Seitenhieb gegen Klopp? Bayern-Boss über Kane: „Versteht nicht jeder“

Harry Kane gewann am vergangenen Montag die Auszeichnung zum besten Fußballspieler der Welt, den Ballon d’Or. Wie wichtig der Engländer für seinen Klub, den FC Bayern, ist, unterstrich Jan-Christian Dreesen nun im Interview mit der Sport Bild.



Der Bayern-Vorstandschef bezeichnete ihn als „vergleichbar mit einem Quarterback aus der NFL“, weil Kane nicht nur vorne Tore schießt, sondern immer mehr auch als Spielgestalter auffällt.



Zur besonderen Rolle des Spielers sagte er: „Das mag vielleicht nicht jeder Trainer der Welt verstehen. Aber für uns war er jeden Euro wert.“ Ein Satz, der durchaus als Spitze in Richtung des Bundestrainers Jürgen Klopp verstanden werden dürfte.

Dreesens Antwort auf Klopps Bayern-Kritik

Die Bemerkung fällt wenige Tage nach Klopps Kritik an der Bayern-Taktik. Beim 2:2 gegen den FC Arsenal in der Champions League hatte der Bundestrainer bei DAZN erklärt, er habe „bis heute nicht abschließend verstanden“, was die Münchner gegen den Ball machen.



Besonders Kanes Rolle irritierte ihn: „Harry Kane ist überall. Das finde ich mit Ball in Ordnung, aber gegen den Ball?“

Seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur im Sommer 2023 hat sich Kane beim FC Bayern weiterentwickelt. Der Engländer soll nicht nur Tore erzielen, sondern auch Angriffe einleiten und seine Mitspieler in Szene setzen.



Dass Kane dafür häufig den Strafraum verlässt, ist aus Münchner Sicht Teil seiner Spielweise. Dreesens Bemerkung über Trainer, die das womöglich nicht verstehen, lässt sich deshalb als Antwort auf Klopps Zweifel lesen. Ausdrücklich nannte er den Bundestrainer allerdings nicht.

Harry Kane gewann am vergangenen Montag den Ballon d'Or. © Kin Cheung/AP/dpa

Nach Ballon d’Or: Kane vor Verlängerng

Was Kanes Zukunft betrifft, stehen die Zeichen auf Verlängerung. „Ich bin da sehr positiv. Wir haben gute Gespräche geführt und sind aktuell in der Detailarbeit“, sagte Dreesen.



Der Vertrag des 33-Jährigen läuft zum Saisonende aus, eine Verlängerung bis 2029 ist geplant. Die Bayern hatten 2023 rund 95 Millionen Euro für den Stürmer bezahlt.

Klopp erhält Gegenwind von Sammer und Kahn

Bayern-Trainer Vincent Kompany wollte sich nach dem Arsenal-Spiel nicht zu Klopps Analyse äußern. Auf die entsprechende Frage reagierte er knapp und lächelte: „Dazu sage ich nichts. Nächste Frage.“



Matthias Sammer fand deutlichere Worte. Der Europameister von 1996 kritisierte in einer Sky-Show, dass Klopp seine neue Rolle noch nicht vollständig angenommen habe.



„Ich denke, er muss schnell lernen. Und, dass er ein Stück weit unterschätzt hat, dass er jetzt Nationaltrainer ist“, sagte Sammer. Mit einigen Äußerungen habe Klopp sich „keinen Gefallen“ getan.



Auch Oliver Kahn stellte infrage, ob Klopp bereits wie ein Bundestrainer auftrete. „Ich habe erst nachdenken müssen, ob er Nationaltrainer ist oder immer noch Fußballexperte. Das war so eine typische Fußball-Experten-Aussage, die er da gemacht hat“, sagte der frühere Bayern-Torwart.

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