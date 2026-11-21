Mehr Resident geht nicht: Marcel Dettmann, geboren in Thüringen, aufgewachsen in Brandenburg, steht für den Berliner Berghain-Sound wie kein anderer. Er war als DJ von Anfang an dabei und gehört so fest zum mythenumrankten Friedrichshainer Technoclub wie sonst vielleicht nur sein Freund, der Türsteher und Fotograf Sven Marquardt.



Unter dem Namen „My Own Shadow“ hat Dettmann nun ein neues Album herausgebracht. Wir treffen ihn in einem Raum an der Landsberger Allee. So viel Sonnenlicht strahlt durch die bodentiefen Fenster, dass Dettmann einen Vorhang vor einen Teil seiner Schallplatten gehängt hat – damit sie nicht schmelzen.



Vielen Dank, dass wir vorbeikommen durften, Herr Dettmann. Was ist das für ein Raum? Wo sind wir hier?



Das ist mein neues – viele würden sagen – Studio. Für mich ist es eher eine Art Spielzimmer, Hobbyraum oder Man Cave. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Zu Hause bin ich in erster Linie Vater und möchte Zeit mit meiner Familie verbringen. Deshalb wollte ich das irgendwann räumlich trennen. Ich wollte kein hochprofessionelles Studio aufbauen, sondern einen Ort schaffen, an dem ich kreativ sein kann, Musik höre, Leute treffe oder mir einen Film angucke – einfach einen Ort zur Inspiration.



Welche Gerätschaften oder Gegenstände sind hier für Sie besonders wichtig?



Das Allerwichtigste sind natürlich meine Schallplatten. Mittlerweile sind es vermutlich rund 5000, da ich viel aussortiert habe. Früher waren Platten mein wichtigstes Handwerkszeug. Ich habe sie gekauft, um damit aufzulegen. Heute spiele ich bei meinen Gigs kaum noch Platten, außer gelegentlich bei besonderen Sets. Ich trenne das lieber: Entweder spiele ich komplett analog oder komplett digital.