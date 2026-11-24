Beast from the East 2026: Kältewelle aus Russland, Glatteis ab Mittwochabend, Schnee in Bayern. Was GFS und Europa-Modell zeigen und wie kalt 2010 war.

Eiszapfen an der Burgruine Rosenstein, unten liegen die verschneite Schwäbische Alb und die Lichter von Heubach: So winterlich sah es in Baden-Württemberg an Weihnachten 2020 aus. Kommt jetzt eiskalte Ostluft, könnte sich das wiederholen.

Ein neuer Lauf des amerikanischen Wettermodells GFS zeigt ein Hoch über Osteuropa, das sich festsetzt und Tag für Tag eisige Luft aus Russland nach Deutschland schiebt.



Der Deutsche Wetterdienst warnt schon für Mittwochabend vor Schnee und gefrierendem Regen, Unwetter schließt er nicht aus. Setzt sich die Lage durch, die Briten seit 2018 „Beast from the East“ nennen, könnte der Dezember so kalt beginnen wie zuletzt 2010.



Nur an den Küsten von Nord- und Ostsee schafft das Thermometer in dieser Woche noch nennenswerte Plusgrade. Vom Niederrhein bis zum Bayerischen Wald bleiben die Höchstwerte um null Grad, in den Mittelgebirgen taut es tagsüber gar nicht mehr.



In der Nacht zum Dienstag fielen die Werte laut Meteored auf bis zu minus 10 Grad. Die Berliner Zeitung hatte am Montag über die Kältewelle berichtet.

Ab Mittwochabend: Schnee und Glatteis rücken von Südwesten an

Bevor die große Ostluft kommt, droht das erste Glatteis. Am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag ziehen laut DWD von Südwesten Schneefälle auf, die teils in gefrierenden Regen übergehen.



Dabei schiebt sich feuchte Luft über die Kälte am Boden. Was als Regen fällt, wird auf Straßen, Gehwegen und Autoscheiben sofort zu Eis.



Wer am Mittwochabend oder Donnerstagmorgen fahren muss, sollte die amtlichen Warnungen prüfen. Der DWD gibt sie für jeden Landkreis einzeln aus und aktualisiert sie laufend.

Bis Freitag: Schnee für Bayern, neues Glatteis in der Mitte

Am Donnerstag lässt die Glatteisgefahr tagsüber nach. Dafür bringt ein Tief über Norditalien dem Südosten Schnee, im Süden und Südosten Bayerns könnte es kräftig werden.



In der Nacht zum Freitag droht erneut gefrierender Regen, diesmal vor allem in den zentralen Mittelgebirgen. Auf den Nordseeinseln sind stürmische Böen aus Südost möglich.



Die Höchstwerte liegen meist um oder knapp über dem Gefrierpunkt. In mittleren und höheren Lagen der Mittelgebirge setzt sich Dauerfrost fest.

Minus 3,5 Grad im Schnitt: So brutal war der Dezember 2010

Auch 2010 ging der November eiskalt zu Ende. Der Dezember 2010 lag dann im Mittel bei minus 3,5 Grad, 4,3 Grad unter dem Klimawert. Einen kälteren Dezember hatte Deutschland zuletzt 1969 erlebt.



Am Morgen des 2. Dezember 2010 zeigte das Thermometer auf dem Fichtelberg minus 19 Grad, in Gera direkt über dem Schnee sogar minus 23 Grad.



Am Frankfurter Flughafen fielen im Lauf des Monats 59 Zentimeter Neuschnee, so viel wie nie seit Beginn der Messungen. Bahn und Luftverkehr kamen an ihre Grenzen, mancherorts ging das Streusalz aus.

Minus 37,8 Grad: Wie kalt kann es in Deutschland werden?

Für strenge Kälte braucht es klaren Himmel, kaum Wind und ein Hoch, das sich nicht rührt. Dann gibt der Boden Nacht für Nacht Wärme ans All ab, die schwere Kaltluft sammelt sich in Tälern und Senken.



Auf die Spitze treibt das Oimjakon im Nordosten Sibiriens. Das Dorf in Jakutien hält mit minus 67,8 Grad aus dem Februar 1933 den Rekord für einen bewohnten Ort, wie der Meteorologe Dominik Jung in seiner Kolumne schreibt.



Deutschland liegt für solche Werte zu nah am Atlantik. Den offiziellen Rekord hält Wolnzach-Hüll in Oberbayern mit minus 37,8 Grad am 12. Februar 1929. Selbst Karlsruhe meldete am 18. Januar 1940 minus 25,4 Grad.



Noch tiefer fällt das Thermometer am Funtensee in den Berchtesgadener Alpen, einem Kessel, in dem sich die Kaltluft staut. An Heiligabend 2001 maß dort eine private Station minus 45,9 Grad. In die offizielle Statistik geht der Wert nicht ein.

Eiswinter oder nur Frost? Was GFS und Europa-Modell zeigen

Noch ist der Eiswinter eine Berechnung. Das europäische Modell bleibt zurückhaltender: Kalt wird es auch dort, der große Schub aus Osten fällt aber schwächer aus.



Den Ausschlag gibt die Lage des Hochs. Wandert es nach Norden Richtung Skandinavien, öffnet es der Kaltluft den Weg. Wird es schwächer, kommt zeitweise mildere Atlantikluft durch.



Die Luft aus Russland ist trocken, eine reine Ostlage bringt Sonne und klirrende Nächte. Eine Ostlage garantiert den Frost. Den Schnee garantiert sie nicht.



Kräftig schneit es erst dort, wo feuchte Luft aus Südwesten auf die Kälte prallt, so wie am Mittwochabend. In ganz Deutschland weiß war Weihnachten zuletzt 2010, damals lagen selbst im Flachland gebietsweise bis zu 50 Zentimeter Schnee.

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