Chaos-Tage am BER: Ferienansturm, Baustellen und der Ryanair-Abschied

Am Freitag erwartet der BER den verkehrsreichsten Tag des Herbstes, dann beginnen die Ferien. Mittendrin: Bauarbeiten und der Abschied von Ryanair. Was auf Reisende zukommt.

100.000 Menschen. An einem einzigen Tag. So viele Passagiere erwartet der Flughafen BER an diesem Freitag, dem 16. Oktober. Schulfrei ist dann noch nicht. Trotzdem soll es der verkehrsreichste Tag der kommenden Wochen werden. Flughafenchefin Aletta von Massenbach ahnt, was das bedeutet. Es werde „wuselig“, fügte sie hinzu.



Wuselig. Man kann es auch anders nennen. Denn der Freitag ist nur der Auftakt. Vom 17. Oktober bis 1. November sind in Berlin und Brandenburg Herbstferien, für Familien die wichtigste Reisezeit des Herbstes. Rund 1,4 Millionen Fluggäste erwartet die Flughafengesellschaft FBB in diesen gut zwei Wochen. Und ausgerechnet jetzt rücken im Hauptterminal die Bautrupps an.

Baustelle an der Sicherheitskontrolle

Nach der ersten Reisewelle, noch mitten in den Ferien, beginnt im Terminal 1 der Umbau der letzten Sicherheitskontrollen. Sie bekommen die neuen Scanner, die an den seitlichen Spuren und in Terminal 2 bereits stehen. Der Vorteil: Laptops, Tablets und Flüssigkeiten dürfen im Handgepäck bleiben. Nach Angaben der FBB ist die Kontrolle pro Person damit zwei- bis dreimal so schnell, langfristig braucht der Flughafen weniger Personal.

Die Arbeiten sollen sich bis ins kommende Jahr ziehen. Einschränkungen für Reisende? Soll es nicht geben, versichert die Flughafenchefin. Die betroffenen Kontrolllinien würden derzeit ohnehin kaum genutzt.

Umgebaut wird auch der Einkaufsbereich. Duty-Free-Betreiber Heinemann bekommt im Terminal 1 annähernd doppelt so viel Verkaufsfläche. Der Grund ist nüchtern: Der Flughafen braucht mehr Geld aus dem sogenannten Non-Aviation-Geschäft, also aus Einnahmen, die nicht direkt am Flugbetrieb hängen. Denn der läuft schlecht.

Ryanair räumt seine Basis

Teures Kerosin infolge des Iran-Kriegs, Airlines in finanzieller Schieflage, hohe Standortkosten: Die Liste ist lang. Die sichtbarste Folge: Ryanair, bislang größter Kunde am BER, löst Ende Oktober seine Basis in Schönefeld auf. Übers kommende Jahr gerechnet soll das Angebot der Airline in Berlin um die Hälfte schrumpfen. Andere Fluggesellschaften würden einen Teil der Lücke füllen, erwartet von Massenbach. Aber eben nur einen Teil. Sie spricht von einem „heftigen Schlag“.

Gestrichen werden die Verbindungen nach Palermo, Marseille, Triest, Reggio Calabria, Tallinn und Pisa. Sechs weitere Ziele – Thessaloniki, Bologna, Vilnius und drei auf den Kanaren – bedienen künftig oder bereits jetzt andere Airlines. Ryanair begründet den Rückzug mit den Kosten in Deutschland, vor allem mit der Luftverkehrsteuer, die der Konzern für überzogen hält. Berlin sei „mit Abstand der größte Verlierer“, sagte Eddie Wilson, Chef der Ryanair-Fluggesellschaft, vergangene Woche. Reisende hätten weniger Auswahl und müssten mehr zahlen.

Nach jahrelangem Streit darf Emirates den BER anfliegen

Es gibt sie aber, die gute Nachricht. Nach jahrelangem Streit darf Emirates den BER anfliegen. Beim Staatsbesuch von VAE-Präsident Mohammed bin Zayed Al Nahyan haben Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate am 10. September ein erweitertes Luftverkehrsabkommen vereinbart. Es erlaubt bis zu sieben Flüge pro Woche zwischen Berlin und Dubai, also einen täglichen Flug. Berlin wird damit nach Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg der fünfte deutsche Flughafen der Airline. Lufthansa und Verdi kritisieren die Entscheidung. Sie fürchten, dass Jobs und Wertschöpfung an den Golf abwandern.

Wann der erste Emirates-Jet in Schönefeld landet, ist allerdings offen. Ursprünglich hatte die Airline Dezember 2026 angepeilt, einen offiziellen Starttermin gibt es bis heute nicht. Für mehr Auswahl Richtung Golf sorgen schon in den Ferien andere: Condor will Dubai ab 25. Oktober anfliegen, Eurowings ab 1. November.



Die Ryanair-Lücke schließt das nicht. Aber es ist ein Signal, das der BER lange vermisst hat.

Weniger Passagiere, verschobene Projekte

Für 2026 rechnet die FBB mit 25,7 Millionen Passagieren, nach 26,1 Millionen im Vorjahr. 2027 sollen es nur noch 25,2 Millionen sein. Zum Vergleich: Vor der Pandemie fertigten die Berliner Flughäfen rund zehn Millionen Fluggäste mehr ab.

Die Flughafengesellschaft reagiert und schiebt Infrastrukturprojekte auf. Ausgenommen sind Investitionen in die Sicherheit. Weiterverfolgt wird auch der klimaneutrale Betrieb: Entlang der Start- und Landebahnen sollen große Solarflächen entstehen. Eine Blendgefahr für Piloten bestehe nach heutigem Stand der Technik nicht, so von Massenbach.

Ob der Freitag nur wuselig wird oder mehr, zeigt sich am Ende dort, wo am BER fast jede Reise beginnt: in der Schlange vor der Kontrolle. Laut BER sind das im Schnitt drei bis zehn Minuten Wartezeit.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema