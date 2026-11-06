„Beleidigung meiner Kultur“: Italiener verweigert dreimal Pizza Hawaii – dann ist er den Job los

Ein italienischer Küchenchef in Brisbane weigerte sich dreimal, Pizza Hawaii zu backen. Das war einer der Gründe für seine Entlassung, gewehrt hat er sich zu spät.

Gäste einer Feier wollen Pizza mit Schinken und Ananas. Der Küchenchef sagt Nein. Zum dritten Mal in vier Jahren.



Eine Anekdote aus der Gastroküche wäre das, spielte sie nicht ausgerechnet in Queensland. In dem australischen Bundesstaat wachsen fast alle Ananas des Landes, an der Sunshine Coast steht eine 16 Meter hohe Ananas aus Glasfaser unter Denkmalschutz.



Der Koch heißt Davide Tamburella, ist Italiener und inzwischen seinen Job los. Auch vor Australiens Arbeitsrechtskommission hat er verloren.

Ananas auf Pizza: „Beleidigung seiner Kultur“

Tamburella war Küchenchef im La Costa, einem italienischen Restaurant im Brisbaner Ausgehviertel Fortitude Valley. Seine Begründung steht in der Entscheidung der Fair Work Commission: Als Italiener betrachte er Ananas auf Pizza als „Beleidigung seiner Kultur“.



Anweisungen der Geschäftsführung müsse er nicht befolgen, wenn sie seine Kultur verletzten. Seinem Chef riet er, doch einmal nachzuprüfen, wie wichtig es Italienern sei, keine Ananas auf Pizza zu legen.

Entlassung zwei Wochen nach dem Mitarbeitergespräch

Anfang Mai bat die Geschäftsführung Tamburella zum Gespräch über seine Arbeit. Die Pizza war dabei nur ein Punkt. Laut Entscheidung ging es auch um Kraftausdrücke und um seinen Umgang mit Frust in der Küche.



Am 20. Mai war er entlassen. Für Tamburella hing daran mehr als eine Stelle: Das Restaurant hatte sein Verfahren für ein dauerhaftes Aufenthaltsvisum unterstützt. Mit der Kündigung war es beendet.

Pizza-Streit vor der Kommission: Gescheitert an 21 Tagen

Tamburella zog vor die Kommission. Er machte geltend, die Kündigung hänge auch mit einem Arbeitsunfall zusammen: Im April hatte er sich an einem Metallgeländer die rechte Hand gebrochen. Der Arbeitgeber bestreitet das.



Geprüft wurde das nie. Kommissarin Jennifer Hunt wies den Antrag Anfang November ab, weil Tamburella die Frist von 21 Tagen verpasst hatte. Außergewöhnliche Umstände für eine Ausnahme sah sie nicht.



Damit bleibt die spannendste Frage offen: Darf ein Koch eine Anweisung verweigern, weil sie seine Esskultur verletzt? Beantwortet hat sie nicht die Kommission, sondern der Kalender. Das Restaurant La Costa hat inzwischen geschlossen.

Pizza Hawaii: Erfunden von einem Griechen in Kanada

Mit Hawaii hat die umstrittene Pizza wenig zu tun, mit Italien gar nichts. Der aus Griechenland stammende Gastronom Sam Panopoulos legte 1962 in seinem Restaurant im kanadischen Chatham erstmals Dosenananas und Schinken auf eine Pizza. Den Namen „Hawaiian“ lieh er sich von der Marke der Ananasdose.



In Italien gilt die Kombination bis heute vielen als Todsünde. Als der Neapolitaner Starpizzaiolo Gino Sorbillo eine Pizza mit Ananas auf die Karte setzte, schäumten viele Landsleute.



Auch Berlin führt den Ananas-Krieg, mit dem Preisschild. Eine Pizzeria in Charlottenburg verlangt knapp 100 Euro für eine Pizza Hawaii.



Rund 35 Millionen Ananas ernten Australiens Bauern nach Branchenangaben jedes Jahr. Ein paar davon landen auf Pizza, ob es Italienern passt oder nicht.

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