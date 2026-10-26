Batman hilft Londonern: Wer steckt hinter dem maskierten Wohltäter?

Ein Mann im Batman-Kostüm bezahlt Strafzettel, verteilt Regenschirme und hilft an Tankstellen. Wer er ist, weiß bislang allerdings niemand.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Knöllchen? kein Problem, wenn er nicht weit. ist.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Ein unbekannter Wohltäter hält seit Wochen die britische Hauptstadt in Atem: Im Batman-Kostüm unterstützt er Menschen im Alltag mit ungewöhnlichen Aktionen. Seine Auftritte dokumentiert er in sozialen Netzwerken und hat dort bereits Hunderttausende Follower gewonnen.

Erstmals zeigte sich der maskierte Helfer im September online. In einem Video kündigte er an, den Menschen in London unter die Arme greifen zu wollen. Seitdem hat er zahlreiche Clips veröffentlicht, die ihn bei seinen Hilfsaktionen zeigen.

Bereits Hunderttausende Follower

Er begleicht Strafzettel, hilft an Tankstellen aus und bietet Passanten günstiges Essen an. Bei Regen verteilte der selbst ernannte „Batman“ Schirme auf Londons Straßen, außerdem packte er bei Aufräumarbeiten im öffentlichen Raum mit an.

Wer sich hinter der Maske verbirgt, ist bislang unklar. Britische Medien spekulierten bereits über mehrere bekannte Persönlichkeiten, doch die genannten Namen wiesen jede Beteiligung öffentlich zurück.

Dem Rätsel zum Trotz kommt die Aktion offenbar gut an. Die Kanäle des Londoner „Batman“ erreichen inzwischen ein großes Publikum, und viele Unterstützer warten gespannt auf die nächste gute Tat.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema