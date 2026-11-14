Barrierefrei und komfortabel: Der große Umbau am Urbahnhafen startet

Die Erneuerung der Uferwege am Kreuzberger Urbanhafen nimmt Fahrt auf. Mit dem Abschleifen des Kopfsteinpflasters am Planufer hat der erste Bauabschnitt begonnen.

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Mit den ersten Schleifarbeiten am bestehenden Kopfsteinpflaster am Planufer hat das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg den Startschuss für die umfassende Neugestaltung der Grün- und Uferanlagen am Urbanhafen gegeben. Durch das Glätten des Pflasters soll die Strecke entlang des Südufers des Landwehrkanals fahrradfreundlicher und deutlich komfortabler werden. Nach der Fertigstellung kann die eigentliche Uferpromenade künftig vollständig von Fußgängern genutzt werden, was Konflikte mit Radfahrern minimiert. Während der aktuellen Bauarbeiten wird der Verkehr vor Ort umgeleitet.

Die Arbeiten am Pflaster bilden dabei jedoch nur den Auftakt eines umfassenden Aufwertungsprogramms für die öffentlichen Grünflächen am Plan- und Carl-Herz-Ufer. Das Gesamtkonzept sieht verbreiterte Wege, zusätzliche Sitz- und Ruhezonen, eine barrierefreie Uferterrasse sowie eine Erweiterung des bestehenden Spielplatzes vor.

Für das Projekt stehen insgesamt rund sieben Millionen Euro bereit, die aus den Förderprogrammen „Europa im Quartier“, „Lebendige Zentren“ sowie aus bezirklichen Eigenmitteln stammen. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Baerwaldbrücke bis zum Eingang des Planufers. Die Gesamtarbeiten an den Grünanlagen haben Anfang Oktober 2026 begonnen und sollen voraussichtlich Ende 2028 abgeschlossen sein.

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