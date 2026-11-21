Krieg, Kampf und Sieg schleichen sich in unsere Sprache ein. Ein Konfliktforscher hat das Vokabular in einem Wörterbuch gesammelt. Gänsehaut garantiert.

„Friedensfrechheit“ nennt Leo Ensel den „Sound“ seines Büchleins, und Friedensfrechheit ist, was man der Welt nur wünschen kann. Denn: Krieg heißt Töten. So auch der Untertitel des „Wörterbuchs der Kriegstüchtigkeit“, mit dem der Autor den „Verdummungsdiskurs“ der neomilitaristischen Obrigkeit vorführt.