Behörden glaubten nicht, dass sie noch lebt: Albanerin könnte älteste Frau der Welt sein

Qamile Marra versorgt noch ihre Hühner und fegt den Hof. Ihre Dokumente könnten einen Weltrekord belegen – doch für die Anerkennung fehlt noch etwas.

Qamile Marra im Garten ihres Hauses im albanischen Ferras. Laut ihren Dokumenten ist sie 117 Jahre alt – ihr möglicher Weltrekord ist bislang nicht anerkannt.

Die Albanerin Qamile Marra hat nach Angaben ihrer Familie dieses Jahr ihren 117. Geburtstag gefeiert und könnte damit der älteste lebende Mensch der Welt sein. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, nennen ihre Ausweisdokumente den 19. August 1909 als Geburtsdatum. Damit wäre sie zwei Tage älter als die offiziell anerkannte Rekordhalterin Ethel Caterham aus Großbritannien. Unabhängig bestätigt ist Marras Alter bislang jedoch nicht.



Ihre Angehörigen haben nach eigenen Angaben Guinness World Records kontaktiert, um den möglichen Rekord prüfen zu lassen. Sie verweisen auf eine nachträglich ausgestellte Geburtsurkunde von 1945, ein Dokument aus dem Jahr 1978 und einen aktuellen Personalausweis. Alle nennen laut AFP dasselbe Geburtsdatum.

Warum die Ausweise noch keinen Rekord belegen

Die auf Altersrekorde spezialisierte Organisation LongeviQuest hat den Fall bereits untersucht. Ihr seien mehrere Anträge zu Marra zugegangen, teilte sie am 8. Oktober mit. Die bisher vorgelegten Belege reichten aber nicht aus, um das angegebene Alter zu bestätigen.



Entscheidend wäre insbesondere ein Dokument aus Marras ersten zehn Lebensjahren, etwa ein Geburts- oder Taufeintrag. Hinzukommen sollten Unterlagen aus der Lebensmitte und der Gegenwart. So lässt sich nachvollziehen, ob die Angaben über die Jahrzehnte hinweg dieselbe Person betreffen. Ein heutiger Ausweis allein genügt für einen solchen Altersrekord nicht.



Die Schwierigkeiten haben auch einen historischen Hintergrund: Als Marra nach eigenen Angaben geboren wurde, gehörte das Gebiet des heutigen Albanien noch zum Osmanischen Reich. Geburten wurden in ländlichen Regionen nach Einschätzung von LongeviQuest möglicherweise nicht durchgehend registriert.

Hühner füttern, Hof fegen, Kaffee trinken

Marra lebt im Dorf Ferras zusammen mit ihrem Sohn Hysen. Nach der Schilderung der Familie steht sie morgens früh auf, füttert ihre Hühner und fegt den Hof, bevor sie Kaffee trinkt. Ihr 80 Jahre alter Sohn begleitet sie bei kleinen Spaziergängen durch den Garten. „Man lebt, so lange Gott will“, sagte Marra der AFP.



Die Behörden hätten zeitweise an ihrem hohen Alter gezweifelt, berichtete Hysen. Nach ihrem 100. Geburtstag seien die Rentenzahlungen eingestellt worden. „Sie glaubten nicht, dass meine Mutter noch lebt“, sagte er. Erst nach zusätzlichen Nachweisen und Zeugenaussagen habe sie wieder Geld erhalten.



Inzwischen hat die albanische Regierung nach einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Senders RTSH einen besonderen Rentenzuschlag für Marra beschlossen. Der Sender berichtet außerdem, sie habe etwa 35 Jahre in einer landwirtschaftlichen Kooperative gearbeitet.

Qamile Marra mit ihrem 80-jährigen Sohn Hysen im Garten ihres Hauses in Ferras. © Adnan Beci/AFP

Britin bleibt anerkannte Rekordhalterin

Als ältesten lebenden Menschen führt Guinness World Records derzeit weiterhin Ethel Caterham. Die Britin wurde nach überprüften Unterlagen am 21. August 1909 geboren und feierte in diesem Sommer ebenfalls ihren 117. Geburtstag.



Ob Marra ihr den Titel abnehmen kann, hängt deshalb von weiteren historischen Belegen ab. Bis dahin bleibt ihr Geburtsdatum eine dokumentierte, aber noch nicht ausreichend überprüfte Altersangabe.

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