Bargeld-Obergrenze ab Juli 2027: Diese Barzahlungen werden verboten, diese bleiben erlaubt

Bargeld-Obergrenze ab Juli 2027: Welche Barzahlungen über 10.000 Euro verboten sind, was privat erlaubt ist und wo ab 3.000 Euro Ausweispflicht gilt.

Ein neuer Fernseher für 3.200 Euro, bar bezahlt im Elektromarkt. Muss man dafür ab Sommer 2027 den Personalausweis auf die Theke legen? So steht es derzeit in vielen Ratgebern im Netz.



Die Antwort ist nein. Die neue Ausweispflicht ab 3.000 Euro gilt nur in wenigen Branchen. Für alle Händler kommt dagegen eine harte Grenze: Mehr als 10.000 Euro bar sind ab dem 10. Juli 2027 tabu.

Bargeld-Obergrenze: Was ab 10. Juli 2027 gilt

Grundlage ist die EU-Geldwäscheverordnung 2024/1624. Sie ist seit Juli 2024 in Kraft und wird ab dem 10. Juli 2027 angewendet, und zwar unmittelbar in allen 27 EU-Staaten.



Artikel 80 legt fest: Wer beruflich oder gewerblich Waren verkauft oder Dienstleistungen anbietet, darf höchstens 10.000 Euro in bar annehmen oder auszahlen. Das trifft das Autohaus, den Küchenstudio-Betreiber und den Handwerker gleichermaßen.

Stückeln hilft nicht

Die Grenze gilt auch für Teilzahlungen, die zusammengehören. Ein Auto für 18.000 Euro in zwei Barzahlungen zu je 9.000 Euro zu begleichen, ist ebenfalls verboten.



Die EU-Staaten dürfen niedrigere Grenzen festlegen. In Frankreich und Spanien liegt sie für Einheimische schon heute bei 1.000 Euro, in Griechenland bei 500 Euro. Die Bundesregierung hat bisher keine strengere deutsche Grenze vorgelegt.

Ausweispflicht ab 3.000 Euro: Diese Branchen sind betroffen

Die 3.000-Euro-Schwelle steht in Artikel 19 der Verordnung. Bei gelegentlichen Bargeschäften ab diesem Betrag müssen sogenannte Verpflichtete die Identität des Kunden feststellen und prüfen. Gelegentlich heißt: ohne feste Geschäftsbeziehung wie ein Konto.



Zu den Verpflichteten zählen vor allem Banken und Geldwechsler, Händler von Gold, Silber und Edelsteinen, Galerien und Auktionshäuser sowie Händler besonders teurer Waren wie hochwertiger Schmuck, Luxusuhren oder Luxusfahrzeuge.



Der normale Einzelhandel gehört künftig nicht mehr dazu. Bisher zählt das deutsche Geldwäschegesetz jeden gewerblichen Güterhändler zu den Verpflichteten. Die Aufsichtsbehörden der Länder begründen den Wegfall mit der neuen Obergrenze: Sie senke das Geldwäscherisiko im Alltagshandel so stark, dass nur noch bestimmte Händler Prüfpflichten haben, wie das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern erläutert.



Für den Fernseher im Elektromarkt heißt das: Die EU-Verordnung verlangt dort keinen Ausweis. Die 3.000 Euro sind eine Prüfschwelle, kein Zahlungsverbot.

Gold bar kaufen: Ausweis schon heute ab 2.000 Euro

Wer Goldbarren, Anlagemünzen oder Schmuck bar bezahlt, muss sich dagegen ausweisen. Beim Edelmetall gilt in Deutschland seit Januar 2020 sogar eine niedrigere Schwelle: Händler müssen Kunden bereits ab 2.000 Euro Barzahlung identifizieren.



Ob diese deutsche Sonderregel nach Juli 2027 bestehen bleibt, hängt davon ab, wie der Bundestag das Geldwäschegesetz an die EU-Verordnung anpasst. Wer jetzt Gold kauft, sollte den Ausweis jedenfalls einstecken.

Privat bleibt Bargeld unbegrenzt

Die Obergrenze greift nur, wenn ein Unternehmen oder Selbstständiger beteiligt ist. Verkauft die Nachbarin ihren Gebrauchtwagen für 15.000 Euro, darf sie das Geld auch nach dem 10. Juli 2027 bar annehmen.



Auch Besitz, Abheben und Einzahlen von Bargeld bleiben unbegrenzt. Beiträge in sozialen Netzwerken über ein Bargeld-Limit für Privatleute sind falsch, wie die Berliner Zeitung bereits in einer ausführlichen Analyse zur Bargeldgrenze gezeigt hat.

Was in Deutschland bis Juli 2027 gilt

Bis zum Stichtag gibt es keine allgemeine Obergrenze. Ab 10.000 Euro in bar müssen Händler ihre Kunden aber schon heute identifizieren und das Geschäft dokumentieren.



Ein Barzahlungsverbot gibt es bereits: Seit dem 1. April 2023 dürfen Immobilien in Deutschland nicht mehr bar bezahlt werden.

Großer Einkauf ab Sommer 2027: Darauf sollten Sie achten

Wer ab Juli 2027 beim Händler mehr als 10.000 Euro ausgibt, etwa für Auto oder Küche, muss den Rest per Überweisung, Karte oder Finanzierung zahlen. Das sollte man vor dem Termin klären, nicht erst an der Kasse.



Wer bar Gold, Schmuck oder Kunst kauft, sollte damit rechnen, dass der Händler Ausweisdaten kopiert und speichert.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema