Baustellen-Chaos in Mitte: Pendler brauchen über eine Stunde statt 20 Minuten

Rund um die Torstraße geht kaum noch etwas voran. Jetzt sorgen Gleisarbeiten an einer zentralen Kreuzung für weitere Einschränkungen. Die Senatsverwaltung rechnet mit erheblichen Rückstaus. Anwohner und Pendler sind genervt.

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Baustelle an der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße / Torstraße / Mollstraße. Anwohner und Pendler in Berlin-Mitte ärgern sich über mehrere Baustellen in der Gegend.

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Gesperrte Spuren, Umwege für Fußgänger und lange Staus: In Berlin wächst der Ärger über die vielen Baustellen. Wer derzeit mit dem Auto durch die Hauptstadt fährt, braucht vielerorts Geduld. Besonders angespannt ist die Verkehrslage in Berlin-Mitte. An der Kreuzung von Torstraße, Karl-Liebknecht-Straße, Mollstraße und Prenzlauer Allee sorgen Gleisbauarbeiten für zusätzliche Einschränkungen. Autofahrer stehen im Stau, Fußgänger müssen Umwege in Kauf nehmen und auch der Straßenbahnverkehr ist betroffen.



Die Bauarbeiten haben am 9. November begonnen und sollen voraussichtlich bis zum 21. Dezember andauern. In dieser Zeit werden die Straßenbahngleise und Weichen erneuert. Dafür sind mehrere Fahrspuren und Fußgängerüberwege gesperrt, einige Spuren auch nur verengt.

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Warum wird gerade jetzt an der Kreuzung gebaut?

Die zusätzlichen Arbeiten kommen für viele Verkehrsteilnehmer zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (SenMVKU) gibt es einen Grund für die zeitliche Bündelung: „Die BVG nutzt die bestehende Gleissperrung im Zusammenhang mit der Maßnahme Karl-Liebknecht-Straße/ Alexanderstraße – Memhardstraße, um zeitgleich dringend erforderliche Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.“

So sollen die Arbeiten gebündelt und zusätzliche Einschränkungen zu einem späteren Zeitpunkt vermieden werden. Das teilte die Senatsverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Eine Stunde statt 20 Minuten: Pendler brauchen Geduld

Besonders für Autofahrer wird die Situation zur Geduldsprobe. Auf der ohnehin stark befahrenen Torstraße staut sich der Verkehr, auch im Bereich der Kreuzung geht es nur langsam voran. Die zusätzlichen Einschränkungen treffen auf eine Gegend, in der es bereits zuvor regelmäßig zu Verzögerungen kommt.

Die Senatsverwaltung bestätigt, dass insbesondere auf der Torstraße in Fahrtrichtung Osten mit erheblichen Rückstaus zu rechnen ist. Grund dafür ist die Sperrung der Hauptverkehrsrichtung von West nach Ost – also von der Torstraße in Richtung Mollstraße. Der Verkehr muss deshalb auf alternative Routen über die Karl-Liebknecht-Straße oder die Prenzlauer Allee ausweichen. Auch die Fahrtrichtung von der Prenzlauer Allee zur Mollstraße bleibt gesperrt. Auf der Prenzlauer Allee in Fahrtrichtung Süden seien ebenfalls Verkehrsbehinderungen und Rückstaus zu erwarten, allerdings in geringerem Umfang. Die Verwaltung empfiehlt Autofahrern, den betroffenen Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Wie sehr sich die Situation auf den Alltag auswirkt, zeigt das Beispiel eines Berliners, der täglich aus Pankow nach Mitte zur Arbeit pendelt. Im Gespräch mit dieser Zeitung berichtete er, dass er am Montagmorgen statt der üblichen rund 20 Minuten mehr als eine Stunde für seinen Arbeitsweg gebraucht habe.

Auch Fußgänger müssen große Umwege nehmen

Nicht nur Autofahrer sind von den Bauarbeiten betroffen. Auch für Fußgänger wird das Überqueren der Kreuzung komplizierter. Die Querung der Karl-Liebknecht-Straße bleibt nach Angaben der Senatsverwaltung während der gesamten Bauphase gesperrt.

Eine Passantin, die Anfang der Woche auf der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs war, ärgerte sich über den gesperrten Fußgängerüberweg: „Was soll das denn? Jetzt muss ich einen riesen Umweg laufen, nur um auf die andere Seite zu kommen!“, schimpfte sie lautstark vor sich hin. Wer auf die gegenüberliegende Straßenseite gelangen möchte, muss inzwischen drei Ampeln statt ursprünglich nur eine überqueren.

Auch Anwohner bekommen die Bauarbeiten zu spüren. Ein Berliner, der namentlich nicht genannt werden möchte, berichtet, dass ihn insbesondere die Lautstärke der Arbeiten und das vermehrte Hupen der Autos störe. „Mein Heimweg war noch nie so stressig“, erzählt er.

Die Querung der Karl-Liebknecht-Straße bleibt bis voraussichtlich 21. Dezember gesperrt. Fußgänger müssen deshalb erhebliche Umwege gehen. © Jacqueline Albrecht/Berliner Zeitung

Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr

Die BVG hat wegen der Gleisarbeiten den Straßenbahnverkehr auf der Linie M2 zwischen Mollstraße/Prenzlauer Allee und Alexanderplatz unterbrochen. Die Straßenbahn fährt auf einer veränderten Strecke über Torstraße, Brunnenstraße, Invalidenstraße und Chausseestraße. Zwischen Alexanderplatz und Mollstraße/Prenzlauer Allee ist ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Die Bauarbeiten an der Kreuzung sollen nach Angaben der Senatsverwaltung und der BVG voraussichtlich am 21. Dezember abgeschlossen sein. Anschließend ist die vollständige Freigabe des betroffenen Bereichs vorgesehen. Bis dahin müssen sich Autofahrer, Fußgänger und Fahrgäste der Straßenbahn weiterhin auf Einschränkungen einstellen.

Straßenbahnweichen an der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße/Torstraße/Mollstraße werden erneuert. Mehrere Baustellen in der Gegend führen zu Verkehrseinschränkungen. © Jacqueline Albrecht/Berliner Zeitung

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