich“, sagte Yohannan. Die Tiere hätten keinen Takt verpasst. Das Team sei zwar müde, aber bester Laune.

Save the Chimps: Zuflucht für Labor- und Raumfahrt-Schimpansen

Die Station hat selbst eine filmreife Geschichte. Gründerin Carole Noon rief sie 1997 ins Leben, als die US Air Force ihre Schimpansen versteigern wollte. Es waren Nachfahren und Überlebende des frühen Raumfahrtprogramms, das Militär hatte sie später an Versuchslabore abgegeben.



2002 übernahm Save the Chimps alle 266 Tiere eines bankrotten Labors in New Mexico, die größte Schimpansenrettung der Geschichte. Insgesamt kamen fast 350 Affen aus Laboren, Privathaltung und Shows. Sie leben in Familiengruppen auf zwölf künstlichen Inseln, Besucher sind nicht erlaubt.

Wasser sinkt, Station sammelt Spenden

Seit Samstag geht das Hochwasser deutlich zurück, ein Fünftel der Wege ist wieder frei. Alle Tiere sind laut der Station wohlauf. Für kaputte Gebäude und Geräte bittet sie um Spenden, ein Großspender verdoppelt jeden Beitrag.



Am Montag um 16 Uhr deutscher Zeit berichtet Yohannan der örtlichen Wasserbehörde. Ganz oben auf seiner Wunschliste dürfte ein Kanal stehen, der nicht überläuft. Ein neuer Sumpfbuggy folgt vermutlich gleich danach.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema