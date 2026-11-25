Karte 45 Prozent, Bargeld 44 Prozent: EZB-Zahlen zum Bezahlen im Euroraum. Was unter 20 Euro gilt, wo Bargeld stark bleibt und welche Rechte gelten.

Bezahlen mit dem Smartphone an einem Kartenterminal: Mobile Zahlungen machen im Euroraum inzwischen neun Prozent der Zahlungen an der Kasse aus. (Symbolbild)

Erstmals zahlen die Menschen im Euroraum in Geschäften häufiger mit Karte als mit Scheinen und Münzen. Das zeigt die Studie der Europäischen Zentralbank (EZB), die am Mittwoch erschienen ist. Danach entfielen 2026 an der Kasse 45 Prozent aller Zahlungen auf Karten und 44 Prozent auf Bargeld.



Seit Beginn vergleichbarer Erhebungen 2016 lag die Karte nie vorn. Der Abstand ist allerdings so knapp, dass die EZB selbst von einem „marginalen“ Vorsprung spricht. Vom Ende des Bargelds kann keine Rede sein.

Die Karte wird für immer kleinere Beträge gezückt

Für die Studie befragte die EZB 51.551 Menschen in allen Euroländern, im Herbst 2025 und im Frühjahr 2026. Am schnellsten wächst das Bezahlen per Smartphone oder Smartwatch: Sein Anteil an der Kasse stieg seit 2024 von sechs auf neun Prozent.



Auffällig ist, wofür die Karte inzwischen genutzt wird. 2019 lag eine durchschnittliche Kartenzahlung bei 59 Euro, heute sind es 35 Euro. Bei Einkäufen unter 20 Euro liegt laut EZB aber weiterhin das Bargeld vorn.



Die Befragten schätzen Scheine und Münzen wegen der Privatsphäre und weil sie so ihre Ausgaben besser im Blick behalten. Für die Karte sprechen aus ihrer Sicht Tempo und Bequemlichkeit.

Nur drei Prozent nutzen nie Bargeld

Ganz ohne Scheine kommt kaum jemand aus. Nur drei Prozent der Befragten zahlen nie bar, im Mittel stecken 64 Euro im Portemonnaie. Auch die Vorlieben haben sich seit 2022 kaum bewegt:

Was Verbraucher im Laden bevorzugen (EZB 2026) Karte oder andere bargeldlose Verfahren: 54 Prozent

Bargeld: 22 Prozent

keine klare Präferenz: 23 Prozent

Die meisten wollen schlicht beides. 82 Prozent ist es wichtig, digital zahlen zu können, 62 Prozent wollen die Barzahlung behalten.

Deutschland: Bargeld bleibt das meistgenutzte Zahlungsmittel

Die deutschen Daten erhebt die Bundesbank mit etwas anderen Methoden, sie sind deshalb nur eingeschränkt mit den übrigen Ländern vergleichbar. Das Grundmuster ist trotzdem klar.



Laut der Bundesbank-Studie zum Zahlungsverhalten 2025 liefen erstmals 55 Prozent der Einkäufe bargeldlos. Kein einzelnes Zahlungsmittel wird aber so oft genutzt wie Bargeld.

So zahlte Deutschland 2025 (Bundesbank) Bargeld: 45 Prozent (2023: 51 Prozent)

Debitkarte, meist Girocard: 26 Prozent

Smartphone und Smartwatch: 10 Prozent (2023: 6 Prozent)

Ältere, Menschen mit kleinem Einkommen und wenig digitaler Erfahrung zahlen laut Bundesbank häufiger bar. Und wenn Deutsche sich gegenseitig Geld geben, läuft das laut EZB zu 62 Prozent über Scheine und Münzen.

Kartenpflicht ab 2027: Was geplant ist

Das „Nur Barzahlung“-Schild im Späti oder Imbiss soll verschwinden. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat im September Eckpunkte für eine Pflicht zur digitalen Zahlung vorgelegt.



Geschäfte, Restaurants und Dienstleister sollen neben Bargeld mindestens eine digitale Bezahlmöglichkeit anbieten, also Karte, Handy oder Smartwatch. Mindestbeträge und Extra-Gebühren für Kunden sind nach den bekannten Eckpunkten nicht vorgesehen, wie das ZDF berichtete.



Beschlossen ist das noch nicht. Der Gesetzentwurf soll bis Jahresende ins Kabinett, danach müssen Bundestag und Bundesrat zustimmen. Frühester Start ist 2027, ein Datum gibt es nicht. Der Handelsverband HDE lehnt die Pläne ab.

Bar oder Karte: Was an der Kasse heute gilt

Bis dahin bleibt es bei der bisherigen Rechtslage. Euro-Scheine und -Münzen sind gesetzliches Zahlungsmittel, eine Pflicht zur Kartenzahlung gibt es nicht.

Ihre Rechte an der Kasse Ein Laden darf Kartenzahlung ablehnen und nur Bargeld nehmen.

Ein Café darf nur Karten akzeptieren, wenn es vorher deutlich darauf hinweist, etwa per Schild an der Tür.

Aufschläge für Zahlungen mit Girocard, Visa oder Mastercard sind seit 2018 verboten.

Mindestbeträge für Kartenzahlungen sind noch erlaubt, die Klingbeil-Pläne sollen sie abschaffen.

Probleme am Automaten und am Kartenterminal

Ganz reibungslos läuft keiner der beiden Wege. Von denen, die im vergangenen Jahr Geld abheben wollten, hatten 19 Prozent Schwierigkeiten, meist weil der Automat außer Betrieb war. Umgekehrt berichten in jedem Euroland mindestens zwölf Prozent, dass ihre Karte oder ihr Handy an der Kasse mindestens einmal abgelehnt wurde.



Die EZB will deshalb beides sichern, das Bargeld und einen künftigen digitalen Euro. „Digitale Zahlungsmittel gewinnen im Alltag an Bedeutung, doch für die Europäer ist vor allem die Wahlfreiheit entscheidend“, sagte EZB-Direktor Piero Cipollone. Den digitalen Euro gibt es frühestens 2029, das Gesetz dazu verhandelt die EU noch.



Für den Alltag heißt das: Ein paar Scheine im Portemonnaie bleiben auch mit Karte in der Tasche eine gute Idee.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema