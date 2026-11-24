Kaum jemand ist im deutschen Fernsehen omnipräsenter als Barbara Schöneberger. Doch ausgerechnet in ihrem privaten Umfeld scheint das kaum jemanden zu beeindrucken.

Wer im deutschen Fernsehen lange genug herumzappt, landet früher oder später bei Barbara Schöneberger. In kaum einer Talkshow, einem Comedyformat oder einer Quizsendung war die Moderatorin und Allzweckwaffe der deutschen Fernsehunterhaltung nicht zu Gast.



Das macht ein Blick in eine beliebige TV-Zeitschrift deutlich. Neben der „NDR Talk Show“ und „Verstehen Sie Spaß?“ moderierte Schöneberger allein in diesem Jahr unter anderem den ESC-Vorentscheid, den Deutschen Fernsehpreis und eine RTL-Quizshow mit Stefan Raab. Hinzu kommen zahlreiche Gastauftritte in verschiedenen Sendungen.



Nun empört sich die 52-jährige Entertainerin darüber, dass sie kaum noch Feedback bekomme und sich mittlerweile offenbar niemand mehr für ihre Arbeit interessiere.

Barbara Schöneberger wartet vergeblich auf Nachrichten

„Keine Sau interessiert sich dafür, was ich mache“, resümiert Schöneberger in der aktuellen Folge ihres Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“. Im Gespräch mit der SAT.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Karen Heinrichs zeigt sie sich frustriert: Nach ihren TV-Auftritten trudelten kaum noch Nachrichten bei ihr ein.

Aufgefallen sei ihr das kürzlich nach einer „Verstehen Sie Spaß?“-Ausgabe, in der unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Grimma hereingelegt worden war. Eine Frau habe Schöneberger anschließend stolz die vielen Nachrichten gezeigt, die sie nach der ARD-Sendung bekommen habe.



„Die hatte irgendwie so 60 Nachrichten“, blickt die Podcasterin zurück. Sie selbst habe so gut wie keine Resonanz bekommen.

Zustimmung wird geprüft...

„Ich mache immer wieder den Fehler. Ich gehe nach oben an mein Telefon in der Garderobe und denke mir: ‚Mal gucken, wer mir so geschrieben hat‘“, so Schöneberger, die seit 2022 „Verstehen Sie Spaß?“ moderiert. Nach ihrem Auftritt habe sie allerdings feststellen müssen: „Keine einzige Nachricht. Nicht mal meine Eltern haben mir geschrieben“, zeigt sie sich frustriert.



Trotz all der Enttäuschung sieht die gebürtige Münchenerin diese Entwicklung allerdings gelassen: „Eigentlich spricht das vielleicht dafür, dass die Leute es einfach sehr doll gewohnt sind, dass wir im Fernsehen sind.“

Karen Heinrichs: „Ich war auch ganz schön enttäuscht“

Schönebergers Podcastgast kann den Frust nachvollziehen. „Aber krass, wie wir das dann irgendwie doch ein bisschen brauchen“, so Heinrichs. Die ebenfalls 52-Jährige habe zumindest eine Freundin, die ihr regelmäßig positives Feedback gebe. „Die ist immer die Erste.“

Passenderweise habe Heinrichs dieselbe Erfahrung jedoch selbst schon bei „Verstehen Sie Spaß?“ gemacht, als Barbara Schöneberger, Horst Lichter und ihr SAT.1-„Frühstücksfernsehen“-Kollege Matthias Killing sie hereingelegt haben. Selbst von ihren Eltern habe sie keine Nachricht bekommen: „Ich war auch ganz schön enttäuscht.“



Als Kind habe Heinrichs die Sendung gemeinsam mit ihren Eltern gesehen, weshalb der Auftritt für sie etwas besonders gewesen sei. Dennoch sei sie sicher, dass ihre Eltern die Folge verfolgt hätten: „Die gucken immer alles, was ich mache.“

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