Bauarbeiten an der Berliner Ringbahn: S41 und S42 bis Montagnacht unterbrochen

Die Berliner Ringbahn ist am Wochenende auf einem weiteren Abschnitt unterbrochen. Grund sind kurzfristige Bauarbeiten – Fahrgäste müssen auf Busse umsteigen.

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Auf den Linien S41 und S42 der Berliner Ringbahn kommt es am Wochenende zu einer Unterbrechung zwischen Frankfurter Allee und Landsberger Allee. Grund seien kurzfristige Bauarbeiten, teilte die Berliner S-Bahn am Samstagmorgen mit. Die Störung dauert demnach bis in die Nacht zum Montag um 01.30 Uhr.

Für den betroffenen Abschnitt ist nach Angaben der S-Bahn ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Diese halten an drei Stationen: unter der S-Bahn-Brücke am S- und U-Bahnhof Frankfurter Allee, am BVG-Bushafen an der Storkower Straße sowie an einem Hotel in der Storkower Straße nahe der S-Bahn-Haltestelle Landsberger Allee. Zusätzlich pendele eine S-Bahn im 15-Minuten-Takt zwischen Frankfurter Allee und Storkower Straße.

Die kurzfristige Unterbrechung kommt zu einer bereits zuvor angekündigten Baumaßnahme an der Ringbahn hinzu. Diese führt laut S-Bahn zum Ausfall des Zugverkehrs zwischen Schönhauser Allee und Landsberger Allee. Auch dort verkehren bis zur Nacht zum Montag Busse als Ersatz. (mit dpa)

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