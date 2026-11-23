Bauern fordern 433 Milliarden Euro aus dem EU-Agrarhaushalt. Wir haben auf der Demo in Berlin mit ihnen über Höfesterben und Pacht gesprochen. Ein Kommentar.

Rund 150 Bauern fordern am Montag vor dem Kanzleramt in Berlin 433 Milliarden Euro für die EU-Agrarpolitik bis 2034. Sie kämpfen für ein System, das sie abhängig macht und an dem andere mitverdienen. Je nach regionalem Bodenmarkt werden nach Angaben des Thünen-Instituts 30 bis 60 Prozent der Direktzahlungen über höhere Pachten an Bodeneigentümer weitergereicht. Rund 85 Prozent des Lebensmitteleinzelhandels kontrollieren vier große Unternehmensgruppen.

Wie das auf dem Hof aussieht, erzählt Christian Schmidt am Rand der Kundgebung. „Für eine ausgewachsene Sau, 250 bis 280 Kilo schwer, bekommt ein Landwirt derzeit 86 Euro“, sagt er. Das hat er bei einer Sitzung seines Landesverbands gehört und die Zahl habe ihn erschreckt. „Da kann man eine ganze Masse Salamis draus machen. Irgendwo wird da viel Geld am Landwirt vorbeiverdient.“ Schmidt, 61, kommt aus der Altmark bei Salzwedel und hat sein Leben lang in der Landwirtschaft gearbeitet.

Das Motto der Versammlung ist: „Kanzler, stärken Sie unsere Zukunft.“ Die EU-Kommission hat im neuen Haushalt rund 300 Milliarden fest für die Landwirtschaft reserviert, weitere Mittel können aus nationalen Programmen kommen. In der laufenden Förderperiode sind es rund 387 Milliarden. Kanzler Friedrich Merz will den EU-Haushalt insgesamt verkleinern. Ob 300 oder 433 Milliarden, an einem Problem ändert die Summe wenig. Und darüber spricht der Bauernverband nicht.

180.000 Euro Mehrkosten für einen Hof in Mecklenburg

Moritz Burow ist 24 und mit Freunden aus der Nähe von Rostock angereist. Er arbeitet in einem Agrarbetrieb mit rund 2000 Hektar, nebenbei hält er zwölf eigene Mutterkühe. Der Betrieb hat durchgerechnet: Durch gestiegene Energiekosten zahlt er rund 180.000 Euro mehr im Jahr, nur für Kraftstoff. Dazu kommen Dünger und Löhne. „Wenn die Förderung gekürzt wird, ist der Betrieb schwer überlebensfähig“, sagt Burow.

Er erzählt von Milchbetrieben in seiner Region, die in den vergangenen Jahren aufgegeben haben. Von Flächen, die in die Hände von Investoren gehen, „nicht von Landwirten“. Er selbst wünscht sich gemischte Höfe mit Milch, Fleisch und Acker und sieht, wie sie verschwinden und sich auf wenige große konzentrieren.

Eine Gruppe aus Baden-Württemberg ist acht Stunden durch die Nacht gefahren. Die Dürre hat ihnen die Hälfte des Grasertrags genommen. Die Antwort, die der Verband an diesem Montag auf die Sorgen gibt, ist dieselbe wie immer: mehr Geld.

Landwirte Christian, Moritz, Florian und Lea aus der Nähe von Rostock: Ihr Betrieb zahlt nach eigener Rechnung 180.000 Euro mehr im Jahr für Kraftstoff. © Thomas Meyer/Ostkreuz

Landwirtschaft: Abhängig vom Markt und von Brüssel

Denn die Landwirtschaft steckt in einer Abhängigkeit, die sich mit weiteren Milliarden kaum auflösen lässt. Auf dem Markt können viele Betriebe ihre Verkaufspreise nur begrenzt beeinflussen: Milchbauern sind von den Abnahmekonditionen ihrer Molkereien abhängig, Schweinehalter von den Preisen der Schlachtunternehmen, Getreidebauern vom Weltmarkt.

