Beleidigt, angegriffen, abgeschreckt: Wer will noch Kommunalpolitik machen?

Der Ton in Gemeinderäten wird rauer. Sven Tetzlaff und Julian Claaßen von der Körber-Stiftung erklären im Interview, wie soziale Medien den politischen Streit verändern.

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Die Körber-Stiftung gehört zu den großen privaten Stiftungen Deutschlands. 1959 vom Unternehmer und Erfinder Kurt A. Körber gegründet, verbindet sie unternehmerisches Denken mit gesellschaftlichem Engagement. Heute setzt sie Schwerpunkte unter anderem bei Demokratie, Zusammenhalt und Europa.