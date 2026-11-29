Hundert Meter bis zur Ecke schafft Axel Porsch nach seinem Schlaganfall gerade noch. Dann steht er in der Rosenthaler Straße vor Bauzäunen. An der Torstraße bahnt sich schon der nächste Umbau an.

Axel Porsch geht so, wie man geht, wenn jeder Schritt überlegt sein will: Krücke, Schritt, Krücke, Schritt. Hundert Meter sind es von seiner Haustür in der Sophienstraße bis zur Rosenthaler Straße. Die Berliner Zeitung begleitet den 75-Jährigen auf diesem Weg, und schnell wird klar, dass er für ihn keine Nebensache ist. Das gilt auch für das Thema, um das es dem Mitte-Bewohner geht: die Verkehrssituation, die er als unhaltbar empfindet. Die Baustellen, die Poller, die Durchfahrtsverbote.

Nach ein paar Metern bleibt Porsch stehen, stützt sich auf die Krücken, atmet durch. Nicht, weil es etwas zu sehen gäbe, sondern weil er muss.

Unterwegs erzählt er, was sich seit seinem Schlaganfall in seinem Leben verändert hat, und man merkt, wie nah ihm das noch geht. Wärmer wird seine Stimme, wenn er von seinen Nachbarn und Freunden spricht, die sich um ihn kümmern und einspringen, wo sie nur können. Als er an der Ecke ankommt, sieht man ihm die Anstrengung an.

500 Meter hin, 500 Meter zurück

Vor ihm liegt das, was Porsch „das ganze Desaster“ nennt - eine aufgerissene Fahrbahn, Bauzäune, Schotter, freigelegtes Gleisbett. Auf der anderen Seite der Rosenthaler Straße: seine Apotheke, in der er nach eigenen Worten seit sechzehn Jahren Kunde ist. Und seine Hals-Nasen-Ohren-Ärztin, zu der er dringend müsste. „Als ich das sah, wusste ich genau: Da komme ich nicht rüber“, sagt er.

Seit dem 1. August erneuern die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in der Rosenthaler Straße zwischen dem Hackeschen Markt, der Weinmeister- und Gipsstraße rund 700 Meter Gleis sowie zwei Weichen. Seit dem 22. Oktober läuft der zweite Bauabschnitt. Er reicht von der Neuen Schönhauser Straße nordwärts – fast genau vor Porschs Tür. Fertig sein soll er nach Angaben der BVG voraussichtlich am 13. Dezember. 2027 soll es dann weitergehen, weiter in Richtung Rosenthaler Platz.

Wenn Fortbewegung beschwerlich wird: Axel Porsch in der Rosenthaler Straße. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Wer zu Fuß auf die andere Seite will, muss ausweichen: zur Weinmeisterstraße oder zum Hackeschen Markt. „Das sind 500 Meter über die Straße, dann 500 Meter zum Haus zurück“, rechnet Porsch vor. „Das schaffe ich im Moment aufgrund meiner Kraftlosigkeit nicht.“

Porsch ist kein Mann, der schnell aufgibt. Mit 75 arbeitet er noch immer, von zu Hause aus, in der Werbebranche. Er sagt über sich: „Ich bin ja eigentlich kreativ.“ Also überlegte er, mit dem Taxi einen großen Bogen zur Apotheke zu fahren. Vorher rief er dort an. Die Mitarbeiter wollten nachsehen, ob ein Wagen überhaupt bis vor die Tür käme. Porsch winkte ab: Auch die Zufahrt über die Schönhauser sei gesperrt. Das Haus, in dem seine Ärztin praktiziert, liegt mitten im Baufeld.

Und selbst wenn: Das Taxi müsste er selbst bezahlen. Porsch hat Pflegegrad 2 und ist gesetzlich bei der AOK versichert. Fahrten zu ambulanten Arztterminen übernimmt die Kasse in seinem Fall nicht. „Und so blutet man halt auch finanziell aus“, sagt er.

