BASF steigert operativen Gewinn und baut Jobs ab: IGBCE geißelt „blinden Personalabbau“

BASF verdient operativ mehr, baut aber weiter massiv Stellen ab. Die IGBCE kritisiert den Sparkurs. Doch der Branchenverband VCI sieht kein Ende des Jobabbaus.

Produktionsanlagen von BASF: Die IGBCE kritisiert den Stellenabbau – und fordert mehr Investitionen in die Zukunft der deutschen Standorte.

BASF verdient im laufenden Geschäft deutlich mehr: Im dritten Quartal stieg das bereinigte operative Ergebnis von 1,43 auf 1,64 Milliarden Euro. Zugleich hob der Chemiekonzern seine Jahresprognose erneut deutlich an. Doch während sich die Geschäfte verbessern, treibt BASF den Umbau und den Abbau von Arbeitsplätzen weiter voran.



Die Chemiegewerkschaft IGBCE kritisiert diesen Kurs auf Anfrage der Berliner Zeitung. „Blinder Personalabbau darf nicht zum Ersatz für eine nachhaltige Zukunftsstrategie werden“, sagt ein Sprecher. Die beschlossenen und geplanten Stellenstreichungen sehe die Gewerkschaft „äußerst kritisch“ – unabhängig von den mitunter sprunghaften Entwicklungen einzelner Quartalszahlen.

Wie weit der Personalabbau bereits reicht, zeigen die eigenen Angaben des Konzerns: Von Januar 2024 bis Ende Juni 2026 sank die Zahl der Beschäftigten weltweit um rund 7000. Personalrückgänge durch Unternehmensverkäufe und der Personalaufbau am neuen chinesischen Verbundstandort Zhanjiang sind dabei nicht berücksichtigt. Bei der BASF-Kerngesellschaft am Stammsitz Ludwigshafen sank die Zahl der Vollzeitstellen im Mai erstmals seit 1954 unter 30.000. Vorstandschef Markus Kamieth begründete den Schritt im Sommer damit, den Standort wieder wettbewerbsfähig machen zu müssen.

Ein Ende des Stellenabbaus ist unterdessen nicht in Sicht. Kamieth erklärte am Mittwoch laut Welt, der Konzern sei mit dem „Abbau von Personalkosten und damit auch Stellenabbau“ noch nicht am Ende.

IGBCE sieht Risiken für Wissen und Arbeitsqualität

Die IGBCE stellt die langfristigen Folgen dieses Sparkurses infrage. „Mit jedem Stellenabbau gehen Erfahrung, Know-how und Prozessqualität verloren“, erklärt der Sprecher. Gleichzeitig nehme die Belastung für die verbleibenden Beschäftigten weiter zu. BASF dürfe deshalb nicht einseitig auf Kostensenkungen und Personalabbau setzen. Die IGBCE fordert stärkere Investitionen in Innovationen, Qualifizierung und die Zukunftsfähigkeit der deutschen Standorte.

Ob die bessere Geschäftsentwicklung Umfang oder Zeitplan des Stellenabbaus verändert, ließ BASF auf Anfrage der Berliner Zeitung bislang unbeantwortet.

Für die Beschäftigten in Ludwigshafen besteht eine Absicherung: Eine Standortvereinbarung schließt betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2028 aus. Sie verhindert damit jedoch nicht grundsätzlich einen Rückgang der Beschäftigtenzahl. Zugleich sieht die Vereinbarung fortlaufende Investitionen von rund zwei Milliarden Euro jährlich vor, mindestens aber 1,5 Milliarden Euro.

Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen unterdessen eine deutliche Verbesserung. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 14,2 Prozent auf 16,36 Milliarden Euro, getragen von höheren Preisen und Mengen. Für das Gesamtjahr erwartet BASF nun ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich sank der auf die Aktionäre entfallende Gewinn allerdings um knapp zehn Prozent auf 155 Millionen Euro, unter anderem wegen Restrukturierungskosten.

Protest gegen den BASF-Sparkurs am 27. Februar 2026 in Berlin: Die IGBCE kritisiert den Stellenabbau und fordert mehr Investitionen in die deutschen Standorte. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

VCI erwartet weiteren Beschäftigungsabbau

Eine Trendwende für die gesamte deutsche Chemieindustrie erkennt der Branchenverband VCI darin nicht. Dafür gebe es „keine ausreichenden Anzeichen“, erklärt der Verband auf Anfrage. Produktion, Auftragseingänge und Umsätze hätten zuletzt wieder nachgegeben. Das Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr sei vor allem preisgetrieben; preisbereinigt lägen die Umsätze im bisherigen Jahresverlauf im Minus.

Zwar hätten deutsche Hersteller zeitweise von den Folgen des Iran-Kriegs profitiert. Nach Darstellung des VCI trafen gestörte Energie- und Rohstofflieferungen aus der Golfregion asiatische Wettbewerber. Dadurch ließ der Konkurrenzdruck nach, während Kunden aus Sorge vor Engpässen ihre Lager auffüllten. Diese Sonderkonjunktur laufe jedoch bereits wieder aus. Chinesische Anbieter drängten weiterhin mit hohen Kapazitäten auf den Weltmarkt.

Für die Beschäftigten sieht der Verband deshalb noch keine Entlastung. Die Anlagen seien nicht rentabel ausgelastet, Investitionen würden zurückgefahren. Der Stellenabbau habe strukturelle Gründe und werde sich fortsetzen. Hohe Standort- und Energiekosten, Regulierung und internationaler Wettbewerbsdruck belasteten die Unternehmen weiter. „Die Chemie am Standort Deutschland verharrt in der strukturellen Krise“, sagt VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup.

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