Benjamin von Stuckrad-Barre will nicht in einer Wohnung leben: „Da kriege ich sofort Beklemmungen“

Wie sein Freund Udo Lindenberg lebt auch der Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre lieber in Hotels als in Wohnungen. Jetzt verrät er, warum er besonders Esszimmer ganz schrecklich findet.

Dass Benjamin von Stuckrad-Barre ein riesiger Udo-Lindenberg-Fan ist, wissen viele. Lindenbergs Musik sei für ihn wie eine warme Badewanne, sagte er jetzt in der MDR-Talkshow „Riverboat“: „Da kommt man rein, da ist man zu Hause, fühlt sich verstanden und wohl.“



Seit seiner Kindheit ist Stuckrad-Barre begeistert vom Panikrocker, auch in seinem Bestseller „Panikherz“ ging es viel um Udo. Seit einem Vierteljahrhundert ungefähr sind der Schriftsteller und der Musiker auch befreundet.

2016 hat „Stuckiman“ – wie Lindenberg den 51-Jährigen nennt – eine Biografie über Lindenberg veröffentlicht. In diesem Jahr verpasste Benjamin von Stuckrad-Barre passend zum 80. Geburtstag Lindenbergs dem Buch einen Neuanstrich. Herausgekommen sind 256 Seiten „Udo Fröhliche“ mit vielen Fakten und Anekdoten über den berühmten Gast des Atlantic-Hotels an der Hamburger Außenalster.

Benjamin von Stuckrad-Barre hat eigentlich eine sehr schöne Wohnung

Und auch das eint die beiden Freunde: Auch der gebürtige Bremer und Teilzeit-Wahlberliner Stuckrad-Barre zieht das Leben im Hotel dem in der eigenen Wohnung vor.

Bei „Riverboat“ erzählte er nun, warum das so ist. Er habe sich das wohl ein bisschen abgeschaut, gibt Stuckrad-Barre zu. Moderatorin Kim Fisher fragt nach, was denn gegen eine Wohnung mit Ess-, Wohn- und Schlafzimmer einzuwenden sei.

Zustimmung wird geprüft...

Benjamin von Stuckrad-Barre ist mit seinem Urteil schnell dabei: Einfach nur „schrecklich“ sei dieses Konzept: „Was soll denn das sein, ein Wohnzimmer“, fragt er. Ob er da jetzt zum Wohnen reingehen solle.



In Esszimmern herrsche eine ganz schlimme Stimmung, „da ist es immer ganz still und dann wird da so gegessen. Da kriege ich sofort Beklemmungen und möchte eine Punkband gründen.“ Die Idee eines Esszimmers halte er einfach nicht aus. „Das ist mir zu viel.“

Er habe zwar eine wahnsinnig schöne Wohnung, alles so, wie er es sich immer erträumt habe: Zwei Schreibtische, alles voll mit Bücherregalen. Doch als er dort angekommen sei und alles an seinem Platz war, sei das Problem aufgetaucht, dass auch Traumpaaren oder Traumurlauben innewohne: „Es ist innen drin immer ein bisschen Scheiße.“

Man habe sich so gefreut, alles so gemacht, wie man es sich dachte: „Aber das hat ja mit dem Leben nichts zu tun“, findet der Autor. In der Wohnung sei es ihm zu still und zu einsam, mit anderen Leuten wolle er aber auch nicht zusammenwohnen.

Leben im Hotel wie Udo Lindenberg: Man ist für sich und hat dennoch Gesellschaft

Im Hotel hingegen sei man allein, was er sehr gerne sei. „Aber da ist immer was los, irgendwer nervt immer“, so Stuckrad-Barre. Nebenan habe jemand Sex oder höre laut Musik, „und dann knallt eigentlich den ganzen Tag der Staubsauger draußen gegen die Tür. Und manchmal lässt man ihn herein und hat dann einen Schwatz.“

Moderatorin Fisher kann dem Wohnkonzept durchaus etwas abgewinnen, wie sie sagt: „Man kann Gesellschaft haben, muss aber nicht. Man hat keine Verpflichtungen.“

Verschroben oder nachvollziehbar? Zuschauer sind uneins

Auch in den Instagram-Kommentaren zur Sendung lässt sich ablesen, dass das Konzept manchen Zuschauern durchaus einleuchtet – oder sie die Esszimmer-Aversion zumindest nachvollziehen können.

„Fühl ich“, schreibt die Schauspielerin Jenny Elvers. „Die beste Idee überhaupt“, finden manche das Wohnen im Hotel – wenn man denn das nötige Kleingeld dafür habe. Andere User halten die Lebensweise des Schriftstellers und seine Beschreibung des klassischen Wohnens für „prätentiös und realitätsfern“.

„Ganz dicht ist der auch irgendwie nicht“, meint ein User namens Tobias, woraufhin das Social-Media-Team von „Riverboat“ antwortet, das lese Stuckrad-Barre sicher gern.

Demnächst begibt sich der Schriftsteller mit „Udo Fröhliche“ auf große Tournee. So stehen im Dezember unter anderem Termine im Berliner Ensemble, im Waschhaus in Potsdam sowie in Leipzig, Erfurt und Dresden auf dem Programm.