Beide DDR-Jahrgang 1954: Merkel trifft ihre TV-Doppelgängerin Katharina Thalbach

Altkanzlerin Angela Merkel am Mittwochabend bei der Berlin-Premiere von „Lieblingsmenschen“ in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. Der Film mit Katharina Thalbach startet am 19. November in den Kinos.

Katharina Thalbach spielt Angela Merkel seit Jahren im Fernsehen. Am Mittwochabend stand das Original neben ihr: Die Altkanzlerin kam zur Berlin-Premiere von Thalbachs neuem Kinofilm „Lieblingsmenschen“ in die Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg und posierte mit ihr für die Fotografen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet.



Regisseurin Helena Hufnagel war selbst überrascht. „She really came“, schrieb sie auf Instagram zu einem Foto von Merkel. Dazu: ein Herzchen.

Thalbach spielt Merkel als Hobbydetektivin

In drei RTL-Krimis ermittelt Thalbach als „Miss Merkel“ in der Uckermark, mit Blazer, Raute und Mops. Schon 2013 gab sie in der Sat.1-Satire „Der Minister“ eine Kanzlerin namens „Angela Murkel“.



Getroffen hatten sich die beiden seitdem kaum. Merkel habe sich ihre Theaterinszenierung „Mord im Orientexpress“ angesehen und ihr danach Komplimente ausrichten lassen, erzählte Thalbach 2025 im Interview mit spot on news. Mehr Kontakt gab es nicht.

Zwei DDR-Biografien, ein Jahrgang

Beide sind 1954 geboren, beide in der DDR groß geworden: Thalbach in Ost-Berlin, Merkel im brandenburgischen Templin.



Thalbach ging im Dezember 1976 in den Westen, mit ihrem Partner Thomas Brasch und Tochter Anna – kurz nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann. Die beiden gehörten zu den ersten Künstlern, die damals die DDR verließen.



Merkel hatte genau dieses Kapitel erst am vergangenen Freitag zum Thema. Im Kino International sprach sie zum 50. Jahrestag der Biermann-Ausbürgerung. „Wir als Bürger müssen wieder laut und entschieden für diesen Staat eintreten“, sagte sie laut dpa.

Ein Geflüchteter findet in Berlin ein Zuhause

Der Film dürfte Merkel auch inhaltlich interessieren. Er erzählt von einem jungen Mann, der aus dem Iran flieht und in Berlin ankommt – das Thema, das ihre Kanzlerschaft ab 2015 geprägt hat wie kein anderes.



Thalbach spielt die 101-jährige Agnes, die sich für viel zu jung fürs Altenheim hält. Bardo Böhlefeld spielt Amir, der wegen seiner Homosexualität aus dem Iran geflohen ist. Er zieht bei ihr ein. Aus der Zweckgemeinschaft wird eine tiefe Freundschaft.



Beim Filmfest München gewann „Lieblingsmenschen“ im Juni den Publikumspreis.

Die wahre Geschichte aus Mariendorf

Die Vorlage ist echt. Agnes Jeschke sollte einen Tag nach ihrem 101. Geburtstag ins Altersheim ziehen, gegen ihren Willen. Dann meldete sich Amir Farahani auf eine Anzeige: „Mietfrei wohnen gegen Gesellschaft für unsere Omi.“ Er setzte sich gegen 22 andere Bewerber durch.



Die Berliner Zeitung hat die ungewöhnliche WG 2022 in Mariendorf besucht. Agnes Jeschke und Amir Farahani lebten zusammen, bis sie kurz vor ihrem 104. Geburtstag starb, wie das ZDF berichtete.



Zur Premiere kamen auch die Mitwirkenden Jannik Schümann, Detlev Buck und Thalbachs Enkelin Nellie Thalbach sowie Nora Tschirner.

„Lieblingsmenschen“: Alle Infos zum Kinostart Kinostart: 19. November 2026, bundesweit

Regie: Helena Hufnagel („Generation Beziehungsunfähig“)

Hauptrollen: Katharina Thalbach, Bardo Böhlefeld

Außerdem dabei: Ulrike Kriener, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock, Anna Thalbach

Länge: 108 Minuten

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