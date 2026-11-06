Bankenkrise in Paraguay: Kongress nimmt Rücktritt von Präsident Peña nicht an

Paraguays Präsident Santiago Peña reicht seinen Rücktritt ein. Der Kongress nahm diesen nicht an. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen Peña kann fortgesetzt werden.

Paraguays Präsident Santiago Peña hat seinen Rücktritt eingereicht. Der Kongress konnte über das Gesuch jedoch zunächst nicht entscheiden. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf eine Live-Übertragung des paraguayischen Senders Portals abc berichtete, verlor eine gemeinsame Sitzung von Senat und Abgeordnetenkammer am Donnerstagabend ihre Beschlussfähigkeit, bevor über den Rücktritt entschieden werden konnte. Abgeordnete der regierenden Colorado-Partei hatten den Sitzungssaal verlassen.

Offenbar zeichnete sich ab, dass ihnen die Stimmen fehlten, um das Gesuch anzunehmen, wie lokale Medien laut dpa berichteten. Peña bleibt dem Bericht zufolge also vorerst im Amt. Zuvor hatte die Abgeordnetenkammer wegen der Bankenkrise um die Digitalbank Ueno ein Amtsenthebungsverfahren auf den Weg gebracht. Demnach wäre Peña dem Verfahren laut dpa im Falle der Annahme seines Rücktritts entgangen.

Peña: Werde „uneingeschränkt“ kooperieren

„Während das Amtsenthebungsverfahren weiterläuft, werde ich erscheinen und mein Recht auf Verteidigung wahrnehmen“, schrieb Peña auf der Plattform X. „Selbst wenn sie sich bereits entschieden haben, werde ich von diesem Recht Gebrauch machen.“ Er werde „uneingeschränkt mit den zuständigen Stellen zusammenarbeiten, damit geklärt wird, was geschehen ist“.

Laut der paraguayischen Verfassung werden demokratisch gewählte ehemalige Präsidenten Senatoren auf Lebenszeit und erhalten damit parlamentarische Immunität, wie die dpa berichtet. Für eine strafrechtliche Verfolgung wäre eine Zweidrittelmehrheit im Senat nötig. Dies gelte jedoch nicht, wenn ein Präsident in einem Amtsenthebungsverfahren für schuldig befunden wird.

Bankenkrise löst politische Krise aus

Hintergrund ist der Zusammenbruch der Digitalbank Ueno. Die Zentralbank hatte das Geldinstitut am Dienstag unter ihre Kontrolle genommen, nachdem eine Überprüfung erhebliche finanzielle Probleme aufgedeckt hatte. Nach Korrekturen in der Bilanz war das Eigenkapital der Bank auf weniger als die Hälfte des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwertes gesunken, wie AP berichtete. Kunden konnten zeitweise nicht mehr auf ihre Konten zugreifen. Ueno hatte dem Bericht zufolge mehr als 60 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Paraguays als Kunden.

Die Staatsanwaltschaft leitete unterdessen drei Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der Bankenkrise ein. Dabei geht es auch um Vorwürfe, die Präsident Peña sowie weitere amtierende und ehemalige Regierungsvertreter betreffen, teilte die Staatsanwaltschaft laut AP am Donnerstag mit. Untersucht werden die staatliche Aufsicht über die Bank, der Umgang mit ihrem Zusammenbruch und die Anlage öffentlicher Gelder bei dem Geldinstitut.

Auch gegen Verantwortliche der Bank geht die Justiz vor. Die Staatsanwaltschaft erhob nach Angaben von AP Anklage gegen 27 Bankmanager und weitere Beteiligte wegen Untreue und versuchten Betrugs. Ein Richter ordnete laut dem Bericht für sechs Führungskräfte Untersuchungshaft an; zwei weitere wurden unter Hausarrest gestellt. Peña unterhielt bis März 2025 Geschäftsbeziehungen zur Grupo Vázquez, zu der auch die Ueno Bank gehört, wie die dpa berichtete. Vorwürfe möglicher Interessenkonflikte wies er zurück. (mit dpa)

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