Gefährliche Stolperstrecke: „Da würde ich mich hinlegen“

Was er sich wünscht, ist nichts Großes. Eine Übergangsmöglichkeit. Einen Lotsendienst, wie es ihn an anderen Baustellen gibt: Bauarbeiter, die darauf achten, dass keine Bahn kommt, und Fußgänger leiten. „Das muss natürlich barrierefrei sein, glatt, nicht, dass man da stolpert“, sagt Porsch. Durch die Baustelle über die Gleise zu krabbeln, sei keine Option. „Da würde ich mich hinlegen und wäre wieder im Krankenhaus.“

Es gehe dabei nicht nur um ihn, betont er. Sondern um alle, die nicht einfach über einen Bauzaun steigen oder einen Kilometer Umweg laufen können: Menschen im Rollstuhl, Eltern mit Kinderwagen. Erschwerend kommt hinzu: In der Rosenthaler Straße fährt während der Bauzeit kein Ersatzbus, die M1 und 12 erreichen den Hackeschen Markt nicht mehr.

Kurz darauf machte Porsch seinen Frust auf der Plattform X öffentlich, mit Fotos, die ein Nachbar für ihn aufgenommen hatte. Zuspruch kam unter anderem von der FDP vor Ort, die es ein Unding nannte, dass sich die Arbeiten über Monate bis kurz vor Weihnachten hinziehen.

Der Müllplatz, den man nicht braucht

Das Gefühl, dass hier vieles nicht zusammenpasst, nährt auch eine andere Geschichte. Anwohner seien informiert worden, die BSR könne während der Bauarbeiten nicht arbeiten, erzählt Porsch. Wegen der Baustelle, so hieß es, könne die BSR den Müll hier derzeit nicht abholen. Stattdessen wurde in der Nähe eine Sammelstelle eingerichtet, zu der die Anwohner ihren Müll selbst fahren oder tragen sollen.

Poller des Anstoßes: Seit 2023 versperren Poller auf der Kreuzung Tucholsky-/ Auguststraße Kraftfahrzeugen die Durchfahrt. Mehrmals zogen Anwohner vor Gericht. Nun wies das Oberverwaltungsgericht ihren Antrag auf Zulassung der Berufung zurück. © Jürgen Ritter/imago

Für einen Mann, der schon die hundert Meter bis zur Straßenecke kaum bewältigt, ist das keine Lösung: Wer an zwei Krücken geht, hat keine Hand frei für einen Müllbeutel. Porsch rief deshalb selbst bei der BSR an und bekam dort eine ganz andere Auskunft: Selbstverständlich hole man weiterhin ab. Zwei Auskünfte, die sich widersprechen. Für Porsch passt das ins Bild: „Ich sehe, dass da viel Unkoordiniertes besteht.“

Er hat sogar überlegt, juristisch gegen die BVG vorzugehen, angeregt durch den Anwalt Marcel Templin, der Gewerbetreibende gegen die Folgen des damaligen Fußgängerbereichs in der Friedrichstraße vertreten hat und inzwischen auch am Koppenplatz aktiv gegen die „Pollerisierung“, wie es Porsch nennt, vorgeht. Dort hat der Bezirk einen Straßenabschnitt für Autos entwidmet und die Durchfahrt gesperrt.

Doch die Kraft und das Geld dafür fehlen ihm gerade: „Das zieht mich natürlich insgesamt so runter. Du merkst, du bist hilflos.“

Gesperrt, aber niemand baut

Zurück an der Ecke Sophienstraße. Porsch schaut noch einmal hinüber, zur Apotheke, die nur eine Straßenbreite entfernt ist. Dann dreht er um. Die hundert Meter zurück nach Hause liegen noch vor ihm.

Für Axel Porsch ist das Problem ohnehin nicht die Baustelle an sich. Sondern dass niemand mitgedacht hat, wie Menschen wie er auf die andere Seite kommen sollen.

