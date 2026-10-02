Ein Dorf unter Schock: Beicha nach dem brutalen Überfall auf dem Oktoberfest

Mehrere Besucher der Oktoberparty in Beicha bei Döbeln wurden von nichtdeutschen Männern attackiert und schwer verletzt. Einwohner sprechen von einem Überfall und fordern Konsequenzen.

Die Felder rund um das kleine Örtchen Beicha sind längst abgeerntet. Zwei Traktoren ziehen einsam ihre Runden über das staubige Feld. Die Kirchenglocken schrecken den Dorfhahn auf, der sich alle Mühe gibt, sie zu übertönen. Eine dörfliche Idylle mit nur 128 Einwohnern und einem familiären Vereinsleben. Man lebt miteinander, man feiert gemeinsam.

So auch am vergangenen Sonnabend. Die freiwillige Feuerwehr Beicha hat gemeinsam mit dem Freizeit- und Sportverein zur traditionellen Oktoberparty eingeladen. Das mit Maiskolben und Strohballen liebevoll geschmückte Bierzelt stand neben dem Spielplatz. „Die haben tagelang aufgebaut“, sagt Harald*. Er räumt gerade die Heckenschere aus dem Kofferraum seines Autos.

In Beicha heißt das Oktoberfest seit Jahren Oktoberparty. Hier stand das Festzelt und hier ereignete sich der Übergriff. © Ines Mallek-Klein/Ostdeutsche Allgemeine

Am Sonnabend war er selbst Gast auf dem Oktoberfest, sei dann aber gegen 22 Uhr nach Hause über die kleine Brücke vorbei an einer Gruppe junger Männer gegangen, die ihn angepöbelt hätten. „Die kamen nicht von hier, wollten Ärger machen, aber ich habe sie einfach ignoriert und bin weitergelaufen“, erzählt er. Zuhause, gut drei Stunden später, lag Harald längst im Bett, bemerkte an der Zimmerdecke plötzlich blaue Lichter. „Da dachte ich noch, gucke an, jetzt machen die zur Party noch eine Lichtshow“, erinnert er sich.

Es war keine Lichtshow. Es war das Licht von einem halben Dutzend Rettungswagen und Fahrzeugen der Polizei. Sie waren alarmiert worden, nachdem die Situation um 0.30 Uhr am Sonntagmorgen auf dem Festgelände eskaliert war. Junge, von Augenzeugen als nichtdeutsch beschriebene Männer prügelten und traten auf andere Festbesucher ein, darunter auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Wie auf einem Schlachtfeld

Im Polizeibericht ist am nächsten Tag von neun Verletzten die Rede, allesamt Einwohner aus Beicha oder den umliegenden Orten. Die Betroffenen sind zwischen 17 und 48 Jahren alt. Sechs Festbesucher wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Michael Schwenzer ist der Chef des veranstaltenden Freizeitvereins. Er berichtet von einer unglaublichen Brutalität, mit der die Täter auf die Festbesucher losgegangen seien. Sie hätten Flaschenhälse abgeschlagen und ihre Opfer mit den Glasscherben bedroht. Bierkrüge sollen über Köpfe geschlagen worden sein. Die Betroffenen hätten unglaublich viel Blut verloren.

„Hier sah es aus wie auf dem Schlachtfeld. Überall Verbandsmaterial und Tücher des Rettungsdienstes, Blutspuren und ganz viel Glas“, sagt Robert*. Er füttert gerade seine Moschusenten, die neben dem Festgelände ihren Auslauf haben. Er habe die Enten am Sonnabend schon gegen 15 Uhr in den Stall gesperrt und sei dann am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr wiedergekommen, weil er zu einer Rassegeflügelausstellung fahren wollte. Da sah er den Festplatz und die blutigen Spuren einer tragischen Nacht.

Der Überfall hat offenbar eine Vorgeschichte. Es habe im Laufe des Abends bereits eine kleine Rangelei mit einem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr gegeben. Da waren die auswärtigen Festbesucher nur zu fünft. Wenig später eskalierte die Situation erneut, als einige von ihnen auf einem privaten Grundstück ihre Notdurft verrichteten. Die Toilettenwagen standen nur wenige Meter entfernt. Darauf hingewiesen, fühlten sich die nichtdeutschen Männer offenbar provoziert und prügelten los. Doch sie waren nicht mehr nur zu fünft. Festbesucher sprechen von bis zu 20 Mann, die mit vier Autos vor Ort gewesen sein sollen.

Nach der Tat flüchteten sie und mindestens eines der Fahrzeuge konnte in Döbeln angehalten werden. Die Polizei stellte die Personalien fest. Es gebe keine weitere Handhabe, da man die Personen nicht unmittelbar anhand von Blutspuren auf ihrer Kleidung oder der mitgeführten Tatwaffe habe überführen können. Die Polizeisprecherin teilt mit, dass die Ermittlungen laufen. Es habe eine Reihe von Zeugenaussagen gegeben, die nun ausgewertet werden müssten. Das könne dauern. Im Raum steht der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung. Weitere Fragen, beispielsweise ob auch Messer zum Einsatz kamen, wie einige Dorfbewohner sagen, bleiben unbeantwortet. Die Polizeisprecherin bittet um Geduld.

Bei Harald klingelte am Sonntagmorgen der Nachbar und bat ihn mit den Worten „von uns sind viele im Krankenhaus, wir müssen aufräumen“, beim Zeltabbau zu helfen. Harald half. Das Zelt ist verschwunden, auch die blutigen Kompressen und Tücher, alle Scherben sind fein säuberlich aufgefegt. Und auch ein Großteil der Patienten ist wieder zuhause, sie wurden auf der Neurologie in Meißen, im Rieaser Krankenhaus und in der Universitätsklinik Dresden behandelt.

Einer der Betroffenen heißt Thomas*. Seine Mutter öffnet die Tür, hochgeschreckt aus dem Schlaf; sie hatte Nachtschicht. „Wir sagen nichts“, erklärt sie freundlich, aber bestimmt und schließt wieder die Tür. Wie auch? Ein Teil der Täter soll am Sonntag noch einmal in Beicha gewesen sein. „Wenn ihr redet, brennen wir Eure Häuser ab“, so die geäußerte Drohung.

Das Dorf steht unter Schock. „Wir gehen uns jetzt alle erst einmal aus dem Weg und versuchen zu verstehen, was passiert ist“, sagt Harald. Beim örtlichen Bäcker, wo man sich zwangsläufig über den Weg läuft, gibt es nur ein Thema. Gunther Merzdorf ist nicht nur Bäckermeister, sondern seit vielen Jahren auch aktiver Feuerwehrmann in Beicha und stellt sich die Frage, warum die Polizei nach ihrer Alarmierung keinen Massenanfall von Verletzten, den sogenannten MANV, ausgerufen hat. „Dann wäre wenigsten ein Kriseninterventionsteam vor Ort gewesen“, so Merzdorf.

Unterdessen sinnieren Harald und sein Nachbar Dieter (Name geändert) darüber, warum es gerade Beicha getroffen hat. Ja, hier sollte mal eine Moschee gebaut werden, aber das ist 20 Jahre her und war wohl der Trick eines bayerischen Immobilienbesitzers, der die Gemeinde zum Kauf seines Dreiseithofs bringen wollte. Das Vorhaben ist gescheitert, die Gemeinde kaufte nicht, der Hof verfällt weiter und die Moscheepläne sind längst begraben.

„Ich vermute, die Jungs sind andernorts schon abgeblitzt, zum Beispiels im Staupitzbad Döbeln. Das ist keine Schwimmhalle, sondern ein Dancefloor, in dem regelmäßig Partys stattfanden.“ Und weil es dort in der Vergangenheit schon mehrfach Ärger gab, hätte einige der nichtdeutschen Männer Hausverbot. Das frustriere natürlich und treibt die Jungs auf die Dörfer. „Dort gibt es auch keine große Polizeipräsenz und man kann schön Ärger machen“, so Dieter. Seine Nachbarin bringt gerade ein Päckchen vorbei, sie hat das Gespräch verfolgt und spricht aus, was viele Beichaer denken: „Hätte sich deutsche Jungs geprügelt, säßen die längst in U-Haft.“

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