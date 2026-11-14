Verrohung im Schulalltag: Warum Konflikte an Berliner Schulen immer schneller eskalieren

Neun von zehn. So viele Berliner Neuntklässler haben im laufenden oder im vergangenen Schuljahr Gewalt durch Mitschüler erlebt. In der sechsten Klasse sind es gut vier von fünf. Das ist das Ergebnis der ersten repräsentativen Erhebung zu Konflikten und Gewalt an Berlins öffentlichen Schulen.



Das Berliner Konflikt- und Gewaltbarometer hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie in Auftrag gegeben. Umgesetzt haben es das Institut für Demoskopie Allensbach und die Universitäten Bielefeld und Wuppertal.



Befragt wurden zwischen November 2025 und Januar 2026 mehr als 14.000 Schüler der Klassenstufen 6, 9 und 12 sowie an beruflichen Schulen, dazu über 2500 Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter. Vorgestellt wurde die Studie im Juni 2026.