Durchfahrt für Autos verboten: Seit einigen Wochen gelangt man mit dem Auto nicht mehr direkt vom Koppenplatz zur Auguststraße. Das Bezirksamt hat die Straße entwidmet. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Wenige hundert Meter weiter östlich zeigt sich ein anderes Bild der selben Stadt. Die Rosa-Luxemburg-Straße ist zwischen Torstraße und Rosa-Luxemburg-Platz in Fahrtrichtung Alexanderplatz gesperrt. Absperrbaken, Bauzäune, leerer Asphalt. Bauarbeiter sind bei unserem Besuch keine zu sehen, Maschinen auch nicht.

Die Erklärung findet sich auf der Website der BVG. Der U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz soll instand gesetzt werden. Ein Teil der Straße wird dafür von Juli 2026 bis voraussichtlich Juni 2028 als Baustelleneinrichtungsfläche gebraucht. Weil in der Nähe gleichzeitig an U-Bahn, Straßenbahn und S-Bahn gearbeitet wird, ist die Maßnahme im Jahr 2026 allerdings unterbrochen. Die Fahrspur ist also gesperrt für eine Baustelle, die in diesem Jahr gar nicht stattfindet.

Auch das noch: Torstraße wird bis 2030 zur Großbaustelle

Die Folgen spürt, wer hier mit dem Auto unterwegs ist. An der Ampel zur Torstraße stehen die Wagen Schlange, besonders wenn am Nachmittag der Berufsverkehr einsetzt. Und die Torstraße selbst soll als Nächstes umgebaut werden, fast vier Jahre. Zuletzt hieß es, dass der erste Bauabschnitt zweieinhalb Jahre dauern soll.

Für Autofahrer im Kiez bedeutet das: Die wichtigste Hauptverkehrsstraße in ihrer direkten Nachbarschaft fällt lange Zeit aus. Damit ist das Wohngebiet bald noch schwerer erreichbar, befürchten Axel Porsch und seine Mitstreiter. Zunächst wird der westliche Abschnitt zwischen Rosenthaler Platz und Chausseestraße erneuert und umgestaltet. Ein Kilometer Straße, die es in sich hat.

Und ein Bauprojekt, das sehr umstritten ist. Anwohner kritisieren, dass mehr als 30 Bäume gefällt werden und die Torstraße auch künftig zu viel Platz für Autos haben wird. Es ist ein Streit, wie er auch anderswo tobt. Wem gehört die Stadt? Wem gehören die Straßen?

Die Bauvorbereitungen haben begonnen. „So werden aktuell vor Ort bereits erste bauliche Maßnahmen umgesetzt, die der Verkehrsführung während der Bauzeit dienen“, berichtet ein Sprecher von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU). Nächstes Jahr geht es richtig los.

„Die Bauarbeiten, inklusive der avisierten Maßnahmen im Grünbereich, beginnen voraussichtlich im ersten Quartal 2027“, so die Verkehrsverwaltung. „Ziel ist, die Maßnahme im vorgenannten Bauabschnitt im vierten Quartal 2030 abzuschließen.“

Die Torstraße in Mitte: Auch sie wird bald zur Baustelle. © Sergej Glanze/imago

32 Bäume sollen fallen. Meist aus Gründen der Verkehrssicherheit, etwa weil sie die Sicht versperren, argumentiert der Senat. Anderes Straßenbegleitgrün soll weg, weil es nicht mehr standsicher ist. Viele Bürger akzeptieren die offiziellen Argumente nicht.

Über 21.000 Menschen in Berlin haben für ein Baumfäll-Moratorium unterschrieben, so Heinrich Strößenreuther, Grünen-Mitglied und Sprecher der Initiative Baumentscheid. „Hitzewellen zeigen, wie wichtig große Straßenbäume für die Berlinerinnen und Berliner sind. Wärmebilder zeigen Oberflächentemperaturen von bis zu 60 Grad und drüber auf unverschatteten Asphaltflächen und Stadtglatzen“, sagt er.

Mehr Platz für Radfahrer - weniger Platz für Fußgänger

Bei einer Demonstration im Juli wurden gegen 17.15 Uhr auf dem Asphalt der Torstraße in der Sonne 42 Grad Celsius gemessen. Dagegen war es unter einer 79 Jahre alte Straßenlinde spürbar kühler: 30 Grad. Kein Wunder, dass bei den Demos, zu denen die Initiative Lebendige Torstraße immer wieder aufruft, immer wieder Bäume umarmt werden. Am 9. Dezember findet ab 18 Uhr der nächste Protestzug statt.

Die Senatsplaner verschenken eine Chance, argumentiert Eckhard Hasler, Sprecher der vor einem Jahr gegründeten Gruppe. Die Chance, ein Stück Stadt menschen-, klima-, umweltverträglich zu gestalten. Während parkende Autos dem rollenden Verkehr heute meist nur einen Fahrstreifen pro Richtung lassen, soll er künftig montags bis freitags in der Hauptverkehrszeit durchgehend jeweils zwei Fahrstreifen erhalten.

Zwar sollen Radfahrer endlich eigene Verkehrsanlagen bekommen – nach Westen einen geschützten Radfahrstreifen, nach Osten einen Radweg auf dem Bürgersteig. Dafür muss aber auf der Südseite der Straße der Gehweg für Fußgänger verengt werden. Hasler: „Zwar erfüllen die Gehwege weiter die Mindestbreiten. Aber laut Ausführungsverordnung sollten sie breiter sein“ - bis zu acht Meter.

Kiezblockfree: „Zwangs-Umerziehung um jeden Preis?“

Kiezblockfree, eine andere Bürgerinitiative in diesem Teil von Mitte, bewertet die Argumente skeptisch. „Wenn bei einem der nachweislich geschädigten, nicht mehr standsicheren Bäume ein Ast auf einen Menschen stürzt, halten die Gegner der Fällung dann auch Mahnwachen? Oder gilt Verkehrssicherheit nur, wenn sie ins eigene Weltbild passt?“ gibt die Gruppe in einem Post bei X zu bedenken.

Die Kiezblockgegner teilen die Kritik am Senat nicht. Sie twittern: „Auf der Torstraße staut sich schon jetzt der Verkehr. Aber Grüne, Linke und SPD im Bezirk wollen sie einspurig machen. Die Nebenstraßen sind jetzt schon durch ein Einbahnstraßen-Wirrwarr fast komplett abgeriegelt. Dadurch noch mehr Verkehr. Zwangs-Umerziehung um jeden Preis?“

Die Initiative, in der sich auch Axel Porsch engagiert, vertritt zu vielen Verkehrsthemen im Kiez eine andere Meinung als die Grünen, die Linken und die SPD in Mitte.

Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen vor dem St. Hedwig-Krankenhaus in Mitte. Anwohner berichten, dass die Verkehrseinschränkungen auch die Klinik beeinträchtigen. © Paul Zinken

So lehnen sie das Prinzip Kiezblock, Verkehrsberuhigung durch Poller, Einbahnstraße und andere Hindernisse, vehement ab. Seit über zwei Jahren setzen sich die Anwohner auf juristischem Weg dafür ein, dass die Poller von der Kreuzung Tucholsky-/ Auguststraße verschwinden. Aus ihrer Sicht symbolisierten die Stahlpfosten, die Autos, Lieferwagen, Müll- und Rettungsfahrzeuge zum Abbiegen zwingen, was falsch läuft.

Zwar scheiterte nach dem Eilverfahren jüngst auch das Hauptverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg (OVG). Wie berichtet wies das Gericht den Antrag auf Zulassung der Berufung zurück. „Doch wir lassen nicht locker“, bekräftigt Rechtsanwalt Marcel Templin, der die Bürger vertritt – und 2022 dafür gesorgt hat, dass die Fußgängerzone in der Friedrichstraße zunächst wieder verschwand.

Initiative analysiert Verkehrsunfallstatistik

Templin schließt nicht aus, dass die Anwohner eine Anhörungsrüge erheben und dann in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde erheben.

„Man muss einen Auto-verkehrsberuhigten Kiez und die NachbarInnen schon sehr hassen, wenn man nach zwei juristischen Niederlagen noch zum Bundesverfassungsgericht will, um noch mal zu verlieren. Sehr schade um das ganze Geld und die sinnlos verschwendete Lebenszeit“, entgegnet die Initiative Tucholsky Grün. Ihre Ziele: „Für eine lebenswerte Mitte! Mehr Grün für alle! Wir lieben Poller auf Straßen.“

Der Bezirk argumentiert, dass die Poller das Wohngebiet nicht nur von Durchgangsverkehr befreien, sondern die Straßen im Kiez auch sicherer macht. „Die uns vorliegende offizielle Unfallstatistik der Polizei für 2025 zeigt für die Tucholskystraße eine bemerkenswerte Entwicklung: Während die Gesamtzahl der Unfälle leicht zurückgegangen ist, ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden gestiegen“, entgegnet André Aimaq von Kiezblockfree.

Neuer Streit in Sicht: Straßensperrung am Koppenplatz

Das werfe die Frage auf, ob die künstlichen Engstellen und die teilweise unübersichtliche Anordnung der Poller zusätzliche Unfallrisiken schaffen. „Sollte sich dieser Zusammenhang bestätigen, müsste die Maßnahme auch rechtlich neu bewertet werden“, argumentiert Aimaq. „Schließlich gehört die Vermeidung von Personenschäden zu den zentralen Zielen des Berliner Mobilitätsgesetzes.“

Unterdessen braut sich im Kiez ein weiterer Streit zusammen. Templin kommt das Thema vertraut vor: Wie einst in der Friedrichstraße sollen keine privaten Autos mehr fahren. Das Bezirksamt Mitte hat die Verbindung zwischen Koppenplatz und Auguststraße entwidmet. Seit der Teileinziehung im Sommer 2026 ist der 40 Meter lange Abschnitt, der einst acht Parkplätze bot, kein öffentliches Straßenland mehr.

Jetzt sind die Leser gefragt: Welche Baustelle nervt Sie?

„Die Maßnahme hat sich grundsätzlich positiv ausgewirkt, sowohl auf den Kfz-Durchgangsverkehr als auch auf die Verkehrssicherheit an den Kreuzungen Linienstraße/Am Koppenplatz/Ackerstraße“, erklärt Bezirkssprecher Christian Zielke. Das komme besonders den Schülern der Grundschule am Koppenplatz zugute.

Axel Porsch und seine Mitstreiter sehen das anders. Für sie ist die Sperrung ein weiteres Puzzlestück für ein Bild, in dem der private Autoverkehr so gut wie keinen Platz mehr hat.

„In der Auguststraße ist die Hölle los“, berichtet Kiezblockfree in einem weiteren X-Post. Ein weiteres Mal kritisiert die Initiative den Grünen-Politiker Christopher Schriner, den für die Straßen zuständigen Stadtrat in Mitte. „Die Sperrung des Koppenplatzes hat zu deutlich mehr Verkehr, Lärm und Abgasen in der Auguststraße geführt“, so die Bürger.

Das Bezirksamt teilt mit, dass zehn Widersprüche gegen die Teileinziehung vorliegen. Davon werden zwei von Rechtsanwalt Templin betreut, der es auch in diesem Fall für denkbar hält, dass die Bürger alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen.

Auf Axel Porsch und andere Anwohner kommt noch einiges zu.

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