Beleidigt und zimperlich – oder mit Kalkül? So setzt die SPD die Koalition aufs Spiel

Der Rücktritt von Bärbel Bas wird aufgebauscht: Ausgerechnet Politiker werfen sich nun Gemeinheiten vor. Eigentlich witzig, wenn es nicht so ernst wäre. Ein Kommentar.

Es war von Bärbel Bas höchst unprofessionell, in ihrem Rücktrittsschreiben auf die Union nachzutreten. Sie hat so einen ernsthaften Koalitionsstreit ausgelöst. Wer die öffentlichen Angriffe „leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners“ nicht aushält, hat folgerichtig nichts in der Politik zu suchen: „If you can’t stand the heat, get out of the kitchen“, bemerkte einst US-Präsident Harry S. Truman. Wer zart besaitet ist, hat in der Politik nichts verloren. Das war schon immer und überall so.



Auch Trauerfälle kommen immer wieder vor. So ist das leider im Leben. Ob ein Politiker dann hinwirft oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung. Wohlgemerkt: Im öffentlichen Dienst stehen Arbeitnehmern beim Tod eines Angehörigen nur zwei Tage Sonderurlaub zu. Wochenlange Rückzugsphasen würden jedem Arbeitnehmer den Job kosten. Nicht so Bärbel Bas. Zudem fällt Bas äußerst weich, da sie ihr Bundestagsmandat nicht abgegeben hat.



Alles in allem verwundert der Fall Bas: Ausgerechnet skrupellose Profipolitiker, denen ansonsten keine Schweinerei zu dreckig ist, werfen sich nun gegenseitig Bösartigkeiten vor. Was steckt da dahinter?

CDU und Merz sind „unmenschlich und rücksichtslos“

Lars Klingbeil, Finanzminister und nun alleiniger SPD-Chef, fand die Angriffe auf Bas seitens der Union „unanständig“. Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, bezeichnete sie als „unmenschlich und rücksichtslos“ und sie griff Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) persönlich als „unanständig“ an. Laut Generalsekretär Tim Klüssendorf gebe es in der SPD „großes Unverständnis“ über das Verhalten der Union. So viele Unwörter seitens der SPD. Warum nur?

Zum Hintergrund: Die Sozialdemokraten beziehen sich bei diesen „Angriffen“ unter anderem auf die Kritik von Christian von Stetten (CDU), Chef des Parlamentskreises Mittelstand, vom September. Er forderte damals laut Bild-Zeitung den Rücktritt von Bas: „Die Ministerin ist nicht mehr tragbar. Seit Monaten blockiert sie die Reformen, die unser Land so dringend braucht.“ Davon abgesehen, dass von Stetten mit seiner Kritik durchaus recht gehabt haben könnte, wusste er angeblich nichts von Bärbel Bas’ Trauerfall. Auch sollen Unionsabgeordnete sich vertraulich gegenüber Journalisten einige Male über den Stillstand im Bas-Ministerium beschwert haben. Meine Güte!

Wie auch immer: Dass die SPD nun Kanzler und Koalitionspartner als „unanständig“, „unmenschlich und rücksichtslos“ bezeichnet, ist eine ernste Sache. Es sind schwere Geschütze, die da aufgefahren und abgefeuert werden. So wie in einer Beziehung in der Endphase. Fast kommt es einem so vor, als würden die Sozialdemokraten das Thema künstlich aufbauschen, um die ungeliebte Koalition aus „menschlichen“ Gründen endlich verlassen zu können, weil man sich inhaltlich mit der Union gerade bei den Sozialstaatsreformen nie einig geworden ist und bislang nur Alibi-Politik produziert hat. Macht die SPD deshalb weiter mit ihrer „Unmenschlich“-Kampagne? Ja.

Reiche war auch mal krank: Klingbeil legt nach

So legte Klingbeil auf der SPD-Fraktionssitzung am Mittwoch nach und behauptete laut Bild-Zeitung, dass die SPD viel lieber und empathischer als die Union sei: „Wir haben im Sommer bei der Krankheit von Katherina Reiche explizit keine Kritik an ihr und ihrem Haus geäußert, so hätten wir uns das jetzt bei Bärbel Bas und ihrem Haus auch gewünscht.“ Wobei Katherina Reiche laut Wirtschaftsministerium im Sommer nicht schwer krank war, sondern sich lediglich einem „Routine-Eingriff“ im Krankenhaus unterziehen musste.

Davon wiederum abgesehen hätte die SPD ruhig heftigere Kritik an Reiche üben können: Wie Bas ihren Gesetzentwurf zur Rentenreform seit Monaten verschleppte, so hinkte auch Reiche mit ihren Entwürfen zur Energiepolitik meilenweit hinterher. Und man muss sich eine grundsätzliche Frage stellen: Wenn ein Minister mal traurig oder krank ist, darf dann die Politik in seinem Haus monatelang stillstehen? Wozu haben Ministerien parlamentarische und verbeamtete Staatssekretäre als Vertretung?

Es ist eine unwürdige, ja auch „unanständige“ Posse, die die SPD da aufführt. Wenn die Sozis die Koalition platzen lassen wollen, dann könnten sie einen sauberen Schlussstrich ziehen, und zwar inhaltlich: Dass man mit der Union keine Sozialstaatspolitik à la SPD machen könne, und daher die Koalition aufkündigen müsse. Punkt. Nur um nicht als Spielverderber dastehen zu wollen, wirft die SPD nun mit Unwörtern um sich? Deutschland hat keine Zeit für solch einen Unfug. Sie sollen regieren oder gehen. Mehr als peinlich ist das.

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