Die Arbeiter fordern mehr als doppelt so hohe Mindestlöhne, die Unternehmer warnen vor steigenden Kosten. Auslöser weiterer Unruhen waren Gerüchte über einen Todesfall.

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Bei Lohnprotesten in Bangladeschs Textilindustrie ist es am Dienstag zu Zusammenstößen zwischen Arbeitern und der Polizei gekommen. In der Industrieregion Gazipur nahe der Hauptstadt Dhaka setzten Sicherheitskräfte Tränengas und Schallgranaten ein, um die blockierten Straßen zu räumen.



Nach Angaben der für die Industriegebiete zuständigen Polizei wurde wegen der Unruhen in 70 Textilfabriken der Dienstag für arbeitsfrei erklärt. Weitere 32 Fabriken wurden auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Arbeiter blockieren wichtige Fernstraßen

Hunderte Arbeiter blockierten am Vormittag mehrere Abschnitte der Fernstraßen zwischen Dhaka und Mymensingh sowie zwischen Dhaka und Tangail. In Gazipur beschädigten Demonstranten einen Polizeiposten, holten Möbel heraus und setzten diese auf der Straße in Brand, berichtete die Zeitung Prothom Alo unter Berufung auf Polizei und Augenzeugen.

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Auf der Fernstraße nach Mymensingh war der Verkehr laut The Daily Star auf einem etwa fünf Kilometer langen Abschnitt rund zweieinhalb Stunden unterbrochen.

Todesgerücht facht Proteste an

Die Unruhen verschärften sich am Morgen, nachdem sich im Industriegebiet Konabari Gerüchte über den Tod eines Textilarbeiters verbreitet hatten. Die Beschäftigten nahmen daraufhin ihre Arbeit nicht auf und versammelten sich vor den Fabriken. Die Polizei setzte auch hier Tränengas und Schallgranaten ein.

Die Behörden ließen Geschäfte entlang der betroffenen Straßen schließen. Der zuständige Polizeichef widersprach den Gerüchten über den Tod eines Arbeiters, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Streit über Höhe des Mindestlohns

Die Demonstranten verlangen eine Anhebung des monatlichen Mindestlohns von 12.500 auf 30.000 Taka, umgerechnet rund 241 US-Dollar. Sie begründen ihre Forderung mit gestiegenen Kosten für Lebensmittel, Wohnen und Verkehr.

Parallel berät eine staatlich eingesetzte Kommission über die Höhe des neuen Mindestlohns. Am Montag erhöhten die Vertreter der Unternehmen ihr Angebot von 15.000 auf 15.800 Taka. Die Gewerkschaftsvertreter senkten ihre Forderung von 32.000 auf 22.000 Taka. Beide Seiten lehnten den Vorschlag der Gegenseite ab, berichtete Dhaka Tribune. Am Dienstag wurden die Gespräche fortgesetzt.

Sprecher der Textilindustrie erklärten laut Reuters, die Unternehmen könnten sich angesichts steigender Kosten und schwacher internationaler Nachfrage keine Lohnerhöhung von mehr als 15 Prozent leisten.

Textilverband meldet hohe Produktionsausfälle

Die seit Anfang November andauernden Proteste treffen Bangladeschs wichtigste Exportbranche. Das Land ist nach China der zweitgrößte Bekleidungsexporteur weltweit. Mehr als vier Millionen Menschen arbeiten in der Branche, die über 80 Prozent der Exporterlöse erwirtschaftet. Zu ihren internationalen Abnehmern gehören H&M, Gap und Walmart.

Der Herstellerverband BGMEA schätzt den Wert der Produktionsausfälle in 317 Fabriken innerhalb von 18 Tagen auf rund 428 Millionen US-Dollar. Internationale Abnehmer hätten aus Sorge vor Lieferverzögerungen Aufträge im Wert von etwa 254 Millionen Dollar in andere Länder verlagert, teilte der Verband mit.

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