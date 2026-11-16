Behörden jagen lieber säumige Rundfunkgebühren-Zahler als Sozialleistungsbetrüger

Es ist das gleiche Muster: Jemand begeht einen Terroranschlag – und danach wird bekannt, dass die Behörden im Vorfeld keine Ahnung von dem Täter hatten. So war es auch bei Abdul Ballout, der Ende Juli beim Berliner Christopher Street Day (CSD) mit einem Transporter in eine Menschenmenge raste. Er tötete eine Frau und verletzte rund 30 Menschen, zum Teil lebensgefährlich.



Der 21-jährige Islamist hatte monatlich 790,61 Euro Bürgergeld bezogen – sogar als er im Libanon in Haft saß. Darüber berichtete zuerst die Bild-Zeitung. Er hatte im Libanon versucht, Kontakt zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aufzunehmen, um sich ihr anzuschließen. Doch die Libanesen kamen ihm auf die Schliche. Drei Monate saß er dort im Gefängnis. Als er im November vergangenen Jahres abgeschoben wurde, nahm ihn die Bundespolizei bei der Einreise am Berliner Flughafen BER fest.



Allein von seiner Ausreise in den Libanon bis zum Anschlag in der Hauptstadt kassierte er insgesamt rund 6800 Euro Bürgergeld, wie das Bundesarbeitsministerium auf eine parlamentarische Anfrage der AfD mitteilte. Und das, obwohl deutsche Sicherheitsbehörden von seiner dortigen Inhaftierung wegen des Verdachts auf Verbindungen zum IS wussten. Das zuständige Jobcenter war darüber jedoch nicht informiert.

Einwohnermeldeämter melden Daten an die GEZ

Dass islamistische Straftäter den deutschen Behörden immer wieder durchs Netz gehen, hat unter anderem etwas mit den Datenschutzbestimmungen zu tun. „Einwohnermeldeamt und Sozialamt dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Informationen austauschen. So ist es möglich, dass selbst inhaftierte Straftäter weiterhin staatliche Leistungen erhalten“, erklärte am Montag Heiko Teggatz, der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). „Auf der anderen Seite melden die Einwohnermeldeämter aber über 80 Millionen Daten an die GEZ, um säumige Gebührenzahler ausfindig zu machen.“



Wer Rundfunkbeiträge eintreiben könne, müsse auch in der Lage sein, unberechtigte Sozialleistungen zu stoppen, so Teggatz. Für ihn zeigt der Fall die verheerenden Lücken im deutschen Sozialsystem. Er fordert einen verpflichtenden Informationsaustausch zwischen Polizei, Justiz und Sozialbehörden. Der aktuelle Fall zeigt aus Sicht des DPolG-Chefs erneut, dass dringender Handlungsbedarf bestehe: „Es kann nicht sein, dass Sicherheitsbehörden über die Inhaftierung eines mutmaßlichen Islamisten informiert sind und gleichzeitig eine andere staatliche Stelle weiter Sozialleistungen an diese Person ausstellt.“



Teggatz fordert deshalb klare gesetzliche Grundlagen für einen automatisierten, datenschutzkonformen Informationsaustausch sowie die unverzügliche Überprüfung und Einstellung von Sozialleistungen, wenn die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen infolge einer Inhaftierung oder Flucht nicht mehr vorliegen.

Bürgergeld und Grundsicherung trotz offenem Haftbefehl

Erst im August hatte das SPD-geführte Arbeitsministerium eingeräumt, dass sogar per Haftbefehl gesuchte Menschen Grundsicherung beziehen. Bundesweit liegen Haftbefehle für mehr als 100.000 Menschen vor. Wie viele von ihnen die Grundsicherung, das bisherige Bürgergeld, beziehen, ist allerdings unbekannt. Die Regierung hat nun einen „Aktionsplan gegen Sozialleistungsmissbrauch“ beschlossen, mit dem sich das ändern soll.



Nach aktuellem Recht schließt ein offener Haftbefehl den Bezug von Bürgergeld beziehungsweise Grundsicherung (nach SGB II) nicht automatisch aus. Ein gesetzlicher Leistungsausschluss greift erst ab dem Tag, an dem eine richterlich angeordnete Freiheitsentziehung (Untersuchungshaft oder Strafhaft) tatsächlich vollzogen wird.



Das galt auch für Abdul Ballout, der nach seiner Festnahme am BER sechs Monate in Berlin in Untersuchungshaft saß. In dieser Zeit erhielt er kein Bürgergeld – bis ihn im Mai ein Jugendschöffengericht auf freien Fuß setzte. Am 25. Juli verübte er den Anschlag auf den CSD, einen Tag später wurde er von der Polizei erschossen.

Breitscheidplatz-Mörder Anis Amri lebte mit 14 Identitäten

Sozialleistungsmissbrauch und fehlende behördliche Kommunikation begünstigten auch den Tunesier Anis Amri. Der Islamist verübte im Dezember 2016 mit einem gekaperten Lastwagen einen Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz, bei dem zwölf Menschen starben und zahlreiche schwer verletzt wurden.



Amri bezog in Deutschland staatliche Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dabei nutzte er verschiedene falsche Identitäten. Er registrierte sich bei deutschen Behörden unter bis zu 14 verschiedenen Namen und Nationalitäten, unter anderem als Ägypter oder Libanese. Durch diese Täuschung bezog er ab Spätsommer 2015 parallel Leistungen in verschiedenen Kommunen.

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