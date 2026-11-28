Rauswurf kurz vor Mitternacht: Mauro Lustrinelli muss beim 1. FC Union Berlin gehen. Die Trennung vom Trainer gibt zu denken. Ein Kommentar.

Mauro Lustrinelli (l.) muss nach einer Niederlage gegen den FSV Mainz 05 und Trainer Urs Fischer bei Union gehen.

„Kopf hoch!“ Urs Fischer fand noch auf dem Podium der Pressekonferenz tröstende Worte für Mauro Lustrinelli. Gerade hatte der Trainer des FSV Mainz 05 mit 2:1 (0:1) gegen seinen Schweizer Landsmann und früheren Co-Trainer gewonnen, da richtete er ihn vor den Augen der Öffentlichkeit auf. Eine kurze Umarmung, ein klein wenig Menschlichkeit. Das Schicksal des Trainers des 1. FC Union Berlin war da trotzdem schon besiegelt.

Heldt und Zingler ließen Lustrinelli allein

Wo genau Horst Heldt oder Dirk Zingler in dem Moment waren, ist nicht bekannt. Klar ist nur, dass Manager und Präsident der Eisernen ihren Trainer in dessen schwerster Stunde seit seinem Amtsantritt im Sommer allein auf weiter Flur ließen. Da war niemand mehr, der sich öffentlich vor den Trainer stellte, zumindest ein letztes Mal aus der Schusslinie nahm.

Stattdessen trudelte um 22.30 Uhr die Pressemitteilung ein, die verkündete, dass Mauro Lustrinelli mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgeben entbunden wird. Mit ihm werden auch seine Co-Trainer Sascha Stauch, Michel Renggli und Enrico Schirenzi freigestellt. Horst Heldt darf noch bis Saisonende weiterwurschteln, wird dann ebenfalls gehen.

Horst Heldt muss beim 1. FC Union Berlin im kommenden Sommer seinen Hut nehmen. © IMAGO/Tobias Wentzell

Die Entscheidung ist aus sportlicher Sicht komplett nachvollziehbar. Nach elf Spieltagen hat Union gerade einmal sieben Punkte gesammelt, weist bereits nach dem ersten Drittel der Saison fünf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf. Das Torverhältnis ist nach zum Teil deutlichen Niederlagen desaströs.

Lustrinelli wurden die besten Spieler weggenommen

Dennoch wird man das Gefühl nicht los, dass Lustrinelli ein Bauernopfer ist. Die eigentlichen Probleme werden durch die Entlassung des 50-Jährigen kaschiert.



Im Sommer war er als Schweizer Meister mit dem FC Thun in der Bundesliga angetreten, um den Fußball im Berliner Südosten zu revolutionieren. Attraktiver sollte der Spielstil sein, die Wahrscheinlichkeit höher werden, Spiele gegen Mannschaften auf Augenhöhe zu gewinnen. Gleichzeitig wurden Lustrinelli die besten Spieler weggenommen – und nicht ersetzt.

In der Defensive brachen die langjährigen Stützen Danilho Doekhi und Diogo Leite (beide zu Lazio Rom) weg. Im Sturm wurde Ilyas Ansah auf den letzten Drücker zu Hull City in die Premier League verkauft. Der erfolgreichste Angreifer der Vorsaison, Andrej Ilic, fiel monatelang wegen einer Lebensmittelvergiftung und anschließender Blinddarm-Operation aus.

Lustrinelli beschwerte sich nie öffentlich

Lustrinelli nahm das klaglos hin, beschwerte sich öffentlich nicht über den Aderlass und versuchte seine Ideen vom Fußball umzusetzen. Nur: Erfolg wollte sich mit dem verbliebenen Personal nicht einstellen. Die Mannschaft, das ließ Lustrinelli nach dem 1:5 gegen RB Leipzig vor einer Woche durch die Blume verlauten, ist in dieser Zusammensetzung nicht tauglich für die Bundesliga.



Wer die Köpenicker vor dem ersten Abstieg in die 2. Bundesliga bewahren soll, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt. Klar ist nur, dass sich ein potenzieller Nachfolger ganz genau überlegen wird, ob er sich in dieser Gemengelage die Mission Klassenerhalt wirklich zutraut. Und mit diesen Vorgesetzten zusammenarbeiten will.

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