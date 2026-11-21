„Friedensfrechheit“ nennt Leo Ensel den „Sound“ seines Büchleins, und Friedensfrechheit ist, was man der Welt nur wünschen kann. Denn: Krieg heißt Töten. So auch der Untertitel des „Wörterbuchs der Kriegstüchtigkeit“, mit dem der Autor den „Verdummungsdiskurs“ der neomilitaristischen Obrigkeit vorführt.
Kriegstüchtigkeit
Bereit sein zum Kampf und zum Sterben: Ein Wörterbuch des neuen Militarismus
Krieg, Kampf und Sieg schleichen sich in unsere Sprache ein. Ein Konfliktforscher hat das Vokabular in einem Wörterbuch gesammelt. Gänsehaut garantiert.
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Schulstreik gegen Wehrpflicht: Junge Menschen protestieren vor dem Brandenburger Tor in Berlin.
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