Gegenüber der Politik sind sie auf Zahlungen angewiesen, deren Bedingungen sich alle paar Jahre ändern können. Dazwischen sollen sie investieren, wettbewerbsfähig bleiben und möglichst günstig Lebensmittel produzieren. Viel unternehmerische Freiheit bleibt da nicht.

Vier Händler kontrollieren 85 Prozent des Marktes

Die Monopolkommission stellte im November 2025 fest, dass die Konzentration im Lebensmittelhandel und in Teilen der Nahrungsmittelindustrie erheblich zugenommen hat. Rund 85 Prozent des deutschen Lebensmitteleinzelhandels entfallen inzwischen auf vier Unternehmensgruppen: Edeka, Rewe, Schwarz und Aldi. In den 1990er-Jahren waren es gut 30 Prozentpunkte weniger.

Bis zu 60 Prozent der Direktzahlungen fließen in höhere Pachten

Die europäischen Direktzahlungen hingegen erreichen nicht zwangsläufig diejenigen, deren Einkommen sie sichern sollen. Der größte Teil wird je Hektar ausgezahlt. Das wissen auch die Eigentümer der Fläche und verlangen mehr Pacht.

Das Thünen-Institut, die Agrarforschung des Bundes, schätzt: 30 bis 60 Prozent der Direktzahlungen werden über höhere Pachten an die Bodeneigentümer weitergereicht, je nach regionalem Bodenmarkt. Eine neue Thünen-Auswertung zeigt, wie eng es geworden ist: Bei rund 60 Prozent der untersuchten Betriebe erwirtschaftet der Boden weniger, als die Pacht kostet. Im Mittel aller Betriebe lag dieser Wert in elf von 15 Jahren unter den Pachtkosten.

Die Politik zahlt den Bauern also Geld, das zum Teil bei den Verpächtern landet. Die Kritik daran ist nicht neu. Agrarökonomen empfehlen seit Langem, pauschale Flächenzahlungen zurückzufahren und öffentliche Mittel stärker an konkrete Leistungen zu knüpfen.

„Öffentliches Geld für öffentliche Leistungen“: Schäfer Wendelin Schmücker erklärt, warum er mit den Landwirten protestiert. © Thomas Meyer/Ostkreuz

Schäfer leben zu 70 Prozent von EU-Förderung

Wie das aussehen kann, zeigt ein Schäfer, der am Montag zwischen den Landwirten steht. Wendelin Schmücker ist der Vorsitzende des Fördervereins der Deutschen Schafhaltung und heute aus Niedersachsen vor das Kanzleramt angereist. Nach seinen Angaben gibt es in Deutschland noch rund 870 Berufsschäfer. Etwa 70 Prozent ihres Einkommens stammen aus Förderung. Ihre Tiere halten Heideflächen offen und pflegen Deiche. Von Fleisch und Wolle allein lässt sich das nicht finanzieren. „Wir brauchen öffentliches Geld auch für öffentliche Leistungen“, sagt er.

Wenn die Gesellschaft Landschaftspflege, Artenvielfalt und Wasserschutz verlangt, muss sie dafür bezahlen. Förderung ist dann der Lohn für eine Leistung, die der Schäfer erbringt.

Der berechtigte Einwand des Bauernverbands

Bauernpräsident Joachim Rukwied warnt am Montag vor einer Gefährdung der Lebensmittelversorgung. Ernährungssicherheit sei ebenso wichtig wie Verteidigungsfähigkeit, sagte er im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Der Einwand trifft einen Punkt: Ein geschlossener Milchviehbetrieb ist nicht einfach wieder eröffnet, sobald die Preise steigen.

Das spricht gegen abrupte Kürzungen. Gerade ostdeutsche Agrargenossenschaften, die große Flächen bewirtschaften und viele Menschen beschäftigen, wären von harten Obergrenzen besonders betroffen. Nur ist die Verteidigung des bisherigen Budgets noch kein Konzept, um die Landwirtschaft aus ihrer doppelten Abhängigkeit zu lösen.

„Wir haben einen Plan“: Bauern protestieren in Berlin gegen drohende Kürzungen im EU-Agrarhaushalt. © Thomas Meyer/Ostkreuz

Kronberger Kreis gegen Bauernverband: Beide lösen nur die Hälfte

Die Gegenposition liegt seit Oktober auf dem Tisch. Der Kronberger Kreis, der wirtschaftsliberale Beirat der Stiftung Marktwirtschaft, will fast alle Agrarsubventionen abschaffen. Sein Argument deckt sich mit den Thünen-Zahlen: Die Prämien fließen in Boden- und Pachtpreise. Ohne sie könnten die Pachten sinken.

Die Ökonomen wollen aber auch die kartellrechtlichen Sonderregeln für die Landwirtschaft streichen, dazu das Gesetz gegen unfaire Handelspraktiken. Genau diese Regeln sollen Erzeugern helfen, sich gegenüber Molkereien, Schlachthöfen und vier Handelskonzernen zu behaupten. Der Kronberger Kreis will die Bauern von Brüssel befreien und dem Handel ausliefern.

EU-Agrarförderung: Abhängig und trotzdem nicht reicher

Was wäre gewonnen, wenn die EU die geforderten 433 Milliarden Euro bereitstellt, ein Milchbauer aber weiterhin kaum Einfluss auf seinen Verkaufspreis hat? Wenn Förderzahlungen teilweise in Pachten fließen und Leistungen wie die des Schäfers nicht ausreichend honoriert werden?

Das ist der Kreislauf, den die Kundgebung ausblendet. Die Betriebe brauchen das Geld, weil ihre Preise nicht reichen. Was von den Subventionen bleibt, trägt den Betrieb durch das Jahr. Stärker macht es ihn nicht.

Landwirt sein sei „eine Art zu leben“, sagt Schmidt, „eine gewisse Freiheit zu haben“. Der Bauernverband spricht gern von dieser Freiheit. Er fordert weniger Bürokratie und mehr Raum für Unternehmer. Zugleich fordert er eine starke erste Säule, also vor allem Zahlungen je Hektar. „Wir haben einen Plan“, steht auf den Plakaten. Aber wer von Prämien lebt, deren Bedingungen alle sieben Jahre neu verhandelt werden, ist nicht frei.

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Rukwied vor dem Kanzleramt. In der kommenden Woche trifft er Kanzler Merz. © Thomas Meyer/Ostkreuz

Wer die Höfe stärken will, muss dort ansetzen, wo ihr Geld verloren geht. Beim Handel: Die Monopolkommission empfiehlt, weitere Konzentration zu stoppen. Bei der Flächenprämie: Geld für Leistungen statt Geld je Hektar, das im Pachtpreis verschwindet. Und bei der Reform selbst: mit verlässlichen Übergangsfristen, damit Betriebe wie der in Mecklenburg, in dem Burow arbeitet, nicht über Nacht wegbrechen. Der Umbau muss über Jahre laufen. Aber er muss beginnen.

Wenn 2034 die nächste Förderperiode endet, werden die Bauern sieben weitere Jahre gesät, geerntet und Risiken getragen haben. Vielleicht stehen sie dann wieder vor dem Kanzleramt, mit einer anderen Milliardenzahl auf den Plakaten.

Christian Schmidt wird dann vermutlich nicht mehr dabei sein. In seiner Familie wird seit Jahrhunderten Landwirtschaft betrieben, sein Sohn geht in die Elektrotechnik, sagt er. „Momentan bin ich wahrscheinlich der Letzte in der Linie“, sagt er.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema