Es ist ein Stück von erschütternder politischer Klarheit. Zum 50. Todestag des Komponisten rückt seine Botschaft von Frieden und Versöhnung neu ins Bewusstsein.

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Anlässlich seines fünfzigsten Todestages am 4. Dezember 2026 feiert das britische Establishment Benjamin Britten als nationales Kulturgut. Die Archive offenbaren ein anderes Bild: das eines vom MI5 überwachten Pazifisten, eines Kriegsdienstverweigerers und eines Komponisten, der einen offiziellen Gedenkauftrag annahm und ihn zur Anklage gegen den Krieg nutzte.

1953 notierte ein MI5-Mitarbeiter, der Komponist sei „seit vielen Jahren Pazifist“. Die 2014 freigegebenen Unterlagen zeigen, dass Brittens Lebensgefährte Peter Pears bereits 1951 als Vizepräsident der Musicians’ Organisation for Peace registriert worden war, die der MI5 als „von Kommunisten unterwandert“ einstufte. Acht Jahre später kam ein Zeitungsausschnitt über ein Benefizkonzert für die Campaign for Nuclear Disarmament hinzu, auf dem Britten und Pears neben den Sozialisten J. B. Priestley und Michael Redgrave abgebildet waren.

Der Höhepunkt seines politischen Schaffens

Die Akte zeigt die Reaktion des Staates auf Brittens Erklärung vor einem Kriegsdienstverweigerungstribunal am 4. Mai 1942: „Da ich glaube, dass in jedem Menschen der Geist Gottes wohnt, kann ich kein menschliches Leben vernichten und empfinde es als meine Pflicht, soweit es mir möglich ist, nicht zur Vernichtung beizutragen, wie sehr ich auch die Handlungen oder Gedanken des Einzelnen missbilligen mag. Mein ganzes Leben habe ich dem Schaffen gewidmet (da ich von Beruf Komponist bin), und ich kann mich nicht an zerstörerischen Handlungen beteiligen.“ Als das Tribunal ihn dem Sanitätskorps zuwies, legte er Berufung ein und erwirkte die uneingeschränkte Freistellung. Seine Überwachung ging weiter.

Das „War Requiem“ ist der Höhepunkt von Brittens politischem Schaffen, jedoch keine isolierte Geste. In den Dreißigerjahren arbeitete der Komponist bei der GPO Film Unit, der Filmabteilung der Post, dem Zentrum der britischen Dokumentarfilmbewegung, die das Leben der Arbeiterklasse in den Mittelpunkt stellte und avantgardistische Musik und Lyrik mit sozialkritischen Themen verband.

Dort entstanden 1935/36 mit dem linken Dichter Auden die Dokumentationen „Coal Face“ (1935) und „Night Mail“ (1936) mit Brittens Filmmusik; Auden verschaffte Erika Mann nach ihrer Ausbürgerung durch eine Scheinehe 1935 die britische Staatsbürgerschaft. Brittens Kantate „Ballad of Heroes“ (1939) ehrte die britischen Freiwilligen, die im Spanischen Bürgerkrieg gegen Franco fielen. Er schrieb „Noye's Fludde“, eine Gemeinschaftsoper für professionelle und Amateurmusiker, sowie „Let's Make an Opera“ für Kinder. Auch „Billy Budd“ (1951) greift sozialkritische Themen auf. Für Britten sollte Musik der Gemeinschaft nützlich sein.

Britten mit Queen Elizabeth II im Jahr 1972 © Zuma Pictures/Imago

Geschaffen für die Weihe der Kathedrale von Coventry

Dennoch beauftragte das britische Establishment Britten 1958, ein großes Chorwerk für die Weihe der neuen Kathedrale von Coventry zu schaffen – errichtet neben der Ruine der mittelalterlichen Kirche, die die deutsche Luftwaffe im Zuge ihrer Flächenbombardierung der Stadt im November 1940 zerstört hatte. Im Februar 1945 war die völlige Zerstörung Dresdens erfolgt. 1959 entstand die Städtepartnerschaft Coventry–Dresden.

Das Festkomitee der Kathedrale von Coventry erwartete ein Chorwerk, das die Kriegsopfer ehrte. Was Britten lieferte, war eine Vertonung der lateinischen Totenmesse, verwoben mit Antikriegsgedichten von Wilfred Owen. Das Werk machte den Gedenkanlass zu einer Anklage gegen alle, die Krieg als ruhmreich oder gar sinnstiftend verklären.

Die Uraufführung fand am 30. Mai 1962 statt, als sich der Kalte Krieg verschärfte und die Gefahr eines Atomkrieges immer bedrohlicher wurde. Das Publikum ging an den Ruinen der alten Kathedrale vorbei, um ein Werk über das Abschlachten der Jugend zu hören, und verstand es als Warnung für die Gegenwart.

Drei getrennte Klangwelten

In „War Requiem“ teilt Britten das Oratorium in drei getrennte Klangwelten: Die lateinische Totenmesse, gesungen von Sopran, großem Chor und Orchester, vertritt die öffentliche Stimme von Kirche und Staat; die Gedichte Owens, gesungen von Tenor und Bariton mit Kammerorchester, geben die persönliche Stimme der Soldaten wieder – derer, die den Krieg erlitten und bezeugen; und der Knabenchor, allein von der Orgel begleitet und räumlich getrennt, verkörpert eine Unschuld, die die liturgische Sprache des Opfers singt, ohne zu wissen, was sie damit heiligt. Er steht für jene, die geopfert werden, bevor sie eine eigene Sprache finden. Britten löst diesen Widerspruch nicht auf. Er zwingt die Zuhörer, ihn zu ertragen.

Das „Requiem Aeternam“ beginnt mit einem mühsam voranschreitenden instrumentalen Vorspiel und dem Schlag der Glocken. Schon hier erklingt der Tritonus – das spannungsreiche Intervall, das das ganze Werk durchzieht. Wenn der Chor um ewige Ruhe bittet, singt er in einer Harmonik, die diesen Frieden gerade nicht gewährt.

Das „Dies Irae“ gestaltet die lateinische Hymne vom Tag des Zorns musikalisch als Katastrophe. Nach einer markanten Blechbläserfanfare setzt der Chor in einem asymmetrischen 7/4-Takt ein. Der unregelmäßige Rhythmus lässt den Marsch gleichsam hinken. Zwischen die lateinischen Abschnitte treten Owens Gedichte und die Klangbilder des Schlachtfelds.

Am Ende des Satzes verschränken sich im „Lacrimosa“ die Klage des Chores und des Soprans mit Owens „Futility“ (Vergeblichkeit): Ein Soldat versucht, seinen toten Kameraden in der Wärme der Sonne wieder zum Leben zu erwecken. Es folgt das leise „Pie Jesu“. Universelle Trauer der Messe, unterbrochen von der konkreten Erfahrung des Krieges.

Das „Offertorium“ ist der Wendepunkt. Die Liturgie bittet um die Befreiung der Toten und erinnert an Gottes Verheißung an Abraham und seine Nachkommen. Der große Chor singt diese Verheißung in einer kunstvollen Fuge. Dann treten Tenor und Bariton mit Owens „The Parable of the Old Man and the Young“ (Das Gleichnis vom alten Mann und dem Jungen) hinzu: Der Engel gebietet Abraham Einhalt, doch der alte Mann hört nicht darauf und schlachtet seinen Sohn – „und die Hälfte der Saat Europas, einen nach dem anderen“.

Britten lässt die Verheißung und Owens Anklage ineinandergreifen. Während der Knabenchor mit „Hostias et preces“ das Opfergebet singt, nimmt der große Chor die Fuge über Abrahams Verheißung wieder auf. Aus dem biblischen Opfer wird das Bild einer Generation, die die Mächtigen in den Krieg treiben und opfern.

Brittens erste Wahl als Sopranistin: Galina Wischnewskaja mit ihrem Mann Mstislaw Rostropowitsch © Courtesy Everett Collection/Imago

Brittens erste Wahl als Bariton: Dietrich Fischer-Dieskau © Ulf Straehle/Imago

Ein donnernder Akkord sprengt die musikalische Ordnung

Das „Sanctus“ bildet einen Kontrast: ein Solo-Sopran über schimmerndem Schlagzeug, wie göttliches Licht. Der Chor wächst von einem Flüstern zu einem gewaltigen Höhepunkt. Dann tritt der Bariton mit Owens „The End“ hinzu. Das Gedicht fragt nach dem Blitzschlag, ob das Leben die zerstörten Körper erneuern wird – und verneint: Die Erde selbst sagt, es sei der Tod, und ihre Narben würden nicht verherrlicht. Die liturgische Feier des Heiligen wird von dieser Verneinung der Auferstehungshoffnung überschattet.

Das „Agnus Dei“ setzt das kurze Gebet über einen Grundbass, dessen ungleichmäßiges Stocken den hinkenden Marsch erschöpfter Soldaten durch den Schlamm malt – und zugleich den Weg nach Golgatha. Der Tenor singt Owens „At a Calvary near the Ancre“, ein Gedicht über ein beschossenes, zerbrochenes Wegkreuz; der Chor wirft leise das lateinische Gebet ein. Bei „Dona nobis pacem“ hält der Bass an, die Musik löst sich in einen langen Akkord auf, der Soldatenmarsch endet.

Die Bitte, die der Tenor hier ins Lateinische wendet, stammt nicht aus der Totenmesse, sondern aus dem Ordinarium der Messe der Lebenden. Es ist der einzige Moment, in dem ein Solist (Soldat) die liturgische Sprache spricht – und aus ihr die Bitte herauslöst, die der Totenmesse: Frieden für die Lebenden.

Im „Libera Me“ kehrt die Spannung zurück. Der Chor bittet „Befreie mich, Herr, vom ewigen Tode“, die Musik beschleunigt, der Sopran ruft: „Zittern befällt mich und Angst.“ Dann überwältigt das Orchester den Chor: Ein donnernder Akkord sprengt die musikalische Ordnung. Die Messe hat keine Antwort auf die Gewalt, an deren Heiligung sie selbst beteiligt war. Nach der Explosion Stille – und der Tenor beginnt Owens „Strange Meeting“ (Seltsame Begegnung): Ein deutscher Gefallener trifft auf einen britischen: „Ich bin der Feind, den du erschlugst, mein Freund.“ Britten setzt dies als Liebesduett – die Versöhnung zwischen zwei Männern, die der Krieg zu Feinden und der Tod zu Gleichen gemacht hat.

Staat und Kirche sind abwesend. Der Knabenchor kehrt mit dem „In paradisum“ zurück, alle drei musikalischen Ebenen erklingen zum ersten Mal gemeinsam. Die letzten Worte der beiden Soldaten sind „Lass uns jetzt schlafen“. Danach singt der Chor: „Mögen sie in Frieden ruhen.“ Doch die Glocken lassen den Tritonus erneut erklingen.

Das Werk endet auf einem leisen, gehaltenen Akkord, der sich nicht in Triumph auflöst. Es ist das erschöpfte Flehen der Toten, von den Zwecken befreit zu werden, für die die Lebenden sie geopfert haben.

Im Sommer 2027 an der Deutschen Oper

Die Tonaufnahme von 1963 erreichte, was die Uraufführung nicht vermochte. Britten hatte die drei Solisten als Vertreter der großen Kriegsparteien des Zweiten Weltkriegs vorgesehen: Peter Pears für Großbritannien (Tenor), Dietrich Fischer-Dieskau für Deutschland (Bariton) und Galina Wischnewskaja (Sopran) für die UdSSR. Das sowjetische Kulturministerium ließ Wischnewskaja aufgrund der Beteiligung Deutschlands nicht nach Coventry reisen, doch erhielt sie die Genehmigung für die Tonaufnahme. Fünfzehnjährig hatte sie die Blockade Leningrads überlebt und in der Luftabwehr gedient. Über eine Million Menschen waren verhungert oder erfroren. Als sie die Sopran-Klage im „Lacrimosa“ sang, brachte sie das volle Wissen darüber in den Gesang ein.

Fischer-Dieskau war zur Wehrmacht eingezogen worden und geriet in US‑Kriegsgefangenschaft. Er sang den deutschen Soldaten in Owens „Strange Meeting“ und war davon so aufgewühlt, dass er die Chorgestühle nicht verlassen konnte. Die Versöhnung, die das Werk einfordert, war für die Sänger eine lebendige Erinnerung.

Fünfzig Jahre nach Brittens Tod ist das „War Requiem“ aktueller denn je. Im Juni und Juli 2027 wird es in der Deutschen Oper Berlin zu hören sein.



Jenny Farrell, Publizistin und Autorin, promovierte Literaturwissenschaftlerin, studierte an der Humboldt-Universität und lebt seit 1985 in Irland.



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