Berghain-DJ wird jetzt Professor: Phillip Sollmann unterrichtet künftig an der UdK

Phillip Sollmann alias Efdemin, Resident-DJ im Berghain, wird Gastprofessor an der Berliner Universität der Künste. Was unterrichtet er? Muss das Berghain um ihn bangen?

Das Berghain bei Tageslicht: Hier legt Phillip Sollmann alias Efdemin seit 2006 als Resident-DJ auf, neuerdings ist er auch Gastprofessor an der Berliner Universität der Künste.

Phillip Sollmann tauscht den Tanzboden gegen den Hörsaal. Zumindest temporär. Das hat die Berliner Universität der Künste (UdK) gerade bekanntgegeben. Sollmann, den viele im Berghain als DJ Efdemin kennen, wurde zum Gastprofessor berufen.



Unterrichten wird Sollmann konkret im Masterstudiengang Sound Studies and Sonic Arts des Career College der UdK – und zwar im Wechsel mit der Klangkünstlerin und Komponistin Antje Vowinckel, sozusagen als 50-Prozent-Lehrstuhl-Tandem.



Auch Sollmann hat sich über die Jahre hinweg nicht bloß in den Techno-Clubs dieser Welt einen großen Namen erspielt (vor allem im Friedrichshainer Berghain, wo er Resident-DJ ist), sondern er ist zudem ein profilierter Klanginstallationskünstler, unterwegs in zahlreichen Museen.

Efdemin: Seit 2006 monatlich im Berghain

Geboren wurde Sollmann 1974 in Kassel. Zunächst spielte er in Hamburg in Post-Punk-Bands, bevor er sich der elektronischen Musik zuwandte. 2012 war er Praxis-Stipendiat der Villa Massimo in Rom und 2013 Stipendiat des Goethe-Instituts in der japanischen Villa Kamogawa.



In Wien studierte er ab 2002 Elektroakustische Musik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst. Seit 2005 lebt er in Berlin – und legt hier seit 2006 monatlich im Berghain auf. 2025 erschien sein siebtes Album „Poly“ auf dem Berghain-eigenen Label Ostgut Ton, das eigens dafür reaktiviert wurde.

Klangphilosoph: Phillip Sollmann alias Efdemin © Manuel Schuller

„Das Berghain hat mich geprägt“, sagte Phillip Sollmann 2025 im Interview mit dieser Zeitung. Und er glaube, er habe den Berliner Kult-Club auch selbst etwas geprägt, durch seine Art zu produzieren und aufzulegen.



Jahrelang sei er extrem aufgeregt gewesen, wann immer er im Berghain aufgelegt habe, so Sollmann – „sodass ich tagelang zu nichts zu gebrauchen war“. Das hat sich inzwischen aber gelegt: Sollmann bezeichnet das Berghain mittlerweile als „Lieblingsort, um zur Arbeit zu gehen“ und sogar als Zuhause.

Zustimmung wird geprüft...

Die Ansprüche sind freilich besonders hoch in einem der berühmtesten Techno-Clubs der Welt. Und dementsprechend intensiv die Vorbereitung. „Aber mein Wunsch bei jedem DJ-Set ist“, sagt Sollmann, „dass ich irgendwann aufhöre zu denken – und dass ich dann einfach von der Musik gespielt werde.“

Sollmanns UdK-Studiengang wird bald eingestellt

Berghain-Fans, die sich sorgen, Sollmann könnte womöglich die UdK zu seinem neuen Lieblingsarbeitsort machen und das Berghain verlassen, dürfen übrigens beruhigt sein. Zum einen stellt die UdK den Studiengang, in dem Sollmann unterrichtet, leider bald ein: Neue Studenten werden dort nicht mehr angenommen, nur die „alten“ dürfen noch zu Ende studieren.



Zum anderen steht Sollmanns Lehrauftrag seinen DJ-Tätigkeiten offenbar nicht im Wege: Bereits am 14. November legt er bei der legendären Klubnacht wieder im Berghain auf. Oder sollte man sagen: Die Musik legt ihn auf?

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