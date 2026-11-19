Der österreichische „Bergdoktor“-Schauspieler Hans Sigl hat in einem Podcast das Wording des deutschen Bundeskanzlers bemängelt und dessen Abwesenheit bei der Klimakonferenz kritisiert.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuletzt auch von prominenter Seite viel Kritik einstecken müssen. Sänger Heinz Rudolf Kunze kritisierte den Ton des Kanzlers gegenüber der arbeitenden Bevölkerung speziell im medizinischen Bereich.



Entertainer Jürgen Milski warf Merz fehlende Selbstkritik und Einsicht vor, Unternehmerin Claudia Obert meinte, der 71-jährige Sauerländer würde „in jedem Unternehmen sofort gefeuert werden.“

Der Investor Carsten Maschmeyer rechnete in einem vielbeachteten Talkshowauftritt ebenfalls mit dem Bundeskanzler ab: Dieser habe es voll vergeigt und müsse zurücktreten, so der Unternehmer nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt.

Promis kritisieren Merz: Maschmeyer, Obert, Kunze und jetzt Hans Sigl

Jetzt hat sich eine weitere bekannte Stimme dem Reigen der Kanzler-Kritiker angeschlossen: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl. Im Podcast „Message Macht Medien“ des österreichischen Senders krone.tv übte der Schauspieler scharfe Kritik.

Sigl äußert sich häufiger politisch, schließlich sei er ein Multiplikator und viele Themen würden auch die Kulturbranche betreffen. Er habe ein gewisses grundpolitisches Verständnis und könne genauso wie jeder andere Mensch seine Meinung äußern.

Zustimmung wird geprüft...

Der österreichische Schauspieler blickt differenziert auf die deutsche Innenpolitik. Auf die Frage von Moderator Gerald Fleischmann, ob die Politik von Merz dazu führe, dass die AfD erstarke, antwortet Sigl, es sei zu kurz gegriffen zu sagen, eine Person sei daran schuld.

„Das ist eine lange Entwicklung“, so Sigl, „und unglücklicherweise ist Herr Merz jetzt nicht mit dieser Empathie gesegnet, die er meiner Meinung nach im Moment bräuchte, um den Menschen Zuversicht in dieser schwierigen Situation zu geben.“

Empathie und Zuversicht: Was Hans Sigl von Politikern erwartet

Als Kommunikationscoach würde er sich von jedem Politiker wünschen, dass er einen Ansatz und sein Team im Griff habe – und nicht permanente Überforderung spüren lasse. Menschen wollten nicht harte Claims wie „Leistung muss sich wieder lohnen“ hören – oder dass sie mehr arbeiten müssten.

Das sei gegenläufig zu dem, was Leute hören wollten, die einen Politiker wählen, so Sigl, der sich selbst als überzeugten Demokraten bezeichnet und sich öffentlich klar gegen rechte Tendenzen positioniert.

Dass Friedrich Merz beispielsweise nicht zur UN-Weltklimakonferenz (COP31) im türkischen Antalya gereist ist, sei in seinen Augen ein Fehler – und „der denkbar ungünstigste Moment, seinen Geburtstag zu feiern, oder was auch immer er gemacht hat“.

Gen Z und Merz: Sigl vermisst eine Botschaft an die Jugend

Der Bundeskanzler täte gut daran, so Sigl, der jungen Generation zu signalisieren, dass er deren Themen auf dem Schirm habe. Die „Gen Z regelt“ sei auf der Straße gewesen, aber Merz habe leider keine wie auch immer geartete Message dazu abgegeben. Geschickt sei das nicht.

Hans Sigl spielt seit fast 20 Jahren im ZDF den empathischen „Bergdoktor“. Im Gespräch mit dem Stern erklärte der 57-Jährige kürzlich, warum auch Schauspieler Haltung zeigen sollten.

Er halte viel davon, wenn auch Schauspieler zu gesellschaftlichen und politischen Fragen Stellung bezögen, sagte er. Sigl ist der Meinung: „Jeder Mensch muss politisch sein. Ich finde es schlimm, wenn Menschen sich gar nicht äußern wollen.“

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