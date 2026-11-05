„Bayern hat Kane, wir haben Ziane“: Warum Lok Leipzig trotzdem nicht aufsteigt

Lok-Kapitän Djamal Ziane hat den „Ballon d’Ost“ gewonnen und ist Ostfußballer des Jahres. Doch den Traum von der 3. Liga muss er wohl erneut begraben.

Keine Angst! Der 1. FC Lok Leipzig ist nicht etwa übermütig geworden, obwohl man auf der Homepage des Meisters der Regionalliga Nordost der Saison 2025/26 etwas großspurig Folgendes lesen kann: „Bayern München hat Harry Kane, wir haben Djamal Ziane!“



Ganz abwegig ist dieser kuriose Vergleich aber nicht. Denn Angreifer Ziane (34) ist für die „Loksche“ von ähnlich großer Bedeutung wie der englische Superstürmer Kane (33) für die Bayern.

Ballon d’Ost: Djamal Ziane ist Ostfußballer des Jahres

Doch die stolze Aussage der Leipziger hat einen anderen Hintergrund. Als Kane zuletzt in London zum ersten Mal mit dem äußerst prestigeträchtigen „Ballon d’Or“ ausgezeichnet wurde und damit „Weltfußballer des Jahres“ ist, gewann Djamal Ziane fast zur gleichen Zeit einen neu gestifteten Preis.



Die drei Macher des bekannten Fußball-Podcasts „Im Osten geht die Sonne auf“ im MDR erfanden spontan in Anlehnung an die Kane-Ehrung den „Ballon d’Ost“. Sie riefen die Fans auf, den „Ostfußballer des Jahres“ zu wählen.



Am Ende gaben rund 18.000 Fußball-Anhänger ihr Votum ab. Überraschend siegte Ziane mit 7.542 Stimmen vor den drei starken Zweitliga-Profis Niklas Hauptmann (Dynamo Dresden/5.529), Tolcay Cigerci (Energie Cottbus/2.545) und Baris Atik (1. FC Magdeburg/2.412 Stimmen).



Diese Wahl, durchaus eine originelle Idee, zeigt, wie populär auch die Regionalliga Nordost mit ihren Protagonisten ist. Und sie belohnt die selten gewordene Vereinstreue, die ein Ziane total verkörpert.

Lok-Kapitän Ziane: 145 Tore und die Tragik der Relegation

Der Angreifer trägt seit Juli 2014 das Lok-Trikot, stieg zum Kapitän auf und kommt auf überaus stattliche 368 Einsätze/145 Tore für die Leipziger.



Und er steht auch wie kein Zweiter für die Tragik seines Vereins, der seit 2020 dreimal in den unsäglichen Relegationsspielen als Nordost-Meister den Aufstieg in die Dritte Liga verpasste. Ziane war immer mittendrin.



Nun ist der „Ballon d’Ost“ keine repräsentative Umfrage, aber durchaus eine interessante Momentaufnahme, die spontan durch die drei Podcaster, allesamt Sportjournalisten oder Moderatoren, entstand.



Man sollte vielleicht eine Tradition daraus machen. Die Geschichte hat Potenzial.

Regionalliga Nordost: Lok Leipzig und Jena weit hinter Erfurt

Ausgerechnet in dieser aktuellen Spielzeit, an deren Ende im Mai 2027 der Meister der Regionalliga Nordost nach dem Rotationsprinzip direkt in die Dritte Liga aufsteigt, wird Djamal Ziane mit der Lok seinen Traum von Liga drei nicht erfüllen können.



Aktuell beträgt der Rückstand der Leipziger, die nach 15 Spieltagen auf Rang 9 liegen, bereits 13 Punkte auf den Spitzenreiter FC Rot-Weiß Erfurt.



Die Kräfteverhältnisse in der Liga haben sich gegenüber der Vorsaison mächtig verschoben. Noch im Mai dieses Jahres gab es bis zum letzten Spieltag einen unglaublich spannenden Zweikampf um die Meisterschaft zwischen dem 1. FC Lok und dem FC Carl Zeiss Jena.



Beide hatten am Ende 72 Punkte auf dem Konto, Lok aber mit 65:30 Toren gegenüber 65:35 Treffern von Jena hauchdünn das bessere Ende für sich. Nicht nur Lok, auch die Jenaer spielen im Moment keine dominierende Rolle. Die Zeiss-Elf hat aktuell acht Zähler Rückstand auf Primus Erfurt und steht auf Rang 7.

Jochen Seitz und Volkan Uluc: Erfolgreich im Westen

Beide Mannschaften besaßen bis zum Mai in Jochen Seitz (50/Lok) und Volkan Uluc (56/Jena) starke und erfahrene Cheftrainer. Doch beide verließen ihre Traditionsklubs im Sommer Richtung Westen.



Seitz war nach zwei gescheiterten Anläufen um den Aufstieg – jeweils in der nervenaufreibenden Relegation – ausgelaugt und erschöpft, suchte Abstand. Uluc und Jena hatten unterschiedliche Auffassungen, wie man den Weg in die Dritte Liga gehen sollte.



Bemerkenswert aber ist, wie erfolgreich beide Trainer bei ihren neuen Arbeitgebern sind. Jochen Seitz übernahm den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden am 8. Spieltag als „Retter“ auf Abstiegsrang 19 und eilt seitdem von Sieg zu Sieg. Vier „Dreier“ und ein Remis stehen zu Buche!



Und in der Regionalliga West hat Volkan Uluc sein Team, die Sportfreunde Siegen, schon auf Rang 5 geführt. Tendenz steigend.

Ziegner und Grote: Schwerer Start für die neuen Trainer

Die Abgänge der beiden Trainer aus der Regionalliga Nordost haben Spuren hinterlassen, die ihren Nachfolgern den Einstieg nicht leicht gemacht haben.



Torsten Ziegner (48), ein profunder Kenner des Ostfußballs (u. a. Trainer in Zwickau und Halle), kam mit großen Ambitionen zur Lok. Und Marco Grote (54), der auch schon Chefcoach ad interim beim 1. FC Union Berlin war, übernahm den FC Carl Zeiss.



Es wäre übertrieben und nicht fair zu behaupten, die Trainerwechsel wären schnell verpufft, aber beide Vereine hatten sich viel mehr ausgerechnet.



Die Lok hat nach den dramatischen Rückschlägen nicht mehr die Power von einst. Jena arbeitet in der Abwehr solide, ist in der Offensive nicht effizient genug.

Aufstieg in die 3. Liga: Erfurt, Chemnitz und Halle vorn

Viel Arbeit bleibt den beiden neuen Cheftrainern. Aber den direkten Aufstieg werden aller Voraussicht nach – Stand jetzt – Erfurt, Chemnitz und Halle unter sich ausmachen.



Oder kommen doch noch der formstarke BFC Dynamo und der selbsternannte Aufstiegskandidat VSG Altglienicke ins Spiel? Auch im Fußball gilt: Wunder gibt es immer wieder!

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