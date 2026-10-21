Steffen Baumgart bei „Die Höhle der Löwen“: Vom Bundesliga-Trainer zum Markenbotschafter

Der frühere Trainer des 1. FC Union Berlin wirbt für eine Fitness-App. In der VOX-Show wird daraus mehr als nur ein gewöhnlicher TV-Auftritt.

Es gibt Karrieren im Fußball, die sich fast ausschließlich an der Seitenlinie abspielen. Steffen Baumgart galt lange als eine dieser Figuren. Umso überraschender wirkt sein jüngster Auftritt in der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“. Statt über Taktik, Formkurven oder Trainerfragen zu sprechen, wirbt der ehemalige Trainer des 1. FC Union Berlin dort plötzlich für eine Fitness-App.

Ein ungewohnter Auftritt für Steffen Baumgart

Baumgart tritt dabei nicht als Investor auf, sondern als Markenbotschafter des Start-ups move2pay. Das Unternehmen der Gründer Karim Allouche und seiner Tochter Mia verfolgt eine Idee, die auf den ersten Blick einfach erscheint: Wer sich bewegt, soll dafür belohnt werden. Schritte, Trainingseinheiten und andere sportliche Aktivitäten werden in Guthaben umgewandelt, das bei Partnerunternehmen eingelöst werden kann.

Seine Rolle geht dabei längst über die eines prominenten Unterstützers hinaus. Baumgart begleitet das Projekt nach eigenen Angaben seit Jahren und wirbt auch auf Instagram regelmäßig für die App. Für neue Nutzer steht dort sogar ein eigener Rabattcode bereit: „BAUM72“. Die Kombination verweist auf seinen Nachnamen und die Zahl 72, die ihn seit vielen Jahren begleitet. Beim 1. FC Union Berlin entspricht sie zugleich seiner Mitgliedsnummer.

Nicht Investor, sondern Werbegesicht

Für die weitere Entwicklung benötigen die Gründer 350.000 Euro und bieten dafür zehn Prozent ihrer Firmenanteile an. Zunächst scheint die Präsentation nach Plan zu verlaufen. Ralf Dümmel erkennt Baumgart sofort, Carsten Maschmeyer wundert sich über dessen Auftritt ohne die einst so prägende Schiebermütze. Nur Frank Thelen scheint mit dem prominenten Gast zunächst wenig anfangen zu können.



Die Aufmerksamkeit verlagert sich allerdings schnell von Baumgart auf die eigentliche Geschäftsidee.

Die Fitness-App-Gründer Mia Allouche und Karim Allouche setzen auf Ex-Union-Trainer Steffen Baumgart als Markenbotschafter. © Bernd-Michael Maurer/RTL

Thelen beginnt nachzufragen. Woher stammt das Geld, das die Nutzer erhalten? Und wie weit reicht die Belohnung tatsächlich? Je genauer die Details erklärt werden, desto kritischer wird der Investor. Als deutlich wird, dass die gesammelten Punkte lediglich einen Teil des Kaufpreises abdecken und die Kunden weiterhin einen Eigenanteil zahlen müssen, wächst seine Skepsis.

Vom Instagram-Code in die Löwenhöhle

„Ihr habt das total falsch dargestellt“, kritisiert Thelen. Wenig später folgt ein weiterer Satz, der die Stimmung im Studio sichtbar verändert: „Das finde ich nicht okay.“

Die Löwen (v.l.): Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Janna Ensthaler, Andreas W. Herb und Ralf Dümmel. Trotz seiner Kritik stieg Thelen am Ende bei der Fitness-App move2pay ein. © Bernd-Michael Maurer/RTL

Der Einwand richtet sich dabei weniger gegen die Idee als gegen deren Vermittlung. Für Thelen entsteht zunächst der Eindruck, Nutzer könnten allein durch Bewegung kostenlos einkaufen. Tatsächlich funktioniert move2pay eher wie ein Bonussystem, das gesundes Verhalten belohnt und Preisnachlässe ermöglicht.



Während die Diskussion an Schärfe gewinnt, hält sich Baumgart bemerkenswert zurück. Er lässt die Gründer sprechen und verzichtet darauf, sich in die Debatte einzumischen. Seine Rolle ähnelt weniger der eines Unternehmers als der eines Botschafters, der einer Idee Glaubwürdigkeit verleihen soll.

Trotz aller Kritik kommt es zum Deal

Gerade deshalb wirkt sein Auftritt ungewöhnlich. Fußballfans kennen Baumgart als emotionalen Trainer, der an der Seitenlinie selten ein Blatt vor den Mund nimmt. In der Löwenhöhle präsentiert er sich dagegen als ruhiger Unterstützer eines Produkts, für das er seit Jahren wirbt.



Am Ende nimmt die Geschichte eine Wendung, wie sie für das Format nicht untypisch ist. Trotz aller Kritik entscheidet sich Frank Thelen für einen Einstieg bei move2pay. Der Investor sichert sich 20 Prozent der Firmenanteile und macht den Deal perfekt.

Für Baumgart endet der Ausflug ins Fernsehen damit erfolgreich. Seit seinem Aus beim 1. FC Union Berlin steht der 54-Jährige ohne Traineramt da. In der Öffentlichkeit tauchte er zuletzt deutlich seltener auf als während seiner Zeit in Köpenick.



Der Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“ zeigt nun eine Rolle, in der man Steffen Baumgart bislang selten gesehen hat. Nicht als Trainer, der an der Seitenlinie Anweisungen gibt, sondern als Werbefigur und Markenbotschafter, der auf Instagram Rabattcodes teilt und für ein Start-up wirbt. Dass ausgerechnet die kritischsten Fragen des Abends am Ende zu einem Investment führen, ist die eigentliche Pointe dieses ungewöhnlichen Seitenwechsels